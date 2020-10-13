Родные просторы: 5 красивых городов России, которые обязательно нужно увидеть

Достопримечательности есть не только в Москве и Санкт-Петербурге.

Закрытые международные границы – дополнительная мотивация для путешествий по России. Страна богата не только красивой природой, но и уникальными городами. Причём, вопреки стереотипному представлению, Москвой и Санкт-Петербургом их список не ограничивается. Подготовили подборку не столь популярных, и при этом не менее красивых российских городов для путешествий.

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Казань

Для чего ехать: чтобы увидеть, как восточная культура переплелась с западной.

Казань – город с богатым историческим наследием. Здесь татарская культура тесно переплетается с русской. Например, мечеть Кул-Шариф расположена через дорогу от Благовещенского собора – обе постройки невероятно красивы. А в национальном музее можно одновременно увидеть и тарханный ярлык (особую жалованную грамоту) времён Казанского ханства, и карету Екатерины Великой.

Помимо исторических объектов в Казани много и новых достопримечательностей. К примеру, Дворец земледельцев: его изюминка – бронзовое дерево, расположенное внутри арки под куполом. А после обзора красот можно познакомиться с национальной татарской кухней и попробовать эчпочмаки, чак-чак или плов.

Калининград

Для чего ехать: побывать в Европе без пересечения границ.

Калининград – самая западная точка России. Тут можно увидеть не столь распространённую в стране готическую архитектуру. Вплоть до 1945 года город назывался Кёнигсберг и входил в состав Германии. Поэтому многие строения сохранились ещё с довоенного периода: католические соборы, постройки в югендстиле, ворота и форты.

Кроме самого города стоит посетить и национальный парк «Куршская коса». Это полоска суши длиной в почти 100 километров между Балтийским морем и Куршским заливом. Там же находится и Танцующий лес: сосны в нем будто застыли в грациозных па.

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Великий Новгород

Для чего ехать: увидеть древний город России.

Великий Новгород – довольно небольшой город, но очень красивый. В нем сохранилось около 50 памятников зодчества XI-XVII веков, множество храмов и старинных фресок. Также в местном кремлёвском музее хранится древнейшая славянская книга – Пластырь XI века. В городе можно познакомится с исконной русской кухней. Кроме того, Великий Новгород – недорогое направление для путешествий, что делает его ещё более привлекательным для посещения.

Неподалёку от Новгорода расположен небольшой городок Старая Русса. Это любимое место Достоевского, где он написал «Бесов» и «Братьев Карамазовых». В Старой Руссе можно увидеть дом писателя, в котором он творил.

Ярославль

Для чего ехать: отдохнуть от суеты.

Ярославль – город с тысячелетней историей, причём один из самых старинных. Здесь очень много церквей и храмов, но самый знаменитый – Спасо-Преображенский собор. Именно тут во время смуты жил первый царь из династии Романовых Михаил Фёдорович. Царская келья сохранилась до наших дней.

Обязательно стоит прогуляться по Волжской набережной и дойти до Стрелки – набережной, с которой когда-то начиналась история города. Там можно увидеть дом-госпиталь для раненых офицеров во время Отечественной войны 1812 года. И именно тут по замыслу Толстого происходила последняя встреча героев романа «Война и мир» – Наташи Ростовой и Андрея Болконского.

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Выборг

Для чего ехать: попасть в средневековье без машины времени.

Выборг не похож ни на один русский город. Старый квартал можно полностью пересечь за полчаса, но среди узких улочек с североевропейскими постройками несложно затеряться на целый день.

Из башни Святого Олафа открывается невероятный вид на Выборгский залив. Она находится на территории замка, который заложили ещё в 1293 году. В городе можно окунуться в средневековую атмосферу и почувствовать себя в сказке про отважных рыцарей и прекрасных принцесс.