Нашли не только плюсы, но и минусы белкового питания.

Что произойдёт с организмом, если есть много белка?

Чтобы достичь идеальных очертаний фигуры, мы выстраиваем соответствующий рацион. В спортзалах перекусываем протеиновыми батончиками, на работу берём куриную грудку, а на завтрак выбираем яйца вместо овсяной каши. Всё потому, что белок – основа «строительных» процессов в организме: с его помощью создаются новые клетки и растут мышцы. Однако такими темпами можно и не заметить, как этого элемента станет слишком много. К чему же может привести его избыток?

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Как белок влияет на кости?

Диетолог Ирина Брехт утверждает, что высокобелковая диета полезна для плотности костей, а низкобелковая – вредна, потому что так кальций хуже всасывается через стенки кишечника. Белок существенно повышает плотность скелета. В то время как недостаток элемента в организме может привести к остеопорозу – потере костной массы.

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Как белок влияет на почки?

Исследования конца XX века показали, что белковая пища способствует более активной работе почек: они фильтруют больше крови в минуту, что в последствии приводит к почечной недостаточности. Однако современные учёные опровергли этот факт. Алан Арагон в книге Girth Control пишет, что диета с содержанием белка ниже 1,27 г на 1 кг веса вредит почкам. И если проблем с почками не наблюдается, белковая пища пойдёт лишь на пользу.

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Как белок влияет на ЖКТ?

Приверженцы веганской диеты убеждены, что белок «гниёт» в организме. На самом деле, процесс усвоения пищи гораздо сложнее. Сначала еда измельчается в желудке и обрабатывается желудочным соком, после чего попадает в тонкий кишечник. Именно на этом этапе большая часть съеденного белка распадается на отдельные аминокислоты. Через стенки кишечника они всасываются в кровь и становятся материалом для строительства нового белка.

Фото: istockphoto.com

Белок перерабатывается с помощью специальных ферментов, в результате образуются токсичные и нетоксичные продукты его распада. Называется этот процесс анаэробная ферментация, или «гниение белка». Однако организм обезвреживает токсичные соединения и избавляется от них естественным путём.

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Как белок влияет на кишечник?

При избытке белка кишечник начинает работать в усиленном режиме. Этот элемент переваривается достаточно долго и требует от организма дополнительных усилий. Поэтому после тяжёлой белковой пищи сложнее усвоить пищевые волокна и углеводы. Микрофлора кишечника может пострадать, и организм не получит пребиотики для её нормализации. В результате, могут проявиться диарея, колики или вздутие – синдромы малоприятные.