Рейтинг: самые сексуальные спортсменки страны 2020

Кого же можно назвать самой сексуальной девушкой в стране? Ответ на этот вопрос может дать только журнал MAXIM. Именно он с 2007 года несёт на себе непростую ношу по составлению рейтинга «100 самых сексуальных женщин страны». Каждый год эксперты, а главное – читатели, голосуют за самых прекрасных дам нашей необъятной. Голосование уже идёт полным ходом, а вы можете принять участие, просто пройдя по ссылке.

Такой рейтинг невозможно представить без спортсменок. Для своих читателей «Чемпионат» отобрал всех девушек из мира спорта, которые вошли в топ-100 списка в этом году. За всю историю существования рейтинга на первом месте оказывались актрисы, певица и журналистка, а вот спортсменки ещё ни разу. Возможно, в этом году ваши голоса смогут исправить эту несправедливость. Ведь голосовать есть за кого.

Юлия Канакина

Юлия Канакина впервые попала в рейтинг самых сексуальных девушек страны. Вот вам два интересных факта о Юлии:

фотография её пресса должна стоять в «Википедии» на странице слова «идеальный»

больше всего на свете Юлия любит лететь вперёд головой по льду на скорости больше 100 километров в час.

Как вы поняли, девушка занимается скелетоном и уже стала чемпионкой мира среди юниоров. Теперь мы ждём от Юлии побед на взрослом чемпионате мира и Олимпиаде! Девушка восхитительно выглядит в обтягивающем комбинезоне сборной России, и притягивает к скелетону новых болельщиков. Добро пожаловать в рейтинг!

Мария Шарапова

Мария Шарапова в этом году объявила о своём уходе из мира большого тенниса, и теперь сможет сосредоточиться на втором своём призвании – волновать и ослеплять. Мария уже внесла себя в историю мирового спорта как самая знаменитая спортсменка XXI века. Теперь немного отдохнув от тенниса, она представит нам новые конфеты своего производства и возможно попробует себя в новом качестве. Например, в роли актрисы кино!

Когда в 2016 году легкоатлетов из России не пустили на Олимпиаду в Рио, Дарье Клишиной поехать разрешили. Эксперты утверждают, что тому причина её тренировочный процесс, но мы-то знаем, что такой красотке просто невозможно отказать. Болельщики от «Нашей Даши» всегда ждут только побед. Единственное, что можно поставить Дарье в укор, что она уже много лет живёт в США и не так часто радует российских мужчин своей внешностью. Но чего не стерпит русский богатырь?

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Огонь. Вода. И Каролина Севастьянова в купальнике. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике весь карантин выкладывала одну фотографию в мини за другой. Говорят, что она может в течение пяти лет каждый день надевать новый купальник и ни разу не повториться. Ну а нам остаётся лишь наслаждаться фотографиями королевы «Инстаграма».

Санта Димопулос

Санта Димополус стала чемпионкой мира по фитнесу в категории Physique Model (модельное телосложение). Глядя на её фотографии, можно было отдать ей эту награду навсегда, а премию больше не вручать. Но одной победы на чемпионате мира девушке было мало, и она стала участницей такой группы, как «ВИА Гра», а это уже знак непревзойдённой красоты в нашей стране. Уйдя со сцены Санта посвятила себя семье. Она совсем недавно родила дочку и после родов скинула 15 килограммов за 7 месяцев. Это уже второй ребёнок, а Санта сейчас выглядит так, что готова снова выиграть чемпионат мира. Так почему бы и нет?