Белковый ужин для красивой фигуры: зачем он нужен и что в него включить

Многие считают, что «тяжёлый» ужин мешает похудению, способствует набору веса и в целом вреден для организма: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – отдай врагу. Но действительно ли стоит пренебрегать этим приёмом пищи? Разбираемся вместе с доктором Алексеем Ковальковым.

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Зачем ночью белок?

Вопреки распространённому мнению белковый ужин необходим для тех, кто мечтает о подтянутой фигуре. Дело в том, что именно ночью организм включает функции роста, развития и обновления. Именно ночью растут заветные мышцы. А эти процессы требуют строительного материала – белка.

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С 23:00 до 00:00 происходит выработка соматотропного гормона – активного жиросжигателя. За это время он способен избавиться от 150-200 г жировой ткани. Но если в промежуток между 21:00 и 22:00 в кровь попадает инсулин, соматотропный гормон выделяться не будет, а значит, не будет и жиросжигания. Поэтому стоит обратить внимание на продукты с высоким инсулинемическим индексом и исключить их из вечернего приёма пищи. К ним относится, например, творог – он станет неправильным выбором, если хотите добиться спортивной фигуры. А качественный стейк с овощами, напротив, поспособствует ночному жиросжиганию. Идеальное сочетание для ужина – белок и клетчатка.

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А что делать с углеводами?

Количество углеводов на ужин рекомендуется сократить. Совсем отказываться от них не стоит, но даже уменьшив потребление, можно увидеть результат. К тому же, если включить в рацион белок, насыщение будет происходить быстрее, поскольку белки усваиваются организмом дольше.

Фото: istockphoto.com

Правила красивой фигуры

Для того, чтобы ужин стал полноценным здоровым зарядом, соблюдайте следующие правила:

Размер порции не должен превышать 400 г.

Оптимальная калорийность: около 300 ккал.

Последний приём пищи должен завершиться за два часа до сна.

Фото: istockphoto.com

Вариант белкового ужина на неделю:

Понедельник: варёное мясо говядины и салат из свежих помидоров.

Вторник: треска на пару и стручковая фасоль.

Среда: запечёная курица, кускус и овощной салат.

Четверг: лосось на гриле и булгур с овощами.

Пятница: котлета из индейки на пару и салат с фасолью.

Суббота: запечёная сёмга и бурый рис с овощами.

Воскресенье: варёная куриная грудка и фасоль в томатном соусе с овощами.

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Обратная сторона медали

Тем не менее не стоит забывать, что избыток белка может привести к серьёзным проблемам с почками, печенью, поджелудочной железой. Поэтому злоупотреблять им ни в коем случае не стоит. А если вы решились на полноценную белковую диету, то прежде следует посетить врача и проконсультироваться.