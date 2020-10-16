И чем можно заменить спортинвентарь.

Своими силами: почему необязательно тратиться на оборудование для домашнего фитнеса?

Начиная тренироваться дома, многие не уверены, какое оборудование стоит купить в первую очередь, да и стоит ли вообще. Гантели, эластичные ленты, тренажёры – как выбрать из многообразия вариантов и можно ли заниматься без дополнительного инвентаря? Разобраться поможет фитнес-блогер, создатель и ведущая YouTube-канала TGYM Татьяна Федорищева.

7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.

Обязательно ли покупать оборудование для домашних тренировок?

Для тех, кто хочет заниматься в домашних условиях, основная цель – увеличение выносливости и приобретение тонуса мышц. Этого вполне можно достичь с помощью тренировок с собственным весом. То есть, кроме свободного пространства и формы в первое время вам ничего не понадобится.

Фото: istockphoto.com

Сегодня существуют различные форматы занятий, которые можно чередовать, чтобы разнообразить свою фитнес-рутину. Например, табата, HIIT, упражнения на повторы, йога, танцы – всё зависит только от ваших предпочтений и фантазии. За полгода регулярных тренировок вы постепенно увеличите выносливость, приведёте мышцы в тонус, а главное – изучите, как правильно выполнять упражнения. А уже после можно начинать работать с дополнительным весом.

Хорошо сидим: 5 упражнений для домашней тренировки со стулом Иногда даже самые обычные вещи можно использовать в качестве спортивного инвентаря.

Чем можно заменить спортивный инвентарь в домашних условиях?

Чтобы сэкономить на дорогих спортивных аксессуарах, вы можете начать с подручных материалов. Например, можно взять бутылку и наполнить её песком или сумку с книгами – они заменят небольшую гирю. Даже такие простые вещи эффективно усложнят тренировки и упражнения.

Фото: istockphoto.com

Если же вы решились брать настоящие гантели, лучше всего обратить внимание на разборные варианты. Такие будут занимать меньше места, а в перспективе вы сможете изменить нагрузку.

На какое оборудование обратить внимание новичкам?

Покупая цельные гантели, «примеряйте» их прямо в магазине. Сделайте один подход на 10-15 раз, и если последние даются вам тяжело, значит, это и есть ваш рабочий вес.

Фото: istockphoto.com

Также обратите внимание на эластичные ленты. Это очень компактный вариант, который позволяет выполнять упражнения на ноги и ягодицы. Ленты бывают латексные и тканевые. С последними работать гораздо сложнее, поэтому они подойдут для более опытных людей.

Всегда готов: 5 упражнений для тренировки в любом месте Чтобы заниматься, необязательно ходить в спортзал или иметь специально оборудованную комнату.

В целом, всё зависит от вашего желания. Но сразу закупать целый домашний спортзал нет необходимости. Особенно для новичков.