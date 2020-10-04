9 ошибок в здоровом питании, которые делают даже профессионалы

Когда дело доходит до здорового питания, не так просто действительно правильно организовать рацион. Меню должно быть полезным и сбалансированным, включать различные группы продуктов и необходимые витамины и антиоксиданты. Однако у многих не хватает времени и терпения, чтобы подробно разобраться с диетой. И хотя может казаться, что вы питаетесь правильно, некоторые ошибки настолько распространены, что их совершают даже ЗОЖ-специалисты.

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Отказываетесь от жиров и фруктов

Конечно, следует избегать искусственных трансжиров, которые содержатся в упакованных продуктах, повышают уровень «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеионов низкой плотности) и триглицеридов, а также уменьшают «хороший» холестерин ЛПВП (липопротеионов высокой плотности). Кроме того, следует ограничивать количество насыщенных жиров, содержащихся в масле, и отказаться от переработанных продуктов, в которых обычно содержится много соли, сахара и трансжиров.

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При этом не следует исключать из рациона:

Здоровые жиры. После повального тренла на «обезжиривание» в 90-х годах некоторые люди всё ещё страдают «жирофобией». Эти вещества содержат больше калорий по сравнению с углеводами и белками, но всё же важны для здоровья – в особенности для сердечно-сосудистой системы. Найти их можно в авокадо, оливковом и ореховом масле, орехах и семенах.

Фрукты. В природных «сладостях» содержится фруктоза, которую организм перерабатывает иначе, чем добавленный сахар, – всё благодаря клетчатке. Не забывайте, что фрукты также богаты витаминами и антиоксидантами. В частности, ягоды помогают контролировать вес и снижают риск сердечного приступа.

Злоупотребляете «полезными» смузи

Смешать продукты в блендере легко. Черника, масло кешью, чиа, капуста, бананы и кокосовое молоко – звучит неплохо и вполне «правильно», но эта смесь может оказаться калорийной бомбой. Старайтесь делать так, чтобы энергетическая ценность смузи не превышала 300 ккал на 100 г, пейте небольшие порции, используйте больше овощей, чем фруктов, и не злоупотребляйте высококалорийными орехами и семенами.

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Пьёте недостаточно воды

В клетках вода используется как среда для химических реакций для расщепления и диффузии веществ. Также она помогает в осуществлении таких функций организма, как пищеварение, абсорбция, циркуляция, образование слюны, транспортировка питательных веществ и поддержание температуры тела. Водный дисбаланс может привести к клеточной атрофии, мышечной усталости, замедлению метаболизма, репродуктивной дисфункции и снижению иммунитета.

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Стакан воды по утрам может ощутимо повлиять на здоровье, поднять уровень энергии и поддерживать идеальный вес. Кроме того, иногда люди путают голод с жаждой, а выпивая достаточное количество жидкости, вы будете уверены, что не переедите.

Доверяете надписям «без сахара» и «мало жиров»

Многие излишне доверчивы и поддаются на уловки маркетологов в виде ярких этикетов «без сахара и глютена», «без жиров». Но фактически такие пометки на упаковке ни к чему не обязывают производителя. Ультраобработанные продукты могут действительно быть без жиров и сахара, но в то же время содержать консерванты или очищенные ингредиенты. Чтобы убедиться, что перед вами именно то, что нужно, следует внимательно изучить состав.

Покупаете неправильный йогурт

Йогурт – это ферментированное молоко, а ферментированные продукты содержат пробиотики. Однако не все йогурты богаты этими веществами. Если продукт был нагрет или пастеризован, пробиотики разрушаются и больше не восстанавливаются.

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Найдите слова «живые активные культуры» или проверьте списки ингредиентов на предмет названий конкретных пробиотиков (lactobacillus acidophilus, bulgaricus и т.д.) в составе, чтобы убедиться, что получаете эти полезные бактерии. Они помогают пищеварению и поддерживают иммунную систему.

Пьёте растительное молоко, не встряхивая коробку

Альтернативы животному молоку, приготовленные из сои, миндаля, кешью, риса, кокоса, зачастую дополнительно обогащены кальцием и витамином D. Но добавленные питательные вещества нередко оседают на дно ёмкости.

Поэтому чтобы получить максимальную пользу из растительного молока, следует тщательно взбалтывать упаковку перед употреблением.

Переоцениваете фруктовые соки

Фруктовый сок считается полезным. Казалось бы, логично, ведь он сделан из фруктов. Однако иногда «фруктовый сок» – это сахарная вода с фруктовым вкусом, изготовленная даже без настоящих фруктов.

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Однако и натуральным соком, в том числе свежевыжатым, злоупотреблять не стоит. Целые фрукты содержат немало сахара в виде фруктозы, но он находится в клеточных стенках волокнистой структуры, что замедляет выброс вещества в кровь. В то время как в соке клетчатки значительно меньше, к тому же его не приходится пережёвывать и можно выпить много за один раз – так в организм попадает большое количество сахара за считанные секунды.

Едите 5-6 раз в день

Многие считают, что лучше есть меньше, но чаще. Завтрак позволяет метаболизму «проснуться», а последующие перекусы помогают его разогнать. Подобная схема питания действительно может повысить скорость обмена веществ. Однако гораздо большее значение имеет общее количество съеденной пищи, а не количество её приёмов.

Отказываетесь от желтков

Яйца – одни из наиболее питательных продуктов, ведь в них содержатся вещества, которых достаточно для развития целого организма. Однако в желтках достаточно много холестерина, поэтому некоторые считают, что они повышают его уровень в крови.

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По этой причине специалисты в области питания нередко рекомендуют ограничивать потребление яиц в целом или же есть только белки, выбрасывая желтки. Однако дело в том, что большую часть полезных веществ содержат именно желтки. Поэтому отказываться от них бессмысленно.

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Правильное питание – тема непростая и весьма объёмная. Существуют стони диет, и допустить ошибку может даже профессионал. Не гонитесь за модными тенденциями и не спешите слепо следовать Инстаграм-советам. Подберите идеальный рацион для своего организма и своих целей, чтобы получать максимальную пользу от здорового питания.