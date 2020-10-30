Идеальный будильник: какая мелодия задаст правильный настрой на день

Самочувствие человека в течение дня зависит не только от качества сна, но и от звука будильника. Учёные Мельбурнского королевского технологического университета в ходе исследования выяснили, какие мелодии способствуют комфортному пробуждению и помогают обеспечить высокий уровень продуктивности.
Почему правильное пробуждение влияет на самочувствие?
Изначально предметом исследования была инерция сна. Это состояние человека между моментами, когда он открывает глаза и когда просыпается окончательно. С инерцией сталкивался каждый. Например, вы проснулись из-за резкого шума и несколько секунд не можете сообразить, что происходит вокруг, и прийти в себя. Инерция сна – это и есть заторможенность и неосознание происходящего.
Фото: istockphoto.com
Длиться это состояние может как несколько минут, так и несколько часов. Всё это время человек чувствует себя вялым, непродуктивным, долго принимает решения, часто не до конца осознавая ситуацию. Учёные из Мельбурна установили связь между продолжительностью инерции и звуком будильника.
Как связаны мелодия будильника и правильное пробуждение?
В рамках эксперимента 50 добровольцев фиксировали состояние после пробуждения, а также указывали мелодию своего будильника. Исследователи выяснили, что темп, громкость, продолжительность и тон рингтона никак не влияли на чувство бодрости. А вот от мелодичности зависела продолжительность инерции сна.
Фото: istockphoto.com
Участники, чьи будильники издавали резкие мелодии, чувствовали себя заторможенными и сонливыми значительно чаще и дольше, чем добровольцы с более благозвучными звонками. Чем мелодичнее и ритмичнее были сигналы, тем легче люди просыпались. Кроме того, в течение дня они чувствовали себя лучше и гораздо продуктивнее.
В чём же дело?
Учёные полагают, что мелодичные рингтоны не нарушают нормальную работу мозга и позволяют организму быстрее перейти к состоянию бодрствования. Поэтому, чтобы быть более работоспособным в течение дня, стоит заменить звук сирены на ритмичную мелодию.
Этот факт особенно надо учитывать работникам экстренных служб, от чьего быстрого пробуждения зависит принятие важных решений. В качестве примеров правильных будильников учёные приводят треки Good Vibrations от The Beach Boys и Close to Me от The Cure.