Мясо или птица: что полезнее для здорового тела?

Правильное питание предполагает сбалансированное меню, в которое входят все необходимые питательные вещества. Белок – важная составляющая здорового рациона, особенно для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Чтобы потреблять достаточное количество протеина, многие включают в план питания больше мяса, как правило, белого. Но так ли это полезно на самом деле?
Чем может быть опасно красное мясо?
Большинство считает, что красное мясо изначально более вредное, чем белое. Подтверждается этот стереотип и рядом научных работ. Например, исследование Федеральной комиссии по питанию Германии, проведённое в 2015 году, выявило закономерность между потреблением красного мяса и риском развития отдельных заболеваний.
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Увеличение в рационе этого продукта, а также продуктов из переработанного мяса, может привести к росту смертности, большей вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, развитию колоректального рака и диабета второго типа.
Во время исследования учитывались и другие факторы, такие как возраст, раса, история болезни, наличие вредных привычек, уровень физической активности и др. При этом негативные проявления не всегда были связаны с потреблением красного мяса, а их связь с белым мясом учёные и вовсе не обнаружили.
Основываясь на результатах исследования, Федеральная комиссия по питанию рекомендовала пересмотреть и ужесточить существующие рекомендации по употреблению красного мяса и изделий из переработанного мяса.
Тем не менее, в последнее время в интернете появляется всё больше статей, в которых ставятся под сомнение риски, связанные с потреблением красного мяса. Так, в 2019 году в онлайн-журнале Annals of Internal Medicine были опубликованы обновлённые рекомендации по питанию. Авторы работы пришли к выводу, что вред красного мяса недостаточно доказан, а потому сокращать его количество в рационе вовсе не обязательно.
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В 2020 году официальный сайт Гарвардской школы общественного здравоохранения попытался разобраться, так ли это на самом деле. По мнению представителей университета, рекомендации основывались на некорректных данных, а при их составлении использовалась заведомо неверная методология. В публикации доктор Фрэнк Ху, заведующий кафедрой питания Гарвардской школы общественного здравоохранения, особо отметил, что высокое потребление красного мяса связано с увеличением риска развития сердечных и раковых заболеваний и диабета, а также ранней смертью.
Правда ли белое мясо полезно?
Белое мясо стереотипно считается более полезным, и именно куриные грудки зачастую становятся источником белка для приверженцев правильного питания. Но что об этом говорят учёные?
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Группа итальянских исследователей, в том числе из Фонда питания Италии, в 2015 году опубликовала работу, в которой проанализировала полезные свойства белого мяса. Ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легко усваиваемые белки (с низким уровнем коллагена), ненасыщенные липиды (легко выводятся из организма), витамины группы B (в основном тиамин, витамин B6 и пантотеновая кислота), а также минералы (например, железо, цинк и медь).
Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка – например, спортсменам.
К схожим выводам пришли и учёные из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.
Какое мясо выбрать?
Нутрициолог и велнес-коуч Андрей Семешов считает, что потенциальный вред мяса связан не столько с самим продуктом, сколько со способом его приготовления. Опасные вещества, например, канцерогены, зачастую образуются именно во время жарки.
Андрей: Очевидно, что наиболее полезный способ – тот, где нет жарки. Варка, приготовление на пару или запекание. Понятно, что это не очень вкусно, но всегда можно напомнить себе, что это полезно. Что касается жареного мяса, я считаю, что пара раз в неделю вряд ли кого-то убьёт.
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Что касается мяса в контексте похудения, нужно обращать внимание на такой базовый показатель, как калорийность. Если калории в профиците, мы поправляемся, если в дефиците – худеем. Если посмотреть на мясо с этой точки зрения, во главу угла ставится содержание жира в 100 г продукта. Например, в 100 г свинины на 15 г белка может приходиться 30 г жира.
Андрей: Я всегда советую сравнивать два показателя – белки и жиры – и стараться подбирать мясо так, чтобы количество белков было раза в два выше, чем количество жиров. Например, 20 г белка и 8-9 г жира.