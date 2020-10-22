Вдох-выдох: что такое холотропное дыхание

Холотропное дыхание – это дыхательная терапевтическая практика, основанная на гипервентиляции лёгких. Она помогает улучшить эмоциональное состояние и оказывает медитативное воздействие. Считается, что это помогает избавиться от подсознательных страхов и переживаний, а также выровнять эмоциональный фон.
История практики
Автор метода – психолог из США Станислав Грофф. Практику он разработал вместе со своей женой в 1970-х годах. Однако аналоги этой дыхательной техники существовали и прежде, причём в разных культурах мира.
Фото: istockphoto.com
В своих практиках психолог использовал психотропные вещества и заметил, что после того, как они прекращали своё действие, люди начинали глубоко дышать, чтобы оставаться «в трансе». На основе этого открытия Грофф и создал технику холотропного дыхания.
Техника холотропного дыхания
Частота и интенсивность вдохов приводят к усиленной работе лёгких и переизбытку кислорода в крови.
Дышать нужно преимущественно ртом, при этом дыхание должно быть грудным, глубоким и частым. В классическом варианте в сессии участвуют двое людей: один – холонавт, тот, кто дышит; второй – ситтер, наблюдает за процессом.
Фото: istockphoto.com
Для начала нужно лечь на твёрдую поверхность, раскинув конечности в произвольном положении. Ситтер или сам практикующий включает подходящую музыку. Варианты плейлистов можно найти в интернете.
Холонавт должен закрыть глаза и начать дышать: вдох резкий, выдох плавный. На протяжении всего сеанса внимание должно быть полностью сконцентрировано на дыхании. Чем чаще и глубже дыхание, тем быстрее наступит желаемое состояние – в среднем через 20-25 минут. Завершив сеанс, необходимо отдохнуть и отвлечься, например порисовать.
Что происходит с организмом во время практики?
Частое дыхание приводит к переизбытку кислорода в крови, при этом уровень углекислого газа падает, что приводит к особому состоянию – газовому алколозу. Давление снижается, сосуды сужаются, затем наступает кислородное голодание, из-за чего переживания, скопившиеся в подсознании, выходят на поверхность.
Благодаря такой практике человек может лучше познать свой внутренний мир, что подтверждают исследования. Также наблюдалось «положительное влияние на развитие характера» – считается, что метод способствует развитию эмпатии.
Фото: istockphoto.com
Холотропное дыхание применяется в качестве сопутствующей терапии при лечении:
- депрессии;
- стресса;
- зависимости;
- мигрени;
- предменструального синдрома;
- астмы;
- хронических болей.
Противопоказания
Несмотря на пользу практики, холотропное дыхание имеет ряд противопоказаний:
- гипертония;
- беременность;
- глаукома;
- эпилепсия;
- шизофрения;
- глубокая стадия депрессии.
При таких заболеваниях техника может не только не помочь, но и усугубить нежелательные симптомы.
Если вы решили попробовать холотропное дыхание, для начала стоит найти специалиста, который сможет вас направлять. Помочь с освоением дыхательной техники могут психологи и психотерапевты.