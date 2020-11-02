Без задних ног: как начать высыпаться?

Многим пришлось распрощаться со здоровым сном, как только они столкнулись с суровыми реалиями взрослой жизни. Бесконечные отчёты, командировки, встречи и планёрки провоцируют затяжной стресс, и вместо того, чтобы приходить домой и отдыхать, мы мучаемся от бессонницы или недосыпа. Как вернуть полноценный сон и снова начать высыпаться? Разбираемся вместе с врачами и учёными со всего мира.

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Не употребляйте никотин и алкоголь

Совет, применимый во многих ситуациях. Однако в случае с бессонницей это особенно важно. Если кофе, по результатам нового исследования, незначительно влияет на сон, то из-за никотина возникает масса проблем. Да, возможно, вы получите некий эффект расслабления. Но в таком случае вы с большей вероятностью будете просыпаться по ночам, сообщают исследователи из Флоридского Атлантического университета.

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Алкоголь, по данным учёных, также негативно сказывается на продолжительности сна. Рекомендуется исключить употребление вредной продукции как минимум за два часа до отдыха.

Используйте специальные приложения

Биохакинг становится всё популярнее. Используйте все технологические возможности, чтобы научиться высыпаться. Например, стандартное приложение «Здоровье» на iPhone, приложения Pillow и SmartAlarm предлагают функцию «умного» будильника. Они помогут рассчитать, когда лучше просыпаться лично вам.

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Ведите дневник сна

Старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Ваше тело скажет вам «спасибо» хотя бы потому, что так вы отрегулируете биологические часы. Отмечайте в специальном дневнике – блокноте или даже заметках в телефоне – время сна, а также все дела, которыми вы занимались перед тем, как лечь в кровать. Так вы сможете контролировать и анализировать своё поведение, а также понять, что мешает засыпать лично вам.

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Выбирайте правильную позу для сна

Вы можете этого не замечать, но поза, в которой вы спите, очень сильно влияет на качество сна. Учёные рекомендуют засыпать на боку или лёжа на животе. Так нормализуется дыхание, организм готовится к полноценному отдыху, а вы избежите неприятного сопения и даже храпа.

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Не злоупотребляйте гаджетами

Научно доказано, что если проводить слишком много времени перед экраном, уснуть будет тяжело. Это касается даже электронных книг, говорится в исследовании Гарвардской медицинской школы. Так что чтение перед сном не такая уж хорошая привычка. Лучше найдите время для любимой книги или общения в социальных сетях в течение дня.

О том, чего ещё лучше не делать перед сном, смотрите в видео «Чемпионата».

Простые правила позволят вам чувствовать себя лучше и бодрее в течение дня.