Австралийка сбросила 56 кг в ответ на оскорбления в свой адрес

О том, как обидные слова бойфренда помогли Хейли Вестоби изменить жизнь в лучшую сторону.

Для Хейли Вестоби глупая ссора обернулась масштабными переменами в жизни. Однажды во время спора её молодой человек проговорился, что, по его мнению, ей бы стоило сбросить вес. Хотя девушка и знала, что он не хотел задеть её чувства, его слова стали сигналом к действию. Хейли взяла себя в руки, а здоровье – под контроль.

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«Как набрать вес» – инструкция от Хейли Вестоби

Девушка набрала вес после того, как поступила в университет. Виной всему нездоровая пища и большое количество алкоголя. Ситуацию усугубило ещё и то, что незадолго до этого Хейли повредила колено, поэтому ей пришлось отказаться от бега и занятий спортом. К моменту начала обучения она уже набрала почти 10 килограммов. «После поступления было легко погрузиться в студенческий образ жизни. Я совсем забыла о здоровье и проводила всё своё свободное время в пабах и клубах», – рассказала она в одном из интервью.

Хейли была шокирована, когда узнала, насколько она поправилась. За первый год учёбы она набрала 119 килограммов. А ведь до университета она была физически здоровой и вела активный образ жизни.

Подробный рассчёт: сколько калорий сжигается во время повседневных занятий Многие даже не задумываются, какое количество энергии тратят ежедневно даже без тренировок.

Новая жизнь без лишних килограммов

Ужаснувшись своему телу, Вестоби твёрдо решила изменить свою жизнь. После каждых сброшенных четырёх килограммов она ставила перед собой новые цели.

Девушке пришлось поменять и распорядок дня, включив туда дополнительные физические нагрузки. «Я начинаю свой день с какой-нибудь активности – урока бокса, силовых упражнений, кардио в тренажёрном зале или прогулки», – делится Хейли. Затем она выпивает чашку чёрного кофе, а в полдень ест сбалансированное блюдо – преимущественно из белков и овощей.

Ежемесячно меняйте свои цели, чтобы сохранять мотивацию и вознаграждать себя, например, новой спортивной одеждой или кроссовками. Но не едой – вы же не собака.

Прошло четыре года с момента комментария её бывшего парня – за это время Хейли сбросила более 56 килограммов. Она исключила из рациона вредную пищу и алкоголь, после чего начала поразительно быстро терять вес.

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Хотя изменение диеты и режима тренировок сыграло важную роль в её похудении, сама девушка считает, что во многом её успех объясняется именно отказом от алкоголя. «Люди не осознают, как много калорий и сахара содержатся в том же бокале вина или стакане пива, которое многие так любят», – предупреждает Хейли.

Помните, что здоровье одно на всю жизнь. У него нет срока годности, и заменить его нельзя. Задумайтесь, может, пришло время взять пример с Хейли, которая смогла отказаться от плохих привычек и радикально изменить свою жизнь?