Спорт-шик: как сочетать комфорт и моду

Спортивная одежда уже давно входит в каждый базовый гардероб. Для того, чтобы носить беговые кроссовки или спортивный топ, необязательно выходить на пробежку по утрам или ходить в зал. Люди стали носить элементы экипировки в повседневной жизни, а известные дизайнеры всё чаще делают коллаборации со спортивными брендами. Рассказываем о спорт-шике и о том, как носить спортивные вещи в повседневных образах.

За рамками тренировок: главные современные тренды в спортивном стиле Раньше эти вещи надевали на пробежку, а теперь в них уверенно шагают по подиуму.

Что такое «спорт-шик»?

Спорт-шик – это стиль, построенный на сочетании спортивных и кэжуал, а иногда и гламурных вещей. Этот стиль зародился ещё в 20-х годах XX века, когда Коко Шанель заменила корсеты свободными платьями и брюками. Затем в 1980-е спорт-шик стал очень популярным: Джейн Фонда сделала легинсы главным элементом гардероба. В эпоху гранжа в 1990-х граница между одеждой для тренировок и на «выход» стерлась почти совсем.

Какие трендовые элементы спортивной одежды уместны в повседневной жизни?

Стёганные жилетки и куртки

Осенний тренд обеспечит не только защиту от холода, но и сделает образ стильным. Особенно хорошо смотрятся многослойные луки: например, толстовка, жилет, пальто.

Оверсайз куртки

На смену лёгким олимпийкам пришли объёмные куртки, которые хорошо смотрятся с джинсами, джоггерами или юбкой.

Топ-бандо вместо спортивного топа

На смену обычным спортивным топам пришли топы-бандо. Сочетать их можно со спортивными брюками, джинсами, надевать поверх толстовку или повязывать на плечи свитшот, а можно носить с пиджаком.

Total sport look: за или против?

Образ, состоящий полностью из спортивной одежды, может выглядеть комично. Все же следует разделять образы для спорта и спортивные повседневные. Например, этот лук лучше носить только в фитнес-зале.

Существует термин «slounge», который сочетает в себе расслабленность и собранность. Получается одежда, которая не только удобна и функциональна как спортивная, но и выглядит повседневно.

Кроме того, нужно уметь сочетать вещи. Не всегда то, что стильно смотрится на моделях, будет хорошо выглядеть в повседневной жизни. Как например, этот образ Рианы. Согласитесь, он довольно странно будет смотреться в наших будних реалиях.

Всегда ли уместен спорт-шик?

Везде важен баланс. Кому-то удаётся вписать кроссовки или футболки в офисный дресс-код, а кто-то считает, что это неприемлемо. К тому же на прогулке в толстовке, легинсах и кроссовках вам будет удобно, но для выставки или театра такая одежда не подходит. Нужно прислушиваться к этикету и дресс-коду, в остальных случаях руководствуйтесь собственными ощущениями.