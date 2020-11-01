Можно ли добиться высот в спорте, отказавшись от животной пищи? Эти атлеты утверждают, что им это только помогло.

Без мяса лучше: спортсмены, которые перешли на вегетарианство

Считается, что в рационе атлетов обязательно должен быть животный белок. Однако среди спортсменов, добившихся успеха, есть немало вегетарианцев и даже веганов. Мы собрали пять таких примеров и историй о том, как изменилось их тело после отказа от мяса.

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Алексей Воевода

Алексей – один из наиболее знаменитых атлетов-вегетарианцев. Изначально он перешёл на сыроедение, чтобы снизить вес и получить возможность выступать в команде. Эту задачу он выполнил, но результаты на тренировках не становились лучше. Тогда атлет решил переключиться на вегетарианство, после чего наконец заметил прогресс.

Алексей не ест мясо, но употребляет яйца и сыр без сычужного фермента. Спортсмен признаётся, что совсем не жалеет о своём выборе и запах даже самого аппетитного шашлыка на него не действует.

Автогонщик Хэмилтон, в отличие от Алексея Воеводы, пришёл к веганству из этических соображений. Льюис считает, что есть мясо животных жестоко, а организму вовсе не требуется белок именно животного происхождения.

Спортсмен утверждает, что переход на растительную диету пошёл ему только на пользу. Он достиг нужного веса, стал лучше себя чувствовать и научился контролировать уровень энергии. Кроме того, Льюис отстаивает права животных и заботится об экологии.

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Теннисистка отказалась от мяса из-за проблем со здоровьем. В 2011 году у Винус был диагностирован синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, поражающее ткани. Врачи посоветовали ей перейти на сыроедение, чтобы уменьшить воспалительные процессы.

Однако некоторое время спустя Уильямс всё же решила расширить рацион и стала веганом. Спортсменка утверждает, что после отказа от мяса она стала чувствовать себя намного сильнее.

Футболиста Джермейна Дефо перейти на вегетарианство вдохновила его девушка. Она показывала спортсмену документальные фильмы на тему, после которых атлет и принял решение отказаться от мяса.

«Я не вижу ничего сложного в том, чтобы перестать есть мясо, яйца, молочные продукты, потому что это заменяется гораздо более важным для меня чувством, которое я испытываю, забивая голы», – рассказал Дефо в одном из интервью.

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Игрок NBA Кайри Ирвинг рассказал, что после перехода на растительную диету стал чувствовать себя лучше и физически, и морально. Атлет утверждает, что после отказа от мяса начал более осознанно относиться к жизни.

«Моё восприятие стало намного лучше после того, как я перестал употребять ГМО, пестициды и всё то, что добавляют в пищу», – утверждает баскетболист.