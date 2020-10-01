Зачем нужны спортивные тестирования и как выбрать правильное

Спортивное тестирование – важный этап подготовки к соревнованиями для представителей циклических видов спорта. Сделать тренировочный процесс максимально эффективным именно для вас – одна из задач, которую решает спортивное тестирование. Сегодня можно встретить несколько его разновидностей. Разобраться в их особенностях поможет спортивный физиолог и тренер, партнёр компании MySportExpert Ян Бравый.

Больше лучше? Как определиться с весом и числом повторений Тяжёлые или лёгкие гантели, 5 или 25 повторов – всё зависит от ваших целей.

FTP-тест

Что такое FTP-тест?

Классический FTP-тест – это тестирование, во время которого выполняется работа на определённых зонах продолжительностью 20 минут. В классическом варианте необходимо поддерживать одну и ту же мощность или темп. При этом важно выбрать нагрузку, которая будет вам по силам. Допускаются отклонения в 3-5%.

Фото: istockphoto.com

В начале теста вы даёте определённый показатель и на выходе получаете то же самое. Это и является основным лимитирующим фактором классического FTP-теста.

Зачем нужен FTP-тест?

К этому виду тестов обращаются, чтобы определить мощность спортсмена: какой темп или нагрузку он способен поддерживать в течение часа. Для этого результат FTP-теста умножают на коэффициент 0,95 и получают приблизительное значение. Как правило, оно приближено к фактическому, но может и значительно от него отличаться. Всё зависит от специализации атлета и его особенностей. Например, спринтеры – мощные и физически развитые, а дистанционщики – худые и выносливые.

Для новичков, которые ещё не знают собственных возможностей, FTP-тест может стать ограничением. Зато продвинутым спортсменам он поможет определить состояние и готовность к тренировке, а тренер сможет вывести зависимость мощности и времени – так называемый профиль мощности (для бега – профиль скорости). С помощью этих данных можно наиболее эффективно выстроить подготовку к соревнованиям.

Как прокачать всё тело в домашних условиях? Эффективная тренировка для мужчин Всего пять базовых упражнений, которые проработают все группы мышц.

Как проводится FTP-тест?

Во время FTP-тестирования на 5-ой и 20-ой минуте берут показатели лактата – продукт клеточного метаболизма, который может присутствовать в организме в виде молочной кислоты или её солей. Первые 5 минут – фаза разогрева, следующие 15 минут – работа.

Фото: istockphoto.com

Важно, чтобы в ходе теста разница показателей лактата в крови не менялась более чем на 1 м/моль на килограмм веса. Бóльшая разница означает, что атлет превысил свои физиологические возможности. А отсутствие изменений говорит о недостаточной нагрузке.

Тредмил-тест с газоанализатором

В чём особенности тредмил-теста?

Для получения актуальных сведений о состоянии спортсмена тестирование с газоанализатором следует проводить, когда испытуемый хорошо подготовлен физически и чувствует себя отдохнувшим.

От FTP-теста это тестирование отличается дополнительным показателем – уровнем потребления кислорода. А забор и анализ лактата проводится в зависимости от специалиста и от лаборатории.

Как проводят тредмил-тест?

В отличие от FTP-теста в ходе такого типа тестирования нагрузку периодически изменяют, при этом непрерывно отслеживая основные показатели: пульс, потребление кислорода, мощность и содержание лактата.

С помощью тредмил-теста определяются переходные параметры катета: когда произошёл аэробный порог (АэП), когда организм перешёл к жиросжиганию, в какой момент произошёл анаэробный порог (ПАНО), когда перестал вырабатываться лактат и началось закисление.

Фото: istockphoto.com

Этот тест можно проводить до отказа, так вы сможете узнать предельные значения: максимальное потребление кислорода (МПК), пороговые значения пульса и мощности. Зная эти лимитирующие показатели, грамотный специалист сможет понять, что тормозит вашу подготовку, а что является базой, на которую следует опираться.

Какой тест выбрать и как часто его проходить?

Тредмил-тест с постепенно возрастающей нагрузкой хорош тем, что его может пройти любой – как новичок, так и профессионал. А полученные показатели помогут более эффективно выстроить систему занятий. В то время как FTP-тест подойдёт опытным спортсменам, чтобы делать своеобразный срез текущего состояния.

Отдых, без которого не обойтись. Зачем нужны восстановительные тренировки? Какова бы ни была цель, без них вы вряд ли добьётесь желаемого результата.

Что касается частоты тестирований, в целом, достаточно проводить его один раз в месяц. Однако если углубиться в тренировочный процесс, проходить тесты можно в начале и в конце каждого блока. Это позволит оценить, какие показатели и как улучшились, насколько выросла выносливость, а также поможет выстроить интервальные работы для улучшения результатов (например, после базового периода и перед скоростными работами).