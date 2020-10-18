Телята вместо гантелей и мясная диета: как тренировались атлеты в Древней Греции?

В античности немало внимания уделяли атлетичности и красоте тела, а их нужно было поддерживать.

Греки уделяли много внимания внешнему виду. В эллинской культуре красивое и спортивное тело было настолько же важной составляющей развитого человека, как и его умственные способности. Поэтому любой воспитательный процесс включал в себя обязательные тренировки. Как же проходили занятия в Древней Греции?

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Палестры и гимнасии

Атлеты тренировались в специальных учреждениях, которые назывались палестрами и гимнасиями. В палестрах проходили не только тренировки, но и занятия по философии, риторике и другим дисциплинам. Это место, где тренировали и тело, и ум. В гимнасиях же проходили только спортивные занятия.

Фото: Кадр из фильма

В таких «школах» были дворики под открытым небом, окруженные колоннами. В двориках располагались или дорожки для бега, или специальные ямы для занятий боевыми искусствами. Кроме того, в зданиях находились бани, горячие и холодные ванны, а тоже дорожки для бега – на случай плохой погоды. Здания украшали статуи Аполлона, бога света и искусств, и Гермеса, бога скорости – его особо почитали пятиборцы и бегуны.

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Программа тренировок

Греки использовали метод прогрессирующей нагрузки: когда после каждого подхода увеличивается интенсивность и количество повторений.

Считается, что именно греки изобрели гантели. Причём сохранились не только лёгкие «хальтерес» на 1,5-2 кг – они представляли собой два соединённых ядра. В музее Олимпии выставляется булыжник весом 143 кг с надписью: «Бибон, сын Фола, поднял меня над головой одной рукой». Другой сохранившийся снаряд – камень весом 480 кг.

Фото: Кадр из фильма

В качестве утяжеления греки использовали и домашний скот. Милон Кротонский, исторический прототип античного героя Геракла и многократный победитель Олимпийских игр, в качестве тренировки носил на своих плечах телёнка. Каждый день атлет поднимал животное, оно росло, и вместе с ним росла выносливость и сила грека.

Некоторые античные тренировки сегодня покажутся довольно экзотичными. Например, атлеты бегали наперегонки с лошадьми или убегали от львов, тянули повозки. А после существовала целая система восстановления. Спортсмены принимали горячие и холодные ванны, расслаблялись в бане. Несколько раз в неделю они обливались оливковым маслом, чтобы заживить раны и улучшить состояние кожи. Также частью восстановительных процедур было вино, однако его греки разбавляли водой – считалось, что чистый напиток пьют только варвары.

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Много мяса и хлеба

Атлеты ели очень много мяса, особенно накануне соревнований. Несмотря на то что этот продукт был очень дорогим и, как правило, использовался во время жертвоприношений, для спортсменов его не жалели.

Помимо мяса греки ели хлеб, инжир, финики, виноград, орехи. Молоко они не употребляли – это был продукт для крестьян. Зато почти с каждым приёмом пищи атлеты пили вино и воду.