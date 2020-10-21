На лице написано: угадываем вид спорта по мимике атлетов

Международные соревнования, когда за чемпионское звание соревнуются сильнейшие спортсмены, выглядят зрелищно не только вживую, но и в трансляции. А некоторые фанаты и вовсе предпочитают смотреть игры именно на экране – так точно можно увидеть лучшие моменты с удобного ракурса.

Но если видео смотрятся впечатляюще, стоп-кадры и фото с соревнований – совсем другая история. Взглянув на некоторые из них, можно и не сразу догадаться, что это за вид спорта. Сможете ли вы верно ответить на этот вопрос, видя только выражение лица спортсмена? Попробуйте свои силы в тесте «Чемпионата».

Выражения лиц спортсменов зачастую совершенно не подходят к серьёзной или даже решающей ситуации. Но когда же атлетам задумываться о таких мелочах, если на кону победа в чемпионате или место в основной лиге?