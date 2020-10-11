7 заблуждений о коронавирусе, которые могут привести к заболеванию

Человечество уже почти год борется с пандемией COVID-19. Тем не менее вирус до конца не изучен, а в интернете можно найти много мифов о нём и недостоверной информации, которые могут привести к заболеванию. Развеять заблуждения поможет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Будто испарился: куда делся коронавирус? Разбираемся вместе с эпидемиологом и выясняем, нужно ли ещё носить маски.

Миф 1: маску нужно носить только людям с симптомами заболевания

Многие пренебрегают рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, согласно которым носить маску нужно всем вне зависимости от того, есть ли у вас симптомы заболевания. Кто-то мотивирует отказ от маски её бесполезностью, кто-то считает, что абсолютно здоров и не может заразить окружающих. Однако всё это заблуждения.

Фото: istockphoto.com

Михаил: Маска может защитить не только от коронавируса, а вообще от любых других вирусов, да и не только. Поскольку является средством индивидуальной защиты от инфекций, основной путь передачи которых – воздушно-капельный. Маска, естественно, может пропускать молекулы вирусов, если представить, что они находятся сами по себе. Но так как все вирусы находятся в каплях жидкости, маска прекрасно справляется со своей задачей.

Даже если у вас нет явных признаков заболевания, эпидемиолог советует не пренебрегать этой мерой предосторожности. Дело в том, что коронавирусная инфекция в значительном числе случаев (до 25%) проходит бессимптомно. Сам человек как бы не болеет, зато вполне может быть источником инфекции. Именно поэтому маску необходимо носить всем.

Миф 2: горячая вода убивает вирус

Пить горячую воду в целях дезинфекции не стоит, это не только бесполезно, но и может принести вред. Помыть руки кипятком не получится, а пить его, чтобы уничтожить вирус, тоже опасно и бессмысленно. «Если рассматривать кипяток в качестве средства для дезинфекции поверхностей, то теоретически он может убить вирус, но лучше всего использовать антисептик. Это гораздо проще и эффективнее», – отмечает эксперт.

Миф 3: антисептик эффективнее, чем мытьё рук

Мытьё рук с мылом так же эффективно, как и дезинфекция с помощью антисептика. Однако эпидемиолог рекомендует чаще именно мыть руки. А спиртовые растворы использовать лишь в тех случаях, когда нет доступа к воде и мылу.

Фото: istockphoto.com

Миф 4: избежать заражения можно с помощью народных средств

На просторах интернета можно найти множество советов по укреплению иммунитета. Кто-то рекомендует есть чеснок, имбирь и лимон, чтобы защититься от вируса. Однако, несмотря на пользу этих продуктов, нельзя забывать о базовых средствах индивидуальной защиты.

Михаил: Чеснок, имбирь и лимон действительно очень полезны, так как являются источниками витаминов. Но их роль в укреплении иммунитета и предотвращении заражения сильно преувеличена. Их можно использовать, но только в комплексе с основными способами защиты: дистанцирование, ношение маски, мытье рук и т.д.

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Один из самых популярных советов по защите от коронавируса: регулярное промывание носоглотки солевым раствором. Тем не менее польза этой процедуры также преувеличена. Эпидемиолог считает, что промывание подходит только в качестве дополнения к основным мерам предосторожности, но полагаться исключительно на него не стоит.

Миф 5: насморк не может быть симптомом коронавируса

Убеждённость в этом мифе может повлечь за собой халатное отношение человека к здоровью окружающих. Хотя насморк (он же ринит) не входит в число основных клинических симптомов коронавирусной инфекции, он тоже может проявляться при заражении. А наличие насморка уж точно не освобождает от необходимости делать тест на вирус.

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Миф 6: нельзя заболеть коронавирусом повторно

Пока вирус не изучен в полной мере, учёные не могут дать точных данных о том, как именно вырабатывается иммунитет к заболеванию. Однако с уверенностью можно сказать, что даже переболев инфекцией, необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Михаил: На сегодняшний день убедительных и полностью доказанных случаев повторного заражения нет. Те данные, которые имеются, свидетельствуют о том, что повторное заражение – это исключение и скорее связано с особенностями иммунитета конкретного человека. Как долго сохраняется иммунитет, мы ещё не знаем. Исследований много: по некоторым данным – полгода, по другим – год. С точностью покажет лишь время.

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Миф 7: прививка от гриппа защищает и от коронавируса

Прививка от одного заболевания не может защитить от другого. Поэтому и вакцина от гриппа никак не поможет организму в защите от COVID-19. Прививка от гриппа также не сможет защитить от холеры и, к примеру, дизентерии.

Каждому вирусу, каждой бактерии нужна своя вакцина.

К собственному здоровью и здоровью окружающих нельзя относиться халатно. Поэтому не пытайтесь найти оправдание, которое бы позволило не носить маску, и не верьте безосновательным мифам. Полагайтесь только на официальные источники и данные, подкреплённые мнением специалистов и компетентных организаций. Берегите себя и заботьтесь о других.