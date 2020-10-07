От Волги до Енисея: куда отправиться в России осенью

Коронавирусу можно сказать «спасибо» по одной весомой причине: из-за различных ограничений люди стали ездить не за границу, а путешествовать по России. Если вы намерены провести осень «дома», но пока ещё не знаете, куда именно можно поехать, то эта статья специально для вас.

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Кемпинг и северное сияние в Хибинских горах

Хибинский массив – самые высокие горы Кольского полуострова. Общая площадь полуострова составляет примерно 100 тыс. квадратных километров. Ни один турист не останется равнодушным к природным красотам этого места.

Кроме того, здесь можно наблюдать северное сияние. Оно появляется в разное время после наступления темноты. Так что запасаемся палатками для кемпинга, вкусной едой, горячим чаем и уютными свитерами и едем покорять Хибины.

Восход на Зуб дракона в Красноярском крае

Один из горных пиков Красноярского края называют Зубом Дракона – выглядит он как высокая отвесная скала и действительно походит на клык мифического существа. Даже без многолетнего опыта в горах взойти на Зуб Дракона можно не больше чем за день.

При желании можно запланировать поездку на несколько дней и также посетить другие природные достопримечательности, расположенные неподалёку: пик Звёздный, Цветные озёра, водопад Драконий, перевал Росы Ночи и др.

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Минеральные воды в Кисловодске

О лечебных свойствах воды из Кисловодска слышали многие – хотя бы от бабушек и дедушек, отдыхавших на курортах этого города. Вода из кисловодских источников действительно хорошо сказывается на здоровье: помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, пищеварительных и лор-органов, а также гинекологических и урологических.

После пары-другой стаканов Нарзана можно отправиться на прогулку по канатной дороге или пройтись по терренкурам – лечебным тропам.

Прыжки с парашютом на Камчатке

Представьте себе прыжок с высоты пяти тысяч метров к подножию вулкана. А если отправитесь на Камчатку, представлять и не придётся. Из 160 вулканов на полуострове сегодня активны 29 – во время прыжка вы даже сможете наблюдать извержения.

Однако помните, что Камчатка – также одно из самых опасных мест для парашютистов. Для осуществления экстремальных задумок не стоит полагаться на удачу: обратитесь за помощью к опытному и надёжному инструктору, который знаком с местностью и её особенностями.

Автомобильный тур по Горному Алтаю

Чуйский тракт тянется 550 километров. Совершить автомобильное путешествие по этому маршруту, особенно осенью, когда природа пестрит разными красками, мечтают многие. При желании, путь может занять всего лишь один день – качество покрытия на трассе позволяет развивать немалую скорость.

Однако если хотите вдоволь насладиться окружающими красотами, торопиться не стоит. В дороге вы сможете полюбоваться на реки, озёра, леса и степи.

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Это лишь малая часть мест, которые особенно хороши в России в осеннюю пору. Страна поражает своими масштабами и разнообразием ландшафта. Даже если вам кажется, что вы уже везде побывали, обязательно найдётся какое-нибудь удивительное место, которое обязательно нужно посетить.