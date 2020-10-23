Откуда берутся первые морщины? 8 продуктов, которые ускоряют старение

Известно, что внешний вид напрямую связан с питанием. Так, после жирной или сладкой пищи на лице могут появиться высыпания, а чрезмерно солёные блюда нередко вызывают обезвоживание и сухость. А некоторые негативно сказываются на состоянии кожи в целом и ускоряют процессы старения. Список таких продуктов составило турецкое издание Sabah.

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Сахар

Сегодня многие отказываются от сахара по разным причинам. Кроме того, что он способствует набору веса, он негативно сказывается и на коже. Употребление сахара запускает в организме процесс, называемый гликированием. Он повреждает белки и лепиды, от которых напрямую зависит упругость и эластичность кожи.

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Соответственно, чем больше сахара вы употребляете, тем больше увеличивается риск появления ранних морщин.

Соль

Солёная пища задерживает воду в организме, что провоцирует отёки. Также она «высасывает» жидкость из клеток, и если не поддерживать водный баланс, это может привести к обезвоживанию. В результате, кожа быстрее покрывается морщинами и стареет.

Фастфуд

Во вредности бургеров и картошки фри сомневаться не приходится. Однако проблема не только в лишних килограммах, которые неизбежно появятся, если злоупотреблять ресторанами быстрого питания. Дело в том, что в фастфуде, а также в жареных жирных блюдах, консервах и некоторых других продуктах в больших количествах содержатся трансжиры.

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Эти вещества повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и негативно сказываются на сосудах. Если же кожа не получает достаточное количество кислорода и её кровоснабжение нарушено, процессы старение протекают быстрее.

Переработанное мясо

Сосиски, колбасы и другие продукты из переработанного мяса также нельзя назвать полезными. В их составе немало консервантов и солей – хотя они позволяют продлить срок годности продуктов, для здоровья они вредны. Как и любая солёная пища, переработанное мясо может провоцировать обезвоживание, а также становиться причиной воспалительных процессов.

Более того, такие продукты негативно влияют на уровень витамина C, который, в свою очередь, играет немаловажную роль в синтезе коллагена. Последний же отвечает за упругость кожного покрова.

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Жареный картофель

В картофеле содержится много крахмала – в организме он распадается до глюкозы, то есть, сахара, который, как уже говорилось, не приносит здоровью большой пользы.

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Кроме того, если вы жарите картофель с большим количеством масла, будут выделяться свободные радикалы – особые вещества, продукты распада вредных жиров, воспалительных процессов или нарушения метаболизма. За счёт окислительных средств эти вещества способны на молекулярном уровне повреждать клетки, в том числе клетки кожи.

Безопаснее всего употреблять картофель в варёном или запечённом виде.

Кофе

Считается, что напитки с высоким содержание кофеина также могут вызывать обезвоживание. В результате, кожа истончается, становится более сухой и уязвимой для внешних воздействий.

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Однако согласно индексу гидратации, который разработали учёные из британского университета Лафборо в 2015 году, кофе и чай удерживают жидкость в организме так же, как обычная вода и спортивные напитки.

Острая пища

Еда со специями и пряностями обладает и полезными свойствами. Однако злоупотреблять острыми блюдами всё же не стоит. Такая пища способствует расширению кровеносных сосудов и плохо сказывается на коже, склонной к куперозу. Чрезмерное употребление пряной пищи может привести к покраснениям, припухлостям и даже аллергической реакции.

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Мясо на углях

Учёные из Лаборатории здоровья и загрязнения окружающей среды Университета Цзинань (Гуанчжоу) выяснили, что при разжигании мангала выделяется большое количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Происходит это в результате разложения целлюлозы под действием температуры. Большинство ПАУ представляют собой канцерогены – попадая в организм, они могут влиять на структуру ДНК и увеличивать риск развития онкологических заболеваний.

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Как показало исследование, ежедневно человек получает около 1-5 мг ПАУ вместе с пищей. При этом у людей, которые регулярно едят жареное мясо, этот показатель может достигать 6-9 мг. Поэтому полезнее будет воздерживаться от такого способа приготовления.