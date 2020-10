Идеальный будильник: какая мелодия задаст правильный настрой на день

Самочувствие человека в течение дня зависит не только от качества сна, но и от звука будильника. Учёные Мельбурнского королевского технологического университета в ходе исследования выяснили, какие мелодии способствуют комфортному пробуждению и помогают обеспечить высокий уровень продуктивности.

Ещё пять минуточек: почему нельзя откладывать будильник? Вместо бодрости можно заработать хроническую сонливость.

Почему правильное пробуждение влияет на самочувствие?

Изначально предметом исследования была инерция сна. Это состояние человека между моментами, когда он открывает глаза и когда просыпается окончательно. С инерцией сталкивался каждый. Например, вы проснулись из-за резкого шума и несколько секунд не можете сообразить, что происходит вокруг, и прийти в себя. Инерция сна – это и есть заторможенность и неосознание происходящего.

Фото: istockphoto.com

Длиться это состояние может как несколько минут, так и несколько часов. Всё это время человек чувствует себя вялым, непродуктивным, долго принимает решения, часто не до конца осознавая ситуацию. Учёные из Мельбурна установили связь между продолжительностью инерции и звуком будильника.

Опять не выспался: как отследить качество вашего сна? Мини-лаборатория сомнолога в одном гаджете. Забираем домой и изучаем свой сон!

Как связаны мелодия будильника и правильное пробуждение?

В рамках эксперимента 50 добровольцев фиксировали состояние после пробуждения, а также указывали мелодию своего будильника. Исследователи выяснили, что темп, громкость, продолжительность и тон рингтона никак не влияли на чувство бодрости. А вот от мелодичности зависела продолжительность инерции сна.

Фото: istockphoto.com

Участники, чьи будильники издавали резкие мелодии, чувствовали себя заторможенными и сонливыми значительно чаще и дольше, чем добровольцы с более благозвучными звонками. Чем мелодичнее и ритмичнее были сигналы, тем легче люди просыпались. Кроме того, в течение дня они чувствовали себя лучше и гораздо продуктивнее.

В чём же дело?

Учёные полагают, что мелодичные рингтоны не нарушают нормальную работу мозга и позволяют организму быстрее перейти к состоянию бодрствования. Поэтому, чтобы быть более работоспособным в течение дня, стоит заменить звук сирены на ритмичную мелодию.

Чем грозит недосып? Отвечает врач-сомнолог Почему спать важно и что мешает вам уснуть после тяжёлого рабочего дня.

Этот факт особенно надо учитывать работникам экстренных служб, от чьего быстрого пробуждения зависит принятие важных решений. В качестве примеров правильных будильников учёные приводят треки Good Vibrations от The Beach Boys и Close to Me от The Cure.