Проверить и перепроверить: как не перепутать коронавирус и простуду?

Пандемия коронавируса не отменяет такие сезонные заболевания как грипп и простуда. На ранних этапах развития инфекции из-за COVID-19 очень сложно отличить её от ОРВИ или гриппа. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем отличаются симптомы этих заболеваний.
Симптомы, характерные только для коронавируса
При коронавирусной инфекции наблюдаются те же симптомы, что при многих ОРВИ и гриппе: повышение температуры, общая слабость, боль в мышцах, кашель и наиболее тревожный симптом, который требует быстрого решения, – ощущение нехватки воздуха и одышка, то есть признаки начинающейся дыхательной недостаточности. Последняя однозначно свидетельствует о развитии поражения лёгких. В таком случае, отмечает врач, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
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Ещё один симптом – сильная усталость без видимой причины. Больные коронавирусом отмечают, что чувствуют сильную слабость даже с утра. «Даже после выздоровления некоторые продолжают жаловаться на постоянную усталость ещё какое-то время. Однако многие очень быстро возвращаются к прежнему режиму и не отмечают никаких последствий перенесенного заболевания. Не нужно зацикливаться на клинических проявлениях болезни, так как каждый организм индивидуален», – утверждает эпидемиолог.
Можно ли самостоятельно отличить одно заболевание от другого?
Допустим, у человека появились только некоторые симптомы коронавируса, а не все сразу. В таком случае, чтобы избежать лишних сомнений и не подвергать себя опасности, эпидемиолог советует сделать тест на COVID-19. Только так можно понять, чем именно заболел человек.
Фото: istockphoto.com
«Отличить самостоятельно нереально! Клиническая картина никак не может быть в основе диагностики коронавирусной инфекции. Единственная возможность – сделать тест.»
Какой тест лучше сделать?
Сейчас зарегистрировано несколько видов тестов на коронавирус. Для некоторых берут мазок из носоглотки, для других – кровь из пальца или вены. Кроме того, одни тесты направлены на выявление самого вируса, а другие – антител к нему. Существуют также экспресс-тесты.
«Для разный ситуаций предназначен свой тест. Для первичной диагностики – прямой тест обнаружения РНК коронавируса. Для ускорения процесса (к примеру, для обследования коллектива) – экспресс-текст на выявление антигена COVID-19. Но при любом сомнительном ответе экспресс-тесты требуют подтверждения классическими тестами», – объясняет врач.