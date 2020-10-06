И в отпуске, и дома: 5 эффективных упражнений на пресс

Накачать пресс хотят и мужчины, и девушки. Кроме того, у многих именно эта зона становится одной из наиболее проблемных, и если пропустить даже неделю занятий – например, в отпуске, – вернуть кубики может оказаться не так просто. Эксперт по фитнесу курортов ClubMed Кристофер поделился полезным комплексом базовых и эффективных упражнений на пресс. Для их выполнения не потребуется никакой инвентарь, а проводить занятие можно в любом удобном месте: хоть дома, хоть на пляже. В конце статьи – видео с тренировкой.

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Скручивания

Время выполнения: 30 секунд.

Исходное положение: лёжа на полу лицом вверх, ноги согнуты в коленях под прямым углом, руки за головой, локти разведены в стороны.

Фото: istockphoto.com

Медленно поднимайте плечевой пояс от пола, напрягая мышцы пресса, и тянитесь вперёд к коленям. Важно делать это постепенно, а не рывком. Из верхней точки так же постепенно вернитесь в исходное положение.

Подъём ног

Время выполнения: 30 секунд.

Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль тела или за головой.

Глубоко вдохните, на выдохе медленно поднимайте ноги, пока они не окажутся в вертикальном положении. При этом они должны оставаться прямыми. Затем опускайте ноги до тех пор, пока они не коснутся пола, после чего сразу поднимайте их вверх. Во время упражнения немного приподнимайте таз от пола – это позволит больше подключить к работе мышцы пресса.

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Воздушный велосипед

Время выполнения: 30 секунд.

Исходное положение: лёжа на спине, поясница прижата к полу, ноги согнуты в коленях и стоят на полу, руки за головой.

Фото: istockphoto.com

Левую ногу вытягивайте вперёд, а правую в это время подтягивайте к груди. На выдохе поднимайте левое плечо и тянитесь им локтем к правому колену. В таком положении задержитесь на пару секунд, после чего поменяйте ноги.

Касание пяток лёжа

Время выполнения: 30 секунд.

Исходное положение: лёжа на полу, колени согнуты, ноги на ширине плеч, руки вдоль тела.

Оторвите лопатки от пола примерно на 10 сантиметров и тянитесь левой рукой к левой пятке. Зафиксируйте такое положение на несколько секунд, затем вернитесь в исходное и повторите упражнение в другую сторону.

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Планка

Время выполнения: 30 секунд.

Исходное положение: упор лёжа на локтях, тело вытянуто в единую линию, спина ровная, поясница не прогибается, ноги прямые в коленях, пресс напряжён, взгляд направлен в пол.

Во время упражнения локти должны быть расположены строго под плечами, ноги, корпус и шея должны образовывать одну прямую. Внимательно следите за положением, чтобы живот не провисал, ягодицы не поднимались вверх, а поясница не прогибалась.

Этот несложный комплекс упражнений отлично подойдёт тем, кто не может заставить себя выбраться в тренажёрный зал и у кого нет возможности обустроить отдельную комнату для занятий. Тренировку можно выполнять практически в любом месте. Главное – делать это регулярно, и тогда результат не заставит себя ждать.