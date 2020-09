Королева аэробики возвращается. Джейн Фонда покоряет TikTok

Джейн Фонда – известная американская актриса 1970-х, обладательница двух премий «Оскар». Особую популярность она получила в 1982 году, после выпуска видеокассет «Джейн Фонда. Упражнения» с тренировками по аэробике. Почти каждая домохозяйка занималась по системе Фонды. И сейчас, 40 лет спустя, 82-летняя актриса возрождает культовые тренировки в TikTok. Правда, у этого возвращения есть особая цель.

Зачем Джейн Фонда завела TikTok?

На самом деле, Джейн решила завести аккаунт в популярной соцсети вовсе не для публикации новых тренировок. Основная цель актрисы – привлечь внимание к климатическими изменениям.

«Всё, что я хочу, чтобы вы ”поработали“ со мной ради планеты. Наступает климатический кризис. Это настоящая чрезвычайная ситуация. Где бы вы ни находились – на диване, или на коврике для йоги, – вы можете присоединиться к акции #FireDrillFriday. Вы нужны будущему. Вы нужны мне», – таким призывом заканчивается первый ролик Фонды, на момент публикации набравший более 600 тысяч просмотров.

Пока на канале актрисы всего три видео, но все они посвящены присоединению к движению #FireDrillFriday.

Когда Фонда заинтересовалась вопросами экологии?

Несмотря на колоссальные продажи кассет с тренировками Фонды в 80-х годах, актриса практически ничего не заработала на них. В одном из интервью она рассказала, что все миллионы ушли на то, чтобы «купить Земле немного времени». Получается, большая часть прибыли с видеотренировок ушла на борьбу с экологическими проблемами.

В 2019 году Джейн так сильно вдохновилась речью Греты Тунберг, что решила переехать в Вашингтон и протестовать против изменения климата прямо перед Белым домом. Во время акции актрису четыре раза задерживали полицейские, а однажды даже заключили на ночь в тюрьму.

Позднее Фонда создала проект Fire Drill Fridays (англ. «Пожарные учения по пятницам»), цель которого – привлечь внимание людей к проблеме климатических изменений. А недавно актриса выпустила книгу «What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action» (англ. «Что я могу сделать? Мой путь от климатического отчаяния к действию»).

«Климатический кризис влияет на многие аспекты нашей жизни: наше здоровье, рабочие места, экономику, национальную безопасность. Многие не думают о кризисе в этом смысле. В книге есть много того, о чём большинство не знает, но должна знать», – объяснялась Фонда в интервью журналу «Time».

Как отреагировали поклонники на возвращение актрисы?

Тем не менее в комментариях мало кто пишет о теме, которую поднимает Джейн. Поклонники восторгаются, как актрисе удалось к 82 годам сохранить потрясающую фигуру. Очевидно, весь секрет в систематических тренировках. Это подтверждает и сама Джейн в одном из своих видео, рассказывая о своём распорядке дня: после пробуждения и кружки бодрящего кофе – обязательная тренировка.

Возможно, позже Джейн всё-таки обрадует своих фанатов и выпустит новую видеотренировку. Однако сейчас она полностью погружена в борьбу с климатическими изменениями и посвящает активистской деятельности большую часть времени. Тем не менее поклонники очень рады возвращению актрисы и ждут от неё новых роликов.