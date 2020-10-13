Убежать от простуды: как спорт влияет на иммунитет?

Известно, что здоровый образ жизни оказывает влияние не только на организм в целом, но и на состояние иммунитета. Логично, что чем человек здоровее и крепче физически, тем меньше он подвержен заболеваниям и простудам. Однако какую роль в этом играет именно спорт? И можно ли с помощью тренировок укрепить иммунитет? Разбираемся вместе с учёными.

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Как физические нагрузки влияют на иммунитет?

Сотрудники университета штата Айова, США в 2009 году провели эксперимент, чтобы выяснить, каким образом тренировки влияют на иммунную систему. Для исследования были отобраны три группы мышей. При этом первой группе не давали никаких дополнительных нагрузок, вторая на протяжении 14 недель умеренно «занималась», а третья – совершила 45-минутную «пробежку» перед началом эксперимента. После чего все мыши были заражены вирусом гриппа.

Фото: istockphoto.com

Как и предполагали учёные, особи с хорошей физической подготовкой показали более высокую сопротивляемость заболеванию, и симптомы у них проявлялись в меньшей степени. Результаты третьей группы оказались лучше, чем у первой, однако эффект от нерегулярных нагрузок также был недолгосрочным. То есть, физические нагрузки положительно сказались на состоянии иммунитета.

К подобным выводам пришли и в университете Северной Каролины. В рамках исследования 1002 взрослых от 18 до 85 лет отчитывались о своём самочувствии на протяжении 12 недель – в разгар сезона гриппа. Кроме того, испытуемые отмечали и уровень своей активности. В результате, среди тех, кто занимался пять раз в неделю и чаще, симптомы ОРВИ наблюдались на 43% реже, чем у тех, кто проводил одну и менее тренировок.

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Какие нагрузки стоит выбрать?

Однако какой бы положительный эффект ни давали нагрузки, они должны быть умеренными. Это подтверждает серия экспериментов, которую провели в университете Иллинойса 2005 году. Учёные раздели подопытных мышей на три группы. Особи из первой вели малоподвижный образ жизни, из второй – «занимались» 25-30 минут в день, а из третьей – ежедневно «тренировались» по 2,5 часа.

Фото: istockphoto.com

После заражения вирусом гриппа меньше всего выживших (30%) оказалось в последней группе, подвергавшейся интенсивным нагрузкам. Из тех мышей, что практически не двигались, выздоровели 43%, зато во второй группе преодолеть болезнь удалось 83%.

О схожих результатах говорится и в книге Алекса Хатчинсона «Кардио или силовая». Во время подготовки к марафону в Лос-Анджелесе исследователи наблюдали за 2300 бегунами. Выяснилось, что у тех, кто на тренировках пробегал больше 95 километров в неделю, риск простудиться увеличивался.

Почему интенсивные нагрузки могут навредить?

Достоверно неизвестно, почему высокие нагрузки, напротив, плохо сказываются на иммунной системе. Возможно, в то время как умеренные упражнения помогают задерживать воспалительные процессы, интенсивные занятия временно ослабляют организм, замедляя иммунный ответ.

Фото: istockphoto.com

В 2016 году группа учёных из Бразилии и США выяснила, что интенсивные тренировки два дня подряд приводят к снижению иммунитета. После кроссфита у испытуемых отмечали пониженное содержание цитокинов – антивоспалительных клеток.

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Физические нагрузки действительно могут укрепить иммунную систему и помочь сократить риск заражения в сезон гриппа. Однако чтобы тренировки были полезными и не приносили вреда, они должны быть регулярными и умеренными, – не стоит забывать о важности восстановления.