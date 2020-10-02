Спортсменки, комсомолки и просто красавицы: 10 известных советских атлеток

Говорят, что в России самые лучшие девушки. И не спроста. Русские красавицы покоряли сердца поклонников по всему миру ещё до падения железного занавеса. Но широкую известность и признание эти девушки получили не за красивые глаза, а за выдающиеся достижения в спорте. Вспоминаем привлекательных спортсменок СССР и их успехи на международной арене.

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Ирина Дерюгина

Советская гимнастка и заслуженный мастер спорта в 19 лет стала абсолютной чемпионкой мира, а спустя два года повторила это достижение. Ни одна из её соотечественниц не смогла обойти Ирину.

Фото: РИА Новости

Спорт в семье Дерюгиных – дело семейное. Отец Ирины был чемпионом по пятиборью, а мать – тренером по художественной гимнастике. В 1968 году Ирина поступила в Киевское хореографическое училище, но спустя четыре года оставила занятия и переключилась на гимнастику. Полученные танцевальные навыки во многом помогли Дерюгиной сформировать собственный особый стиль, который отличал её от остальных.

Эмма Гапченко

Эмма стала рекордсменкой не только СССР, но и мира по стрельбе из лука, а в 1971 году получила звание абсолютной чемпионки. На её счету четыре победы на чемпионате мира, бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Всего за свою спортивную карьеру лучнице удалось установить 14 личных рекордов СССР, два из которых были признаны лучшими результатами в мире.

Фото: РИА Новости

Родилась Гапченко в Подмосковье, в школе показывала хорошие результаты и увлекалась разными видами спорта: бегом, плаванием, волейболом. Однако в 1965 году решила связать свою жизнь со стрельбой из лука – и не прогадала.

Ольга Карасёва

Эта советская гимнастка взяла «золото» в командном зачёте на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, завоевала титул чемпионки мира и получила звание заслуженного мастера спорта.

Фото: РИА Новости

После завершения спортивной карьеры Ольга окончила факультет иностранных языков по специальности «Преподаватель французского языка» и с 1975 года работала в качестве переводчика и референта по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР.

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Елена Леонтьева

Мастер спорта международного класса по художественной гимнастике была единственной в СССР, трижды завоевавшей Кубок Интервидения. В 1971 году в составе сборной СССР Елена получила серебряную медаль на чемпионате мира в групповых упражнениях в Гаване.

Фото: РИА Новости

Валентина Стенина

Валентина показала прекрасный результат в конькобежном спорте. Она была удостоена звания заслуженного мастера спорта, одержала победу на чемпионате мира и неоднократно становилась чемпионкой СССР.

Фото: РИА Новости

Спортом Стенина увлеклась в Свердловске, куда была эвакуирована вместе с матерью после начала Великой Отечественной войны. В чемпионате СССР Валентина впервые участвовала в 1957 году, причём дебют стал успешным – она заняла четвёртое место на дистанции 3000 метров, а два года спустя присоединилась к советской сборной.

Марина Крошина

Чемпионка юношеского этапа Уимблдона, семикратная чемпионка СССР и пятикратная – Европы. В 2011 году Марина заслуженно заняла место в Зале российской теннисной славы.

Фото: РИА Новости

После завершения спортивной карьеры Крошина, журналистка по образованию, написала книгу «Мой теннис», которая стала первым на Украине учебным пособием по этому виду спорта. Кроме того, Марина занималась и тренерской деятельностью, воспитав несколько чемпиона СССР.

Ирина Роднина

Эта советская фигуристка – обладательница далеко не одного титула в парном катании. Она трижды занимала верхнюю ступень пьедестала на Олимпийских играх и десять раз выигрывала чемпионат мира.

Фото: РИА Новости

В детстве Роднина часто болела, поэтому чтобы укрепить здоровье, её отец начал водить дочь на каток. Вскоре хобби переросло в более серьёзное занятие, и Ирина начала заниматься в секции фигурного катания. До 15 лет она выступала в одиночном катании, а с 1962 года переключилась на парное. Спорт принёс ей не только награды и всемирную известность, но и любовь – перым мужем Ирины стал её партнёр по льду Александр Зайцев.

Лариса Петрик

В 1964 году в возрасте 15 лет Лариса стала абсолютной чемпионкой СССР по художественной гимнастике. Четыре года спустя – победительницей Олимпийских игр 1968 года в командном первенстве и в вольных упражнениях, а в упражнениях на бревне заработала бронзовую медаль. В 1970 году она получила титул чемпионки мира также в командном зачёте.

Фото: РИА Новости

После успеха на Олимпиаде Петрик вернулась в Москву и начала выступать с вольными мини-спектаклями. А после того, как в 1971 году она ушла из профессионального спорта и была приглашена на эстраду, режиссёр Сергей Каштелян создал для неё уникальный гимнастический снаряд – подобие бревна, поднятое на высоту двух метров, которое со стороны выглядело как полоска стали и напоминало лезвие бритвы.

Екатерина Гордеева

Дважды Екатерина брала «золото» за парное фигурное катание на Олимпийских играх, четыре раза одерживала победу на чемпионате мира, трижды занимала верхнюю ступень пьедестала на чемпионате Европы и трижды становилась чемпионкой мира среди профессионалов.

Фото: РИА Новости

Свои самые громкие победы Екатерина разделила с партнёром по льду и по жизни – Сергеем Гриньковым. После того, как он скончался, она выпустила автобиографическую книгу «Мой Сергей», по которой позднее сняли документальный фильм. Из профессионального спорта Гордеева ушла в 1998 году, однако продолжила участвовать в ледовых шоу, в том числе, выступая и в паре.

Галима Шугурова

Эта советская гимнастка и заслуженный мастер спорта стала первой чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Позднее Галима получила звание заслуженного тренера.

Фото: РИА Новости

Заниматься гимнастикой Шугурова начала в 9 лет, что по современным меркам достаточно поздно. Вскоре она начала занимать первые места на всероссийских соревнованиях и в итоге к 13 годам попала в юношескую сборную России. А уже три года спустя Галима дебютировала на международной арене, выступив в составе советской сборной на чемпионате мира в Варне. В 1978 году, став первой абсолютной чемпионкой Европы, гимнастка ушла из спорта высоких достижений и занялась тренерской деятельностью.

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Все эти девушки отличаются не только естественной красотой, но и незаурядными талантами и спортивными способностями. А кто из них больше всего понравился вам?