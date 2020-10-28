Правильная еда может спасти и от бессонницы.

На сон грядущий: 5 продуктов, которые полезно есть на ночь

Нередко чувство голода настигает по вечерам, и некоторым особенно сильно хочется есть именно перед сном. В это время в организме происходит множество химических реакций, последствия которых ощущаются уже утром. Какие же продукты не только не принесут вреда, но и окажутся полезными, если есть их на ночь?

Как избавиться от чувства голода? 10 идей для полезного перекуса Быстро и просто – чтобы не искуситься булками и печеньями.

Миндаль

Миндаль – источник многих питательных веществ, так, порция в 28 граммов содержит 18% фосфора от суточной потребности взрослого человека и 23% – рибофлавина, одного из наиболее важных водорастворимых витаминов.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление миндаля также уменьшит риск обострения отдельных хронических заболеваний, таких как диабет второго типа и некоторых болезней сердца. Поскольку в орехах содержатся здоровые мононенасыщенные жиры, клетчатка и антиоксиданты.

Исследования показали, что миндаль напрямую влияет на качество сна. Он наряду с несколькими другими видами орехов – источник гормона мелатонина, который регулирует биологические часы человека и сигнализирует, когда пора готовиться ко сну.

Кроме того, в миндале содержится магний, достаточное потребление которого помогает улучшить качество сна, особенно для тех, кто страдает бессонницей.

Что произойдёт с вашим телом, если есть орехи каждый день Одни говорят, что этот продукт приносит пользу, а другие поправляются на ореховых снеках.

Индейка

В индейке много белка: в жареном виде на порцию в 28 граммов приходится почти 8 граммов белка. Этот элемент важен для поддержания тонуса мышц и регулирования аппетита. К тому же в индейке содержатся витамины и минералы, например, рибофлавин, селен и фосфор.

Фото: istockphoto.com

Некоторые после сытного блюда из индейки чувствуют усталость или даже сонливость. Происходит это потому что в ней имеется аминокислота триптофан, которая увеличивает выработку мелатонина, гормона сна.

Большое количество белка в мясе также может быть причиной лёгкой усталости. В некоторых исследованиях отмечается, что умеренное потребление белка перед сном обеспечивает лучшее качество сна – среди прочего, человек спит более глубоко и реже просыпается в течение ночи.

Киви

Один фрукт содержит всего 42 ккал и значительное количество питательных веществ, в том числе 71% витамина С от суточной нормы для взрослого человека. В нём также достаточно много фолиевой кислоты, калия и других полезных микроэлементов.

Киви положительно сказывается на работе пищеварительного тракта, уменьшает воспаления и снижает уровень холестерина. Это обусловлено высоким содержанием пищевых волокон и каротиноидных антиоксидантов.

Фото: istockphoto.com

Согласно исследованиям, киви – один из лучших продуктов, которые можно есть перед сном. В рамках четырёхнедельного эксперимента 24 взрослых человека каждый вечеру съедали два киви за час до отхода ко сну. Месяц спустя они засыпали на 42% быстрее, чем до участия в исследовании, просыпались посреди ночи на 5% реже, а продолжительность сна увеличилась на 13%.

Стимулирующие сон эффекты иногда приписывают и серотонину, который также содержится во фрукте. Это химическое вещество помогает регулировать цикл сна.

Рис

Существует мнение, что употребление белого риса, по крайней мере за один час до сна может улучшить его качество.

Фото: istockphoto.com

В одном исследовании сравнили характер сна 1848 человек и проанализировали, как он связан с количеством потребляемого риса, хлеба и лапши. Выяснилось, что те, кто ел больше риса, спали дольше и лучше.

Рыба

Рыба, такая как лосось, тунец, форель и скумбрия, невероятно полезна для здоровья из-за исключительно большого количества витамина D.

Фото: istockphoto.com

Комбинация жирных кислот омега-3 и витамина D в жирной рыбе положительно влияет на качество сна, поскольку они увеличивают выработку серотонина.

В одном исследовании мужчины, которые съедали 300 грамм атлантического лосося трижды в неделю на протяжении шести месяцев, засыпали примерно на 10 минут быстрее, чем те, кто ел курицу, говядину или свинину.

Рыба, мясо или курица: чем питаться в путешествии? Отдых — не повод отказаться от здоровой пищи.

Эти продукты полезны не только для сна, но и в целом позитивно сказываются на работе организма. Они богаты питательными веществами, минералами и витаминами, которые улучшат самочувствие в целом.