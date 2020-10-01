Зачем нужны спортивные тестирования и как выбрать правильное

Спортивное тестирование – важный этап подготовки к соревнованиями для представителей циклических видов спорта. Сделать тренировочный процесс максимально эффективным именно для вас – одна из задач, которую решает спортивное тестирование. Сегодня можно встретить несколько его разновидностей. Разобраться в их особенностях поможет спортивный физиолог и тренер, партнёр компании MySportExpert Ян Бравый.
FTP-тест
Что такое FTP-тест?
Классический FTP-тест – это тестирование, во время которого выполняется работа на определённых зонах продолжительностью 20 минут. В классическом варианте необходимо поддерживать одну и ту же мощность или темп. При этом важно выбрать нагрузку, которая будет вам по силам. Допускаются отклонения в 3-5%.
Фото: istockphoto.com
В начале теста вы даёте определённый показатель и на выходе получаете то же самое. Это и является основным лимитирующим фактором классического FTP-теста.
Зачем нужен FTP-тест?
К этому виду тестов обращаются, чтобы определить мощность спортсмена: какой темп или нагрузку он способен поддерживать в течение часа. Для этого результат FTP-теста умножают на коэффициент 0,95 и получают приблизительное значение. Как правило, оно приближено к фактическому, но может и значительно от него отличаться. Всё зависит от специализации атлета и его особенностей. Например, спринтеры – мощные и физически развитые, а дистанционщики – худые и выносливые.
Для новичков, которые ещё не знают собственных возможностей, FTP-тест может стать ограничением. Зато продвинутым спортсменам он поможет определить состояние и готовность к тренировке, а тренер сможет вывести зависимость мощности и времени – так называемый профиль мощности (для бега – профиль скорости). С помощью этих данных можно наиболее эффективно выстроить подготовку к соревнованиям.
Как проводится FTP-тест?
Во время FTP-тестирования на 5-ой и 20-ой минуте берут показатели лактата – продукт клеточного метаболизма, который может присутствовать в организме в виде молочной кислоты или её солей. Первые 5 минут – фаза разогрева, следующие 15 минут – работа.
Фото: istockphoto.com
Важно, чтобы в ходе теста разница показателей лактата в крови не менялась более чем на 1 м/моль на килограмм веса. Бóльшая разница означает, что атлет превысил свои физиологические возможности. А отсутствие изменений говорит о недостаточной нагрузке.
Тредмил-тест с газоанализатором
В чём особенности тредмил-теста?
Для получения актуальных сведений о состоянии спортсмена тестирование с газоанализатором следует проводить, когда испытуемый хорошо подготовлен физически и чувствует себя отдохнувшим.
От FTP-теста это тестирование отличается дополнительным показателем – уровнем потребления кислорода. А забор и анализ лактата проводится в зависимости от специалиста и от лаборатории.
Как проводят тредмил-тест?
В отличие от FTP-теста в ходе такого типа тестирования нагрузку периодически изменяют, при этом непрерывно отслеживая основные показатели: пульс, потребление кислорода, мощность и содержание лактата.
С помощью тредмил-теста определяются переходные параметры катета: когда произошёл аэробный порог (АэП), когда организм перешёл к жиросжиганию, в какой момент произошёл анаэробный порог (ПАНО), когда перестал вырабатываться лактат и началось закисление.
Фото: istockphoto.com
Этот тест можно проводить до отказа, так вы сможете узнать предельные значения: максимальное потребление кислорода (МПК), пороговые значения пульса и мощности. Зная эти лимитирующие показатели, грамотный специалист сможет понять, что тормозит вашу подготовку, а что является базой, на которую следует опираться.
Какой тест выбрать и как часто его проходить?
Тредмил-тест с постепенно возрастающей нагрузкой хорош тем, что его может пройти любой – как новичок, так и профессионал. А полученные показатели помогут более эффективно выстроить систему занятий. В то время как FTP-тест подойдёт опытным спортсменам, чтобы делать своеобразный срез текущего состояния.
Что касается частоты тестирований, в целом, достаточно проводить его один раз в месяц. Однако если углубиться в тренировочный процесс, проходить тесты можно в начале и в конце каждого блока. Это позволит оценить, какие показатели и как улучшились, насколько выросла выносливость, а также поможет выстроить интервальные работы для улучшения результатов (например, после базового периода и перед скоростными работами).