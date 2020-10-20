Тренируйся как звезда НБА: любимые упражнения Леброна и Хардена

Эти спортсмены выкладываются по полной не только на баскетбольной площадке.

Для профессиональных атлетов спорт – не просто часть жизни, а самая настоящая работа. И для многих из них он не заканчивается вместе с матчем. Лучшие игроки НБА не ограничиваются планом с регулярными тренировками и с удовольствием занимаются самостоятельно. Какие упражнения по душе Леброну Джеймсу и Луке Дончичу?

И в отпуске, и дома: 5 эффективных упражнений на пресс Эту тренировку можно выполнять буквально где угодно.

Леброн Джеймс

Во время самостоятельных занятий «король» уделяет особо внимание мышцам кора. Тренируется Леброн со специальными канатами. Они позволяют хорошо проработать разные группы мышц. И хотя в ходе такой тренировки быстро приходит усталость, она помогает развить силу и выносливость.

Сначала он выполняет чередование волн в полуприседе. Затем то же самое, но стоя на одном колене, и упражнение с притягиванием канатов к себе/от себя. А завершается мини-тренировка подъёмом корпуса с гантелями.

Джеймс Харден

Одно из излюбленных упражнений лидера «Хьюстон Рокетс» – отжимания. Но не простые от пола, а в более сложной вариации. Харден использует специальные упоры, которые позволяют изменить вектор нагрузки и выполнять упражнения «глубже». Этот инвентарь помогает разнообразить домашние тренировки и «удивить» привыкшие к обычным отжимания мышцы.

Кроме того, баскетболист ставит ноги на возвышение, ещё больше усложняя упражнение. Изменяя угол наклона, можно прорабатывать конкретные зоны груди, кроме того, это отличный вариант для разнообразия.

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Кайл Кузма

Игрок «Лейкерс» даже во время карантина не расслаблялся и продолжал усердно тренироваться дома. Он предпочитает работать с утяжелителями, делая обычные упражнения, которые подходят и новичкам, более эффективными. Одно из них – обратные выпады с жимом гантели одной рукой. При этом задействуются трапециевидные, дельтовидные и ягодичные мышцы, а также квадрицепсы.

Также Кузма выполняет болгарские выпады, или приседания. Нога, находящаяся сзади, ставится на скамью или другое возвышение, что позволяет сосредоточить основную нагрузку на передней ноге и уделить ей большее внимание. Баскетболист делает это упражнение с гантелями, но также можно использовать штангу, а новички и вовсе обойдутся без утяжеления.

Зайон Уильямсон

Нападающий «Нью-Орлеан Пеликанс» может похвастать выдающимися даже для баскетболиста руками – его бицепсам позавидуют многие. Разумеется, для поддержания формы необходимы регулярные тренировки.

Среди прочего, Уильямсон не пренебрегает приседаниями с гантелей на груди и классическими подтягиваниями обратным хватом. При первом упражнении помимо бицепсов нагрузка даётся и на квадрицепсы, ягодичные, трапециевидные и дельтовидные мышцы. А во время подтягиваний также задействованы широчайшие мышцы спины и мышцы предплечий.

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Лука Дончич

Игрок «Даллас Маверикс» уделяет время и домашним тренировкам. Он выполняет «прогулку фермера» со специальной cдвоенной штангой. Упражнение задействует всё тело и хорошо развивает силу. Вместо штанги можно использовать любое отягощение: от обычных гантелей до особо тяжёлых платформ для продвинутых кроссфитеров.

Ещё одно упражнение из арсенала Дончича – тяга гантелей с упором на атлетическую скамью. Основная нагрузка приходится на широкую мышцу спины, большую круглую мышцу, заднюю дельтовидную и плечелучевую.