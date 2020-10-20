Не к лицу: как меняется внешность после похудения?

Во время активного похудения уходят не только лишние килограммы, но и привычные особенности внешности, например, более чётко вырисовывается контур тела, заостряются черты лица. Иногда это идёт на пользу, и человеку нравится преображение. Однако случается и так, что лёгкая полнота была даже к лицу.

На лице написано: как похудение влияет на состояние кожи? Негативно сказаться на внешнем виде может не только резкий набор веса, но быстрое избавление от лишних килограммов.

Хоакин Феникс

Нашумевший фильм «Джокер» с участием Хоакина Феникса собрал более $1 млрд кассовых сборов. Для роли актёру пришлось похудеть на 25 кг, что, по его словам, не только придало ему тревожный и измождённый вид, но и подорвало его психическое здоровье.

Фото: Кадр из фильма / Toni Anne Barson/WireImage

«Как выяснилось, экстремальная потеря веса влияет на вашу психологию, и вы действительно начинаете сходить с ума. Мне пришлось резко сократить ежедневное потребление калорий, чтобы похудеть, и есть такие продукты, как салат и тушёная стручковая фасоль», – поделился актёр в одном из интервью.

Резкое похудение наглядно отразилось на лице Хоакина. Кожа, потеряв объём и опору, обвисла. Проступили морщины, проявились скулы и оформился подбородок. Вид его действительно стал усталым и апатичным. Актёра можно уважать за такое ответственное отношение к работе, но всё же хорошо, что после он вернулся в комфортную для себя форму.

О других экстремальных изменениях ради роли смотрите в видео «Чемпионата».

Адель

Адель восхищает поклонников по всему миру своим невероятным преображением. По оценкам экспертов, звезда потеряла около 45 кг.

Фото: instagram.com/adele/

Её тренер Камила Гудис рассказала: чтобы добиться такого успеха, певице пришлось кардинально изменить свой образ жизни. «Отказ от обработанных пищевых продуктов, сахара, газированных напитков и выполнение физических упражнений, таких как кардио и силовые тренировки, наиболее эффективно изменят организм человека», – считает тренер.

Для многих Адель стала примером для подражания, а её лицо изменилось до неузнаваемости. Ушли лишний объём и второй подбородок, пухлые щёки превратились в выточенные скулы. В сравнении с Хоакином Фениксом, результат похудения Адель поистине удивляет, так как нет ни «сдувшихся» щёк, ни морщин. Некоторые считают, что певица прибегала к пластическим операциям, чтобы добиться таких черт лица, но подтверждений этому нет.

Кристина Агилера

Кристина Агилера похудела почти на 22 кг в 2013 году. Чтобы серьёзно заняться фигурой, она даже взяла перерыв в карьере.

Фото: Barry King/FilmMagic / instagram.com/xtina/

Певица рассказала о своём необычном рационе: каждый день она ест что-нибудь хрустящее и мягкое, горячее и холодное. При этом еда должна быть одного цвета: например, если в понедельник она ест белое, это будут капуста, фасоль и творог. Хотя это и звучит странно, глядя на её тело, не приходится сомневаться в эффективности питания артистки.

Перемены в лице Агилеры так же удивительны, как и у Адель. Ушли «детские» щёчки, лишние объёмы на подбородке, челюсти и шее. Вкупе с ринопластикой, которую звезда сделала как раз в то же время, кажется, что на фотографии «после» совершенно другой человек.

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Кевин Смит

Режиссёр и звезда культовых «Клерков» Кевин Смит пережил неприятный инцидент в 2010 году, когда его сняли с рейса Southwest Airlines из-за того, что он был слишком большим, чтобы поместиться в кресло. Но главной мотивацией для похудения стала смертельная опасность здоровью.

К июню 2015 года Смит похудел на 38 кг. Хоть он и начал понемногу худеть после вышеупомянутого инцидента с авиакомпанией, лишь документальный фильм «Сыт по горло» дал ему вескую причину перейти на здоровый образ жизни.

Фото: Mark Davis/WireImage / Ethan Miller/FilmMagic

«Замечательный документальный фильм против сахара, который полностью изменил моё восприятие. Когда я посмотрел его в прошлом году, я подумал: ”О, чувак, я не хочу умирать“, – а мне уже 44 года», – говорил режиссёр в одном из интервью. В феврале 2018 года у Кевина, который снова частично набрал вес, случился сердечный приступ, чуть не ставший летальным. Врач убедил его срочно сбросить 22 кг, а четыре недели спустя Смит похудел уже на 11 кг.

Кажется, что вместе с лишними килограммами, Кевину удалось сбросить и несколько лет. Он стал выглядеть значительно моложе несмотря на то, что на лице всё-таки имеются глубокие впадины из-за резкого похудения. Ещё одним последствием изменений стали мешки под глазами, которые без дополнительного вмешательства убрать уже не удастся.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер набрала почти 15 кг, чтобы сыграть главную роль в «Дневнике Бриджит Джонс». После она долго приводила себя в форму, но каково было её удивление, когда решили снять сиквел, для которого ей снова пришлось набрать вес. Прежде Рене придерживалась зональной диеты: нужно употреблять углеводы, жиры и белки в соотношении 40:30:30. Она также пробовала безуглеводную диету Аткинса.

Фото: Кадр из фильма / Evan Agostini/ImageDirect

Чтобы вернуть фигуру после Бриджит Джонс, актриса питалась в основном тунцом или мясным ассорти, добавляя заправки, салаты и сырые овощи. Она приложила немало усилий, чтобы похудеть. Также Рене усиленно тренировалась: много бегала и упражнялась с весами.

Известно отношение Рене к её новому образу: она не могла принять в себе «Бриджит», поэтому после похудения несколько раз обращалась к пластическим хирургам. С каждым годом на лице актрисы появлялось всё больше морщин, которые она «закалывала» ботоксом. Многие считают её примером того, как делать не стоит: резкий сброс веса и многочисленные операции привели к тому, что лицо звезды выглядит натянутым и неестественным. От прежней девушки, покорившей сердца кинозрителей, остались, пожалуй, только губы.

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Подобные примеры можно встретить не только у знаменитостей, но и у обычных людей. После похудения многие сталкиваются с обвисшей кожей, мешками под глазами и другими малоприятными последствиями. Однако не обязательно сразу принимать радикальные меры – помочь могут массажи и специальные процедуры, без хирургического вмешательства. Важно принимать и любить себя в любом весе и любом виде и не забывать заботиться не только о внешнем виде, но и о здоровье.