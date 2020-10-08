Вояж, вояж: где отдыхают российские знаменитости в условиях пандемии

Звёзды нашли места, в которые можно отправиться без проблем с таможней.

Пандемия коронавируса сорвала не один запланированный отдых этим летом. Однако к началу осени многие страны смягчили ограничительные меры и начали открывать границы для туристов. И хотя сейчас организовать поездку не так просто, да к тому же, доступны далеко не все привычные направления, многие решили не упускать такой шанс. В путешествия отправились и российские знаменитости. Рассказываем, какие места для отдыха они выбрали.

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Яна Рудковская в Сочи

Продюсер вместе с семьёй выбрала прекрасный город Сочи. Неудивительно: природные красоты отечественного курорта едва ли уступают Лазурному берегу. Хотя на европейском уровне здесь не только развлечения, но и цены.

Кристина Асмус в Геленджике

Кардинальные изменения в личной жизни актрисы нисколько не помешали хорошему отдыху. Кристина наслаждается морскими пейзажами, чистым воздухом и холодными коктейлями. И всё это – на Родине. Идеально!

Ксения Бородина в Ялте

Телеведущая отлично провела отпуск с детьми в Ялте. Всё, как в песне поётся: и парус, и город. В своём «инстаграме» Ксения поделилась впечатлениями: по её словам, в Крыму отличный сервис, приветливый персонал, красивое море и комфортные отели. Чем не альтернатива зарубежным курортам?

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Виктория Лопырёва в Белеке, Турция

Как и многие в этом году, Лопырёва по-новому открыла для себя Турцию. Сразу и не поймёшь, что на фотографии – такой знакомый многим россиянам курорт. Широкие пляжи, немноголюдность и белый песок. Пандемия дала путешественникам возможность иначе взглянуть на привычные места.

Лера Кудрявцева в Анталье, Турция

Анталья – ещё один излюбленный курорт наших соотечественников. Многие выбирают его именно для семейного отдыха: отели с системой «Всё включено», бассейны, аниматоры, плавный заход в море и чистые пляжи. Именно в это место отправилась Лера Кудрявцева вместе с маленькой дочерью.

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Настя Ивлеева и Элджей на Мальдивах

Анастасия вместе с мужем Элджеем отправились на Мальдивы. «Двукратная» ведущая «Орла и Решки» предпочитает отдыхать в спокойных местах без лишнего экстрима: приключений и адреналина ей хватает и на съёмках.

Хотя выбор направлений в условиях коронавируса не так велик, каждый сможет найти место по душе и выбрать удобный и комфортный формат отдыха.