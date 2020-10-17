Проверить и перепроверить: как не перепутать коронавирус и простуду?

Пандемия коронавируса не отменяет такие сезонные заболевания как грипп и простуда. На ранних этапах развития инфекции из-за COVID-19 очень сложно отличить её от ОРВИ или гриппа. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем отличаются симптомы этих заболеваний.

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Симптомы, характерные только для коронавируса

При коронавирусной инфекции наблюдаются те же симптомы, что при многих ОРВИ и гриппе: повышение температуры, общая слабость, боль в мышцах, кашель и наиболее тревожный симптом, который требует быстрого решения, – ощущение нехватки воздуха и одышка, то есть признаки начинающейся дыхательной недостаточности. Последняя однозначно свидетельствует о развитии поражения лёгких. В таком случае, отмечает врач, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

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Ещё один симптом – сильная усталость без видимой причины. Больные коронавирусом отмечают, что чувствуют сильную слабость даже с утра. «Даже после выздоровления некоторые продолжают жаловаться на постоянную усталость ещё какое-то время. Однако многие очень быстро возвращаются к прежнему режиму и не отмечают никаких последствий перенесенного заболевания. Не нужно зацикливаться на клинических проявлениях болезни, так как каждый организм индивидуален», – утверждает эпидемиолог.

Отсутствие обоняния также может быть симптомом, но не только коронавирусной инфекции, а и многих других респираторных заболеваний.

Можно ли самостоятельно отличить одно заболевание от другого?

Допустим, у человека появились только некоторые симптомы коронавируса, а не все сразу. В таком случае, чтобы избежать лишних сомнений и не подвергать себя опасности, эпидемиолог советует сделать тест на COVID-19. Только так можно понять, чем именно заболел человек.

Фото: istockphoto.com

«Отличить самостоятельно нереально! Клиническая картина никак не может быть в основе диагностики коронавирусной инфекции. Единственная возможность – сделать тест.»

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Какой тест лучше сделать?

Сейчас зарегистрировано несколько видов тестов на коронавирус. Для некоторых берут мазок из носоглотки, для других – кровь из пальца или вены. Кроме того, одни тесты направлены на выявление самого вируса, а другие – антител к нему. Существуют также экспресс-тесты.

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«Для разный ситуаций предназначен свой тест. Для первичной диагностики – прямой тест обнаружения РНК коронавируса. Для ускорения процесса (к примеру, для обследования коллектива) – экспресс-текст на выявление антигена COVID-19. Но при любом сомнительном ответе экспресс-тесты требуют подтверждения классическими тестами», – объясняет врач.