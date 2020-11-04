Мясо или птица: что полезнее для здорового тела?

Правильное питание предполагает сбалансированное меню, в которое входят все необходимые питательные вещества. Белок – важная составляющая здорового рациона, особенно для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Чтобы потреблять достаточное количество протеина, многие включают в план питания больше мяса, как правило, белого. Но так ли это полезно на самом деле?

Что произойдёт с организмом, если есть много белка? Нашли не только плюсы, но и минусы белкового питания.

Чем может быть опасно красное мясо?

Большинство считает, что красное мясо изначально более вредное, чем белое. Подтверждается этот стереотип и рядом научных работ. Например, исследование Федеральной комиссии по питанию Германии, проведённое в 2015 году, выявило закономерность между потреблением красного мяса и риском развития отдельных заболеваний.

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Увеличение в рационе этого продукта, а также продуктов из переработанного мяса, может привести к росту смертности, большей вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, развитию колоректального рака и диабета второго типа.

Во время исследования учитывались и другие факторы, такие как возраст, раса, история болезни, наличие вредных привычек, уровень физической активности и др. При этом негативные проявления не всегда были связаны с потреблением красного мяса, а их связь с белым мясом учёные и вовсе не обнаружили.

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Основываясь на результатах исследования, Федеральная комиссия по питанию рекомендовала пересмотреть и ужесточить существующие рекомендации по употреблению красного мяса и изделий из переработанного мяса.

Тем не менее, в последнее время в интернете появляется всё больше статей, в которых ставятся под сомнение риски, связанные с потреблением красного мяса. Так, в 2019 году в онлайн-журнале Annals of Internal Medicine были опубликованы обновлённые рекомендации по питанию. Авторы работы пришли к выводу, что вред красного мяса недостаточно доказан, а потому сокращать его количество в рационе вовсе не обязательно.

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В 2020 году официальный сайт Гарвардской школы общественного здравоохранения попытался разобраться, так ли это на самом деле. По мнению представителей университета, рекомендации основывались на некорректных данных, а при их составлении использовалась заведомо неверная методология. В публикации доктор Фрэнк Ху, заведующий кафедрой питания Гарвардской школы общественного здравоохранения, особо отметил, что высокое потребление красного мяса связано с увеличением риска развития сердечных и раковых заболеваний и диабета, а также ранней смертью.

Правда ли белое мясо полезно?

Белое мясо стереотипно считается более полезным, и именно куриные грудки зачастую становятся источником белка для приверженцев правильного питания. Но что об этом говорят учёные?

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Группа итальянских исследователей, в том числе из Фонда питания Италии, в 2015 году опубликовала работу, в которой проанализировала полезные свойства белого мяса. Ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки (с низким уровнем коллагена), ненасыщенные липиды (легко выводятся из организма), витамины группы B (в основном тиамин, витамин B6 и пантотеновая кислота), а также минералы (например, железо, цинк и медь).

Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка – например, спортсменам.

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К схожим выводам пришли и учёные из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.

Какое мясо выбрать?

Нутрициолог и велнес-коуч Андрей Семешов считает, что потенциальный вред мяса связан не столько с самим продуктом, сколько со способом его приготовления. Опасные вещества, например, канцерогены, зачастую образуются именно во время жарки.

Андрей: Очевидно, что наиболее полезный способ – тот, где нет жарки. Варка, приготовление на пару или запекание. Понятно, что это не очень вкусно, но всегда можно напомнить себе, что это полезно. Что касается жареного мяса, я считаю, что пара раз в неделю вряд ли кого-то убьёт.

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Что касается мяса в контексте похудения, нужно обращать внимание на такой базовый показатель, как калорийность. Если калории в профиците, мы поправляемся, если в дефиците – худеем. Если посмотреть на мясо с этой точки зрения, во главу угла ставится содержание жира в 100 г продукта. Например, в 100 г свинины на 15 г белка может приходиться 30 г жира.

Андрей: Я всегда советую сравнивать два показателя – белки и жиры – и стараться подбирать мясо так, чтобы количество белков было раза в два выше, чем количество жиров. Например, 20 г белка и 8-9 г жира.