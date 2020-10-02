«Когда впервые увидела своё тело, расплакалась»: фитоняшка о восстановлении после родов

Как бы сильно девушка ни поддерживала форму во время беременности, рождение ребёнка не может не сказаться на фигуре. И хотя это естественный процесс, многим нелегко расставаться с заветными кубиками пресса и тонкой талией. А вернуть прежний внешний вид ещё тяжелее.

Однако расстраиваться и опускать руки не стоит. Фитнес-блогер Эмили Скай из Австралии на личном примере доказывает, что любить своё тело и заботиться о нём нужно при любых обстоятельствах. А добиться стройности можно даже после рождения двух детей.

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Лёгкие тренировки и здоровое отношение к телу

Эмили Скай – 35-летняя блогер из австралийского города Квинсленда. В «Инстаграме» у девушки более 2,5 миллионов подписчиков, которые вместе с ней разделили историю рождения двух её детей.

На протяжении многих лет Скай регулярно тренируется, физическая активность – неотъемлемая часть её жизни. Поэтому даже во время беременности блогер не отказалась от нагрузок. Хотя количество и интенсивность занятий, разумеется, пришлось сократить.

Готовясь к рождению своего второго ребёнка, Эмили выполняла лёгкие упражнения для поддержания формы и делилась успехами в своём «инстаграме». Одну из тренировок она сняла буквально за несколько часов до родов.

Уровень подготовки Скай позволял ей определённые вольности в тренировочном процессе. Однако в каждом из своих постов она предупреждает, что перед любыми нагрузками во время беременности стоит проконсультироваться с врачом.

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Любовь к себе, упорство и терпение

Эмили призналась, что когда впервые увидела своё тело после родов, расплакалась. Но, по её словам, это были слёзы счастья и гордости. «Я была влюблена в своё тело и поражена тем, что оно только что сделало – принесло в этот мир моего сына. Насколько же потрясающи наши тела!», – пишет Скай.

Многие женщины обеспокоены тем, как будут выглядеть после родов. Во время беременности организм неизбежно меняется: тело набирает вес, кожа растягивается и вернуть ей тонус не так просто. Но это нормально. Блогер предупреждает, что торопиться с тренировками не стоит. Для начала необходимо восстановиться и убедиться, что основные органы, на которые приходилась дополнительная нагрузка, вернулись в норму.

Скай советует обратить особое внимание на органы и мышцы тазового дна. Существует специальные упражнения для его укрепления и восстановления после родов. Чтобы подобрать оптимальные, девушка рекомендует обратиться к своему терапевту, гинекологу или другому сведущему врачу.

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Прежняя форма после рождения ребёнка не вернётся по щелчку пальцев. Чтобы снова увидеть рельефные мышцы, придётся запастись терпением и трудолюбием и здорово постараться. «После родов нужно быть терпимее к себе и терпеливее. Вы не накачаете пресс за один вечер – для этого нужно долго и упорно работать», – но этого того стоит, уверяет Эмили.