7 вещей для любителей спорта, которые стоит купить этой осенью

Для активных читателей «Чемпионата» смена времён года и погоды на более холодную – не повод отказываться от тренировок или привычного энергичного образа жизни. Мы не забываем рассказывать вам не только о том, какие увлечения лучше выбрать в это время, но и о том, как правильно подобрать экипировку, чтобы чувствовать себя на все сто.

В этот раз «Чемпионат» собрал для вас подборку одежды и аксессуаров для занятий спортом и прогулок осенью.

Часы HONOR Watch GS Pro

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Даже если вы решите отстать в одном из осенних трейлов и прогуляться по лесам, уверены – ничего страшного с вами не случиться. Во-первых, эта новая модель проживёт до 25 дней без подзарядки, а во-вторых, в ней есть функция автоматического построения обратного пути. Заблудиться не получится, даже если очень захочется. Кроме того, часы измерят уровень кислорода в вашей крови, что особенно важно в период пандемии, проведут мониторинг стресса, пульса и сна.

Естественно, не забыли и про важные функции приёма звонков и уведомлений, чтобы не отвлекаться на телефон во время занятий спортом или активного отдыха. Но более того, производители сделали часы практически неубиваемыми. Модель прошла тест на сопротивление высоким и низким температурам, влажности и изменению высоты над уровнем моря, и даже испытания соляным туманом и песком.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

«Чемпионат» за разнообразие увлечений, поэтому не можем не отметить нашу любимую возможность – выбирать среди более 100 режимов тренировок. Мы то знаем, как иногда бывает сложно определиться.

Цена: 19 990 р.

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Худи ZASPORT

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Выйти после тренировки в прохладную погоду гораздо приятнее в чём-то уютном. А что, если хочется ещё и привлекать внимание? Например, в этом ярком классическом худи с контрастным принтом, основой которого стал один из принципов олимпизма. Он говорит о том, что осуществление прав и свобод, предусматриваемых Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, религиозного, политического характера, по признаку пола или по другим причинам.

Стильное напоминание о толерантности для окружающих.

Цена: 5 490 р.

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Брюки ZASPORT

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Для осенних вечеров на природе или тренировок в парке подойдут спортивные брюки из хлопкового трикотажа на манжете. Эта модель дополнена вставками из плащевой ткани.

Как часто нам не хочется заморачиваться с выбором одежды и выглядеть стильно? В таких ситуациях на помощь приходят костюмы. К этим брюкам бренд предлагает добавить подходящий верх.

Цена: 3 900 р.

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Толстовка ZASPORT

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Отличное сочетание со штанами – толстовка свободного кроя с карманом «кенгуру», в который всегда удобно сложить всё самое необходимое. Под ней при желании можно утеплиться футболкой или лонгсливом. В таком образе гулять можно будет хоть до позднего вечера.

Цена: 5 900 р.

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Бутсы adidas X Ghosted.1

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Любителям согреваться жаркими играми на футбольном поле понадобятся бутсы для газона с высоким ворсом.

Бренд заявляет, что с ними вы сможете быть ещё быстрее в игре. Модель имеет приподнятый мысок, как на спринтерских шиповках, и пружинящую карбоновую пластину в подошве. Это усиливает отталкивание во время резких ускорений. Благодаря низкому профилю набирать скорость станет ещё проще.

Цена: 14 998 р.

Купить можно на сайте adidas.ru

Леггинсы ZASPORT

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Заниматься фитнесом дома, на спортплощадке во дворе или ходить в зал – решать вам. Одно мы знаем точно, удобная форма понадобится везде. А если она ещё и стильная – это вдвойне круто. Чёрный цвет этих тайтсов сделает фигуру визуально стройнее, я надписи по бокам будут привлекать к ней внимание.

Цена со скидкой: 2 900 р.

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Спортивное бра ZASPORT

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

При любом виде тренировок для девушек особенно важна поддержка. И мы говорим не о группе болельщиков в зале. Спортивный бюстгальтер нужен для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время выполнения динамических упражнений. Грудь в это время подвержена колебательным движениям, вызывающим дискомфорт, растяжение и даже болевые ощущения в области молочных желез. Чтобы этого избежать, нужно выбрать бельё с подходящей вам степенью поддержки. Например, этот минималистичный вариант.

Цена со скидкой: 1 900 р.

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