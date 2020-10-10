Долго и счастливо: 10 романтичных пар из мира спорта

Жизнь профессионального спортсмена зачастую состоит из бесконечной череды соревнований и тренировок. В таком плотном графике выделить время на романтику совсем не просто, а уж тем более построить прочные долгосрочные отношения. Но этим звёздным парам удалось.

Во имя любви: как Мисс Великобритания–2020 сбросила 51 кг Джен Аткин поправилась, как только начала встречаться с молодым человеком.

Жерар Пике и Шакира

Одному из лучших защитников «Барселоны», пожалуй, завидуют не только коллеги, но и мужчины по всему миру. Ведь его спутницей жизни стала неотразимая Шакира.

Познакомилась пара во время съёмок клипа Waka Waka (This Time for Africa) – официальной песни к Чемпионату мира по футболу 2010 году. Об их отношениях стало известно в 2011 году, два года спустя у них родился первенец Милан, а в 2015 году – второй сын Саша.

Маргарита Мамун и Александр Сухоруков

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике нашла своё счастье с Александром Сухоруковым, профессиональным пловцом. Официально встречаться атлеты начали в 2013 году.

Предложение руки и сердца Александр сделал в 2016 году прямо на Олимпийском балу – вскоре после триумфального выступления Маргариты на играх. А в 2019 году у них родился сын Лев.

Роберт и Анна Левандовски

Жена нападающего «Баварии» и капитана сборной Польши по футболу, оформившего самый быстрый пента-трик в истории мирового футбола, Роберта Левандовски и сама не так проста. Анна – профессиональная каратистка, и на её счету не одна победа в национальных и международных соревнованиях.

Супруги часто появляются на публике и не стараются избегать прессы – за это и неизменно стильные образы поклонники называют их «Бекхэмами по-польски».

Костюмы или «спортивки»: что должен носить футбольный тренер? Зидан, Гвардиола, Манчини и Семак выбирают костюмы, и вы только посмотрите, как они им идут.

Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева

Многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике также нашла будущего супруга в профессиональном спорте. Её избранник – Дмитрий Кугрышев, нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Пара узаконила отношения в 2018 году, а незадолго до этого Кудрявцева была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за серьёзных последствий травмы. В том же году супруги впервые стали родителями, а в августе 2020-го у них родилась вторая дочь.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Бекхэмы – не только одна из самых красивых и стильных пар мирового спорта, но и пример для подражания. Супруги вместе уже больше 20 лет и воспитывают четверых детей.

Познакомилась на тот момент солистка группы Spice Girls с выдающемся нападающими «Манчестер Юнайтед» на одном из матчей. Встретившись с Дэвидом под трибунами после игры, девушка отдала ему свой билет с номером телефона на обратной стороне. Его Бекхэм хранит до сих пор.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Отношения этих фигуристов видели и взлёты, и падения. Они долгое время жили вместе и даже стали родителями. Однако в 2013 году приняли решение расстаться. Тем не менее, год спустя спортсмены вновь сошлись и вскоре поженились.

В 2016 году у супругов родился второй ребёнок – сын Илья.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Экс-первой ракетке мира в парном разряде удалось завоевать не только множество спортивных наград, но и сердце одного из самых привлекательных музыкантов своего времени.

Познакомились Анна и Энрике на съёмках клипа для песни Escape. Русская красавица сразу покорила сердце мужчины, и с тех пор они вместе. Недавно возлюбленные вновь стали родителями, а всего в их семье четверо детей.

Весь в отца. Как выглядят дети звёзд спорта: Месси, Макгрегор, Роналду и другие Они очень похожи на родителей. Некоторые из них даже стали спортсменами.

Евгений Малкин и Анна Кастерова

В 2016 году центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, участник трёх Олимпийских игр наконец женился на своей возлюбленной, телеведущей Анне Кастеровой.

Некоторое время Анна и Евгений скрывали свои отношения, но в итоге поделились радостными новостями с поклонниками. А весной 2016 года в их семье появился первый ребёнок – сына назвали Никитой.

Конор Макгрегор и Ди Дэвлин

Гражданская супруга одного из самых медийных бойцов смешанных боевых искусств прошла со своим избранником и огонь, и воду, и медные трубы. Когда Ди и Конор познакомились, спортсмен ещё не мог похвастать ни нынешней известностью, ни стабильным заработком. Однако девушка всегда была рядом и всеми силами поддерживала возлюбленного.

Сейчас пара вместе воспитывает двоих детей, а в августе 2020 года Конор сделал своей возлюбленной предложение – в её день рождения.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» долгое время оставался завидным холостяком: кого только в СМИ не объявляли его спутницами. Однако несколько лет назад Александр всё же остепенился: его избранницей стала модель Анастасия Шубская, дочь российской и советской актрисы Веры Глаголевой.

Их отношения начались в марте 2015 года и развивались весьма стремительно. Уже в сентябре того же года пара объявила о помолвке, а летом 2016-го официально зарегистрировала брак. В 2018 году у супругов родился первенец, а два года спустя они стали родителями во второй раз.