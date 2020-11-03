Кетодиета и кроссфит помогли американцу похудеть больше чем на 90 кг

Мэтт Клемент решился на радикальные изменения после того, как попал в больницу.

Когда Мэтту Клементу, среднестатистическому офисному работнику из Северной Каролины, перевалило за 30, стрелка на весах достигла отметки в 190 кг. Мужчина испытывал проблемы со сном – спал всего по 2-3 часа, а подъём по лестнице был единственной физической активностью в его расписании.

Сначала у него начали скрипеть суставы, затем начались проблемы с ногами. В конце концов, Мэтт оказался в больнице из-за камня в почках – из-за большого веса врачам пришлось провести операцию, чтобы избавиться от проблемы. Тогда-то Клемент и решил, что нужно срочно менять образ жизни. За следующие два года он похудел более чем на 90 кг и накачал мышцы. Как ему это удалось?

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На протяжении всей жизни Мэтт то и дело садился на диету. Но из-за жёстких ограничений быстро срывался и зачастую набирал ещё больший вес. По его словам, вредная пища помогала ему отвлечься от повседневных проблем. К помощи читмилов мужчина обращался, как правило, после неудачного дня на работе – стресс становился оправданием для того, чтобы побаловать себя.

Когда Клемент всерьёз задумался о похудении, его начальник посоветовал обратить внимание на кетодиету – с низким уровнем углеводов и большим содержанием жиров. Чтобы сократить риск срывов, Мэтт решил полностью отказаться от читмилов. «Во время срывов мне чаще всего хотелось пиццы, пончиков и мороженного. Я нашёл для них кето-альтернативы, и ”разгрузочные“ дни стали мне не нужны», – объясняет он в одном из интервью. Изменения в питании помогли американцу избавиться от 35 кг.

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От прогулок и бега к кроссфиту: постепенное увеличение нагрузки

Физическую активность Мэтт вводил в свою рутину медленно и очень осторожно. Похудев до 150 кг, он всё же был ограничен в движениях и не мог сразу приступить к интенсивным тренировкам. Начал мужчина с 15-минутных велопрогулок на тренажёре трижды в неделю. Постепенно добавил к этому прогулки пешком, а после перешёл и к пробежкам. Постепенно дистанция и нагрузка увеличивались, и вскоре Клемент похудел ещё на 57 кг.

Мужчине хотелось, чтобы тренировки стали более интенсивными – он начал заниматься кроссфитом. «Я хотел не только нарастить мышцы, а в целом улучшить физическую форму. Поэтому следующие полгода я активно тренировался и начал бегать трейлы», – рассказывает Мэтт.

Увеличивая нагрузку, Клемент изменил и план питания: добавил в рацион продукты, содержащие коллаген, и отдавал предпочтение той еде, которая снабжала его большей энергией.

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За два с половиной года мужчине удалось похудеть до 94 кг – он избавился больше чем от половины первоначального веса. По словам Мэтта, в свои 40 он находится в лучшей форме, чем когда-либо раньше. «Сейчас я способен на большее. И измениться никогда не поздно. Если я смог, сможете и вы – неважно, на какой стадии вы находитесь», – уверен Клемент.