Во имя любви: как Мисс Великобритания–2020 сбросила 51 кг

Джен Аткин поправилась, как только начала встречаться с молодым человеком.

Ради красивой фигуры девушки сидят на диетах, убиваются в спортзале и мечтают о другой жизни. Кажется, что чудесные превращения возможны только в сказках, однако история Джен Аткин заставляет убедиться в обратном. Всё реально, главное – желание!

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С чего всё начиналось

Нынешняя Мисс Великобритания не всегда была роскошной красавицей с внешностью голливудской звезды. В 2016 году Джен начала встречаться с молодым человеком, и конфетно-букетный период не прошёл даром: она поправилась до 108 килограммов.

Парень в миг превратился в бывшего, и девушка осталась наедине со своим весом. Но Аткин решила не сдаваться – трудности закаляют характер!

Переломный момент

Поначалу девушка впала в депрессию, что неудивительно. Но в конце концов взяла себя в руки и решила, что счастливой сможет стать, только будучи уверенной в себе. Джен начала заниматься своим телом: посещать спортзал пять раз в неделю, правильно и сбалансированно питаться.

Такой силе воли может позавидовать каждый! Конечно, немаловажную роль играет и психологическое состояние человека. Диеты и постоянный контроль могут стать большим испытанием для психики, поэтому уделять внимание нужно и ментальному здоровью.

Джен выбрала простой, но от этого не менее эффективный путь к своей мечте и идеальному телу. Она отказалась от фастфуда и еды из доставок, начала тренироваться по видео с упражнениями, а на работу добиралась, используя велосипед вместо общественного транспорта. Такой план кажется простым лишь на словах, а воплотить его в жизнь не так легко.

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Новая жизнь и головокружительный успех

Спустя два года девушка наконец увидела заветные цифры «57» на весах. Аткин уверена, что добиться успеха ей помогли правильный настрой и чёткая постановка задачи. Став стройной красавицей, она обрела уверенность в себе, что подтверждают сияющие глаза и счастливая улыбка. Ради такого стоит потерпеть изнуряющие тренировки в спортзале.

Однако достигнув первой цели, Джен не остановилась. Чтобы в очередной раз доказать всем и самой себе, на что она способна, девушка решила принять участие в конкурсе красоты в Скантропе и заняла первое место. Затем последовал титул «вторая Мисс Великобритании». Аткин показала, что любой труд вознаграждается, а старания не бывают напрасными. Настоящая история Золушки в реальности!

Вскоре Джен обрела личное счастье и вышла замуж, на время оставив конкурсы. Счастливая любовь стала для неё самой ценной наградой. Но в 2020 году красавица решила испытать себя ещё раз. Теперь её ждал грандиозный успех и корона Мисс Великобритании-2020.

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История Джен Аткин – наглядный пример того, как сила воли и правильный подход к ситуации могут изменить жизнь. Стоит только начать.