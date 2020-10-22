Вдох-выдох: что такое холотропное дыхание

Простая техника для того, чтобы справиться с тревожностью и лучше понять себя.

Холотропное дыхание – это дыхательная терапевтическая практика, основанная на гипервентиляции лёгких. Она помогает улучшить эмоциональное состояние и оказывает медитативное воздействие. Считается, что это помогает избавиться от подсознательных страхов и переживаний, а также выровнять эмоциональный фон.

Научно доказано: правильный метод дыхания помогает ускорить обмен веществ Простое упражнение научит задействовать диафрагму и дышать глубоко.

История практики

Автор метода – психолог из США Станислав Грофф. Практику он разработал вместе со своей женой в 1970-х годах. Однако аналоги этой дыхательной техники существовали и прежде, причём в разных культурах мира.

Фото: istockphoto.com

В своих практиках психолог использовал психотропные вещества и заметил, что после того, как они прекращали своё действие, люди начинали глубоко дышать, чтобы оставаться «в трансе». На основе этого открытия Грофф и создал технику холотропного дыхания.

Техника холотропного дыхания

Частота и интенсивность вдохов приводят к усиленной работе лёгких и переизбытку кислорода в крови.

Дышать нужно преимущественно ртом, при этом дыхание должно быть грудным, глубоким и частым. В классическом варианте в сессии участвуют двое людей: один – холонавт, тот, кто дышит; второй – ситтер, наблюдает за процессом.

Фото: istockphoto.com

Для начала нужно лечь на твёрдую поверхность, раскинув конечности в произвольном положении. Ситтер или сам практикующий включает подходящую музыку. Варианты плейлистов можно найти в интернете.

Холонавт должен закрыть глаза и начать дышать: вдох резкий, выдох плавный. На протяжении всего сеанса внимание должно быть полностью сконцентрировано на дыхании. Чем чаще и глубже дыхание, тем быстрее наступит желаемое состояние – в среднем через 20-25 минут. Завершив сеанс, необходимо отдохнуть и отвлечься, например порисовать.

Дышите – не дышите: как повысить эффективность тренировки Бег или растяжка, плавание или силовые тренировки – в каждом случае техника дыхания отличается.

Что происходит с организмом во время практики?

Частое дыхание приводит к переизбытку кислорода в крови, при этом уровень углекислого газа падает, что приводит к особому состоянию – газовому алколозу. Давление снижается, сосуды сужаются, затем наступает кислородное голодание, из-за чего переживания, скопившиеся в подсознании, выходят на поверхность.

Благодаря такой практике человек может лучше познать свой внутренний мир, что подтверждают исследования. Также наблюдалось «положительное влияние на развитие характера» – считается, что метод способствует развитию эмпатии.

Фото: istockphoto.com

Холотропное дыхание применяется в качестве сопутствующей терапии при лечении:

депрессии;

стресса;

зависимости;

мигрени;

предменструального синдрома;

астмы;

хронических болей.

Как правильно медитировать: инструкция для начинающих Практики помогут расслабиться, восстановиться после тренировки и найти радость в мелочах.

Противопоказания

Несмотря на пользу практики, холотропное дыхание имеет ряд противопоказаний:

гипертония;

беременность;

глаукома;

эпилепсия;

шизофрения;

глубокая стадия депрессии.

При таких заболеваниях техника может не только не помочь, но и усугубить нежелательные симптомы.

Перед практикой следует проконсультироваться с врачом или специалистом.

Если вы решили попробовать холотропное дыхание, для начала стоит найти специалиста, который сможет вас направлять. Помочь с освоением дыхательной техники могут психологи и психотерапевты.