Если хотите сохранить молодость и подтянутость, без него не обойтись.

Зачем нашей коже нужен коллаген и где он содержится?

Многие в погоне за вечной красотой и молодостью тратят огромные суммы на уходовые средства для лица. Однако нередко совсем забывают о том, что поддерживать здоровье кожи не так уж сложно – достаточно следить за уровнем коллагена и, при необходимости, поднимать его. Подробнее о том, что это такое и как влияет на состояние кожи, рассказывает врач-косметолог Мария Васильева.

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Что такое коллаген?

Коллаген – самый распространённый белок в организме. Он есть в сухожилиях, жировой ткани и связках и играет решающую роль в формировании костной структуры. Когда уровень коллагена в норме, содержащие его клетки приобретают здоровый и молодой вид.

Фото: istockphoto.com

Эластин – ещё одна разновидность белка. Он находится в таких участках организма, которые сокращаются, например, в артериях и лёгких. Это возможно, в том числе, из-за выдающейся упругости эластина: он способен возвращаться в свою первоначальную форму.

Эти два белка, разумеется, содержатся и в коже. Они работают вместе и придают ей определённую текстуру и форму. Кожный покров со здоровым уровнем коллагена и эластина выглядит красивым и сияющим.

Мария: До 20-25 лет мы сами вырабатываем наш собственный эндогенный коллаген, который помогает коже выглядеть лучше, а нашим суставам быть более выносливыми. Ближе к 35 годам способность организма вырабатывать свой коллаген резко уменьшается из-за недостатка микроэлементов, таких как витамин С и Е, частых стрессов, несбалансированного питания и так далее.

В каких продуктах содержится коллаген?

Когда организм вырабатывает коллаген, он использует аминокислоты – питательные вещества, которые получает вместе с пищей, богатой белком, например, говядиной, курицей, рыбой, бобами, яйцами и молочными продуктами.

Фото: istockphoto.com

Также для этого процесса требуются витамин С, цинк и медь. Витамин С можно получить, употребляя в пищу цитрусовые, красный и зелёный перец, помидоры, брокколи и зелень, мясо, моллюсков, орехи, цельнозерновые и бобы.

Кроме того, считается, что если варить кости животных, из них можно извлечь коллаген. Поэтому бульон на костях – один из самых лучших коллагеносодержащих продуктов.

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Как водный баланс влияет на уровень коллагена?

Сохранить воду в коже и создать богатую влагой среду, благоприятную для коллагена и эластина, поможет поддержание водного баланса. Для этого необходимо ежедневно выпивать не менее двух литров воды или же есть продукты, в которых содержится много жидкости, например, арбуз, огурцы, клубнику.

Фото: istockphoto.com

Также увлажнять кожу можно с помощью алоэ. Его гель широко используется для заживления и снятия болевых ощущений. Причина, по которой он помогает лечить порезы и ожоги, заключается в том, что при местном применении или даже употреблении внутрь растение увеличивает выработку коллагена. Наносить алоэ можно как в чистом виде, так и в составе других косметических средств.

Стоит ли покупать коллагеновые добавки?

Если вы придерживаетесь здоровой диеты и едите достаточно продуктов, необходимых для выработки коллагена, специальные добавки употреблять необязательно. Но при желании попробовать их можно. Порошок гидролизованного коллагена (или «коллагенового пептида») обычно не имеет вкуса и легко растворяется в жидкостях: смузи, супах и соусах.

Также существует большой выбор кремов с добавлением коллагена. Они сформируют на коже плёночный слой, чтобы предотвратить потерю воды, и будут действовать как барьер от вредных частиц окружающей среды. Однако лишь использование крема или БАДов не даст «чудесного» эффекта.

Фото: istockphoto.com

Мария: На рынке сейчас представлено огромное количество экзогенного (получаемого извне) коллагена в виде БАДов и добавок в пищу. Такой коллаген может поддержать и немного улучшить состояние кожи, костей, сосудов, но важно помнить, что, когда мы пьём коллаген, он первым делом направляется туда, где присутствует его острая нехватка. Поэтому если хочется улучшить состояние кожи лица, лучше отдать предпочтение инъекционным или аппаратным методикам – например, воздействие узконаправленных ультразвуковых волн, которые стимулируют синтез эндогенного коллагена, а также улучшают микроциркуляцию кожи.

Чего делать не нужно?

Если вы хотите улучшить состояние кожи, сначала убедитесь, что вы не обжигаете её на солнце или в солярии. Курение также может привести к преждевременному старению. Поэтому проводя время на улице, не забывайте о солнцезащитном креме.

Чтобы максимально продлить выработку собственного коллагена, необходимо избегать резких перепадов температур для кожи лица.

Что касается пищевых добавок, некоторые из них имеют побочные эффекты, наиболее частые – гиперпродукция кальция, аллергические реакции и боли в суставах. Если у вас аллергия на морепродукты или мясо, будьте особенно осторожны при приёме коллагеновых БАДов.

На лице написано: как похудение влияет на состояние кожи? Негативно сказаться на внешнем виде может не только резкий набор веса, но быстрое избавление от лишних килограммов.

Необходимо помнить о том, что некоторые вещества, которые вырабатывает организм, иногда нуждаются в подпитке. Если вы заметили, что кожа стала хуже выглядеть, стоит задуматься об этом. Может, причина в пониженном уровне коллагена.

Наиболее эффективными методами его восстановления, по словам эксперта, считаются косметологические процедуры. Но помните: без правильного питания, поддержания водного баланса и бережного ухода за кожей надолго их эффекта не хватит.