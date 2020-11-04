Спорт по записи: зачем вести дневник тренировок?

Он пригодится и новичкам, и профессионалам, если знать, как правильно им пользоваться.

Сегодня спорт – неотъемлемая часть жизни многих. И не только тех, кто ходит в тренажёрный зал. В социальных сетях то и дело попадается реклама фитнес-клуба рядом с домом или фотография подруги-фитоняшки в новой форме. Для одних спорт, в первую очередь, – хобби. Для других же — профессия или средство для достижения определённой цели.

И любителей, и профессионалов объединяет одно – желание работать над собой. Путь к лучшей версии себя непрост и требует не только физической выносливости, но и силы воли. Однако во всём нужно знать меру. Во избежание травм необходимо адекватно оценивать собственные возможности: знать оптимальные вес, километраж и время. Удержать всё это в голове нелегко. Для удобства стоит задуматься о дневнике тренировок.

Функциональная тренировка. Подтянутое тело за 15 минут в день Универсальная программа на все группы мышц, в основе которой всего 4 упражнения.

Что такое дневник тренировок?

Это организованные записи о каждом занятии: количество подходов, вес, тайминг и самочувствие. Фиксируется всё, что поможет следить за динамикой тренировок, анализировать свои возможности и корректировать индивидуальный план. Чем больше информации в дневнике, тем лучше.

Фото: istockphoto.com

Кому нужен дневник тренировок?

Он подойдёт всем, кто занимается спортом: от пробежек по утрам до ежедневных силовых с большими весами. Основная цель дневника – отслеживать прогресс и собственные ощущения, что позволит контролировать состояние организма и избежать травм.

Фото: istockphoto.com

Особенно полезным ведение фитнес-дневника будет для новичков. Регулярные записи помогут подобрать оптимальный вес и правильно оценить свои возможности.

Знакомство с фитнесом: как провести своё первое занятие в тренажёрном зале Базовая инструкция для новичка.

Как вести дневник тренировок?

Дневник можно вести самостоятельно, делая заметки в ежедневнике или блокноте. Лучше всего записывать данные сразу после тренировки, чтобы ничего не забыть и точно описать своё состояние. Если же ежедневник не всегда под рукой, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями.

Фото: istockphoto.com

Чётких правил для ведения нет – стиль и формат можно выбрать самостоятельно. Чем подробнее записи в планере, тем полезнее он для анализа физической активности. Вот несколько основных пунктов.

Дата и время занятия.

Содержание тренировки: тип упражнения, вес и количество подходов – для силовых тренировок; дистанция и время – для кардио.

Самочувствие во время тренировки и после неё.

Состояние мышц на следующий день: в каких группах ощущается крепатура и т.п.

Бег в удовольствие. Как сделать первый старт комфортным для новичка Лайфхаки от опытного спортсмена, которые научат вас наслаждаться бегом.

Вести такой дневник будет полезно всем: от новичков до профессионалов. Это поможет правильно подобрать нагрузки и сделать тренировки эффективнее. А записи о самочувствии помогут рассчитать оптимальную продолжительность занятия и определить, в какое время дня следует тренироваться.