Вместе с тренером составили два тренировочных комплекса — с инвентарём и без.

И в отпуске, и дома: 9 эффективных упражнений на пресс

У многих пресс – одна из наиболее проблемных зон, ведь рельеф на животе напрямую зависит от здорового питания. В отпуске, когда хочется отдохнуть и поесть побольше, поддерживать форму может оказаться непросто. Мы подготовили комплекс упражнений, который поможет поддерживать свою фигуру даже во время отдыха. Разумеется, если вы будете разумно питаться в этот период.

Яна Стулень тренер Pride Fitness «Для большинства упражнений на мышцы пресса не нужен специальный инвентарь. Однако для удобства можно приобрести коврик, чтобы тренироваться было комфортнее. Для повышения нагрузки на отдельные мышцы пресса используйте гантели и фитнес-резинки».

О чём расскажем:

Топ-5 упражнений на пресс без инвентаря

Скручивания

Техника выполнения

Лягте на коврик. Согните ноги и упритесь ступнями в пол на ширине плеч.

Руки сомкните за головой, локти разведите в стороны.

Медленно поднимайте плечевой пояс от пола, напрягая мышцы пресса, и тянитесь грудью вперёд к коленям. Важно делать это постепенно, а не рывком.

Задержитесь в этом положении примерно на несколько секунд.

Из верхней точки так же постепенно вернитесь в исходное положение.

Выполняйте 30 секунд.

Фото: Яна Стулень

Подъём ног

Техника выполнения

Лягте на коврик, руки вытяните вдоль корпуса.

Глубоко вдохните, на выдохе медленно поднимайте ноги, пока они не окажутся под углом 90 градусов относительно пола. Они должны оставаться прямыми.

Затем опускайте ноги до тех пор, пока они не окажутся максимально близко к полу.

При выполнении упражнения следует немного подкрутить таз на себя, чтобы полностью мобилизовать мышцы пресса.

Выполняйте 30 секунд.

Фото: Яна Стулень

Воздушный велосипед

Техника выполнения

Лягте на спину, вытяните ноги под углом 45 градусов от пола. Поясница прижата к коврику.

На выдохе поднимайте левое плечо и тянитесь локтем к правому колену. Одновременно левую ногу вытягивайте вперёд, а правую подтягивайте к груди.

В таком положении задержитесь на пару секунд, после чего поменяйте стороны.

Попеременно двигайте ногами на протяжении 30 секунд.

Фото: Яна Стулень

Касание пяток лёжа

Техника выполнения

Лягте на коврик. Согните ноги и упритесь ступнями в пол.

Руки вытяните вдоль корпуса.

Оторвите лопатки от пола примерно на 10 см и тянитесь левой рукой к левой пятке.

Зафиксируйте положение на несколько секунд, затем вернитесь в исходное и повторите упражнение на другую сторону.

Выполняйте 30 секунд.

Фото: Яна Стулень

Планка

Техника выполнения