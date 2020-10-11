Пресс Канделаки и талия Гагариной. Как выглядят фитоняшки российского шоубизнеса

Они не стесняются показывать, как работают над своими телами, чтобы добиться идеала.

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, на них устремлены взгляды тысяч поклонников, а потому они особенно тщательно следят за своей внешностью. Многие российские звёзды – актрисы, певицы, телеведущие – могут похвастаться спортивной и подтянутой фигурой. Как им это удаётся и какие тренировки они предпочитают?

7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.

Тина Канделаки

Великолепная ведущая и, пожалуй, одна из самых спортивных российских знаменитостей не изменяет своим привычкам. Тина предпочитает домашние тренировки и даже обустроила небольшой спортзал для любимого занятия. Все необходимые тренажёры – прямо дома.

Мария Кожевникова

Актриса, депутат Госдумы и мастер спорта по художественной гимнастике, Мария Кожевникова занимается везде – даже в лесу! Это отличный вариант, чтобы разнообразить спортивную рутину, если фитнес-зал и площадки в округе надоели.

Мария признаётся, что ей нелегко заставить себя заниматься спортом. Но мы уверены, что даже простая зарядка или небольшая растяжка на свежем воздухе приносят свои плоды! Совмещаем приятное с полезным.

Можно, только осторожно: как тренироваться на улице во время карантина Рискованный воркаут-сет для тех, кто не может жить без турника во дворе.

Елена Темникова

Экс-солистка группы «Серебро» обращается за советом к подписчикам: звезда не знает, с чего начать тренировки. Возможно, Елена просто скромничает, ведь её телу может позавидовать каждый.

Анна Хилькевич

О том, как усердно актриса трудится над своим телом, знает каждый телезритель. Анна не скрывает, что уделяет спорту много времени и сил, ведь хорошо выглядеть – часть её работы. Хилькевич поддерживает фигуру дома с помощью несложных упражнений и инвентаря.

Наталья Рудова

Актриса кино в своём «инстаграме» регулярно хвастается идеальными формами. Вопросы фанатов о секретах стройности приходили звезде ежедневно, и она, наконец, поделилась видео со своей тренировкой.

Полина Гагарина

Певица, актриса и телеведущая с удовольствием тренируется на воздухе. Звезда радуется осени и ловит последние солнечные деньки на улице. Берите пример с Полины и отправляйтесь в ближайший парк. Не забудьте коврик!

Регина Тодоренко

На шпагат можно сесть и без станка, доказывает нам Регина. Выбираем удобный дверной проём и делаем растяжку.

Актриса-путешественница в условиях пандемии выполняет любимые упражнения и тренируется с фитнес-резинками. Необязательно проводить время в спортзале, чтобы иметь красивую фигуру.

Как тренироваться с фитнес-резинкой? Топ-5 эффективных упражнений на ноги и ягодицы Действенный сет с эспандером заставит мышцы поработать даже дома.

Валерия

Певица Валерия всегда удивляет подписчиков шикарной внешностью. Её секрет в ежедневной работе над собой. Специальная программа питания и тренировок – звезда всё держит под контролем. И никаких оправданий! Тренироваться можно и в парке.

Ляйсан Утяшева

Двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева подарила девушкам суперлайфхак. Упражнение «стульчик на каблуках» заменяет тренировку на ноги и помогает сделать их стройными и рельефными. Попробуйте тренировку от телеведущей.

За красивой фигурой далеко ходить не надо! Вдохновляемся примерами российских звёзд и отправляемся в местный парк.