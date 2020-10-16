Исследователи сравнили самочувствие граждан сейчас и пять лет назад.

Россияне недовольны состоянием своего здоровья. А что в других странах?

Международная аналитическая компания Romir/GlobalNR опросила жителей десяти ведущих стран и выяснила, как изменилось их самочувствие за последние пять лет. Среди опрошенных были граждане из Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, Китая, России, США, Таиланда, Южной Кореи и Индии. Их попросили сравнить состояние своего здоровья сейчас и пять лет назад: улучшилось ли оно, ухудшилось или осталось без изменений. При этом положительные изменения отметили 23% всех респондентов.

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Как россияне оценили своё самочувствие сейчас и пять лет назад?

Большинство соотечественников (48%) отметили ухудшение в своём состоянии. Это наиболее высокий показатель по сравнению с опрошенными из других государств. Ещё 47% признали, что не почувствовал никаких изменений. И только 5% сообщили о позитивных изменениях.

Фото: istockphoto.com

Лидером по «улучшению» среди всех стран стала Индия. Там 67% респондентов ответили, что их состояние здоровья за последние пять лет стало лучше, и всего 10% заметили ухудшения.

Насколько россияне удовлетворены состоянием своего здоровья?

В рамках другого исследования жителей лидирующих стран попросили оценить своё здоровье по шкале от «полностью неудовлетворён» до «полностью удовлетворён». Большинство россиян (68%) ответили «нейтрально», «в некоторой степени удовлетворён» и «полностью удовлетворён». Тем не менее именно в России наибольший по сравнению с другими странами процент респондентов выбрали варианты «полностью неудовлетворён» (5%) и «в некоторой степни неудовлетворён» (27%).

Фото: istockphoto.com

Лидерами опроса оказались Индия, Таиланд и Бразилия: в этих странах положительно оценили своё здоровье 87%, 81% и 68% респондентов соответственно. Наименьший уровень удовлетворения показал опрос среди жителей Южной Кореи – 36%.

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Как россияне оценили состояние российской системы здравоохранения?

Во время ещё одного исследования оценивали состояние национальных систем здравоохранения. В России половина опрошенных дали оценки «полностью отрицательно» (9%) и «отрицательно» (41%). Нейтрально работу медицинской системы оценили 37%, положительно отозвались 12%, а очень положительно – 1%.

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Наиболее позитивные отзывы дали жители Кореи (86%), Индии (79%), Великобритании (73%) и Германии (71%). А антилидером рейтинга стала Бразилия: более половины респондентов (67%) оценили систему здравоохранения негативно.