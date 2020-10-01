Красота требует жертв: 7 странных ЗОЖ и бьюти-трендов, которые ввели звёзды

Хотя эти процедуры популярны среди знаменитостей, эффект от некоторых из них весьма сомнительный.

Индустрия красоты стремительно развивается, а здоровый образ жизни приобретает всё больше последователей. Зачастую многие тренды на те или иные процедуры и ЗОЖ-аксессуары вводят селебрити. Однако не стоит слепо следовать за всеми веяниями: некоторые из них покажутся странными даже не на первый взгляд. Рассказываем о наиболее необычных бьюти-трендах, которые продвигали знаменитости.

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Чупа-чупсы, подавляющие голод

Этот миф широко распространился в интернете после того, как леденцы от чувства голода прорекламировала в своём «инстаграме» Ким Кардашьян. Однако нет никаких научных подтверждений того, что чупа-чупсы помогают подавлять голод.

Вообще, любые конфеты от лишнего веса не более чем маркетинговый ход, отмечает врач и нутрициолог Клэр Моррисон. «Это ещё один способ для брендов нажиться с помощью блогеров и неэффективный и небезопасный метод похудения», – предупреждает эксперт.

Необычный уход за кожей лица

Широкой популярностью среди звёзд пользуется косметологическая процедура под названием Epidermal Growth Factor: при помощи микроигл в кожу лица вводятся стволовые клетки, выделенные из обрезанной крайней плоти.

Такой нестандартный метод помогает омолодить кожу, замедлить процесс старения и придать ей естественное сияние. Процедуру разработала американский косметолог Джорджия Луиз, постоянные клиентки которой – Сандра Баллок и Кейт Бланшетт.

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Сок сельдерея

Диета с зелёным соком – настоящая панацея и даже может спасти жизнь, утверждает основатель «Глобального движения сельдереевого сока» Энтони Уильям. Многие считают, что если ежедневно выпивать один стакан натощак, получится избавиться от акне, тревожности и депрессии, мигреней, расстройств пищевого поведения и многого другого. Среди любительниц сока сельдерея немало знаменитостей, в том числе Миранда Керр и Мария Менунос.

Хотя ежедневное употребление зелёного сока вряд ли сможет навредить здоровью, научных доказательств его свойствам нет. Поэтому мгновенных и чудесных результатов ждать не стоит.

Чистка кишечника

Колонотерапия, или чистка кишечника – процедура, которую вряд ли можно назвать приятной. Её может назначить врач при определённых медицинских показаниях. Но в последние годы такие звёзды, как Гвинет Пэлтроу и Мадонна превратили колонотерапию в ЗОЖ-тренд.

Считается, что такая чистка поможет организму избавиться от токсинов и лишних килограммов. Однако в этом нет необходимости, объясняет Моррисон. «Наша печень, почки и мочеиспускательная система естественным путём выводят шлаки и токсины из организма, а кишечник сам по себе – орган очень активный, который прекрасно справляется со своими задачами без дополнительной помощи», – уверяет врач.

Ходьба босиком

Это ещё один тренд, который активно продвигает Гвинет Пэлтроу, – актриса называет его «заземлением». По её мнению, ходьба босиком помогает справиться с целым рядом проблем – от беспокойного сна до депрессии.

Многие действительно предпочитают дома ходить босиком, да и пройтись по мягкой траве на даче тоже бывает приятно. Однако в условиях города «заземление» может не только не принести никакой пользы, но ещё и навредить. Какого только мусора и грязи не увидишь на улицах, а наступив на разбитое стекло или гвозди, можно пораниться и занести инфекцию. К тому же исследований, подтверждающих действие такой терапии, на данный момент нет.

Кристаллотерапия

Многие верят, что природные кристаллы излучают определённые типы энергии и вибраций. Они помогают настроиться на нужный лад, достигнуть внутренней гармонии и в целом улучшают самочувствие. Такого мнения придерживаются и Гвинет Пэлтроу, Ким Кардашьян, Кейт Хадсон, Миранда Керр.

С помощью минералов заряжают воду и косметические средства, чистят ауру, их кладут под подушку для улучшения сна. Но всё это лишь догадки и мифы. И хотя ни одно научное исследование не смогло подтвердить эффективность кристаллотерапии, она до сих пор пользуется популярностью как у звёзд, так и среди их поклонников.

Нефритовые яйца

Эти «аксессуары» из нефрита – ещё одно «изобретение» Гвинет Пэлтроу. Актрису по праву можно назвать апологетом альтернативных практик. Предполагается, что яйца из нефрита помогают нормализовать уровень «женской энергии», улучшить тонус мышц тазового дна и стабилизировать гормональный фон.

Как сообщалось на сайте Goop – компании, которую основала Пэлтроу, методика восходит к опыту наложниц Древнего Китая. Однако гинеколог Джен Гантер и археолог Сара Паркак, профессор Университета Алабамы в Бирмингеме развенчали этот миф. Ничего и близко похожего на нефритовые яйца не обнаружили ни в одной из четырёх крупных археологических коллекций артефактов древнекитайской культуры. Кроме того, с гинекологической точки зрения «аксессуар» может спровоцировать заболевания половых органов: нефрит – пористый камень и способствует размножению бактерий.

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Сегодня бренды без зазрения совести прибегают к любым уловкам, чтобы завоевать внимание покупателей. Поэтому во всём, что касается здоровья, стоит быть особенно осторожными. Даже если новую процедуру рекламирует любимая актриса или модель, не торопитесь следовать её примеру, а лучше внимательно изучите вопрос.