Спорт по записи: зачем вести дневник тренировок?

Сегодня спорт – неотъемлемая часть жизни многих. И не только тех, кто ходит в тренажёрный зал. В социальных сетях то и дело попадается реклама фитнес-клуба рядом с домом или фотография подруги-фитоняшки в новой форме. Для одних спорт, в первую очередь, – хобби. Для других же — профессия или средство для достижения определённой цели.
И любителей, и профессионалов объединяет одно – желание работать над собой. Путь к лучшей версии себя непрост и требует не только физической выносливости, но и силы воли. Однако во всём нужно знать меру. Во избежание травм необходимо адекватно оценивать собственные возможности: знать оптимальные вес, километраж и время. Удержать всё это в голове нелегко. Для удобства стоит задуматься о дневнике тренировок.
Что такое дневник тренировок?
Это организованные записи о каждом занятии: количество подходов, вес, тайминг и самочувствие. Фиксируется всё, что поможет следить за динамикой тренировок, анализировать свои возможности и корректировать индивидуальный план. Чем больше информации в дневнике, тем лучше.
Фото: istockphoto.com
Кому нужен дневник тренировок?
Он подойдёт всем, кто занимается спортом: от пробежек по утрам до ежедневных силовых с большими весами. Основная цель дневника – отслеживать прогресс и собственные ощущения, что позволит контролировать состояние организма и избежать травм.
Фото: istockphoto.com
Особенно полезным ведение фитнес-дневника будет для новичков. Регулярные записи помогут подобрать оптимальный вес и правильно оценить свои возможности.
Как вести дневник тренировок?
Дневник можно вести самостоятельно, делая заметки в ежедневнике или блокноте. Лучше всего записывать данные сразу после тренировки, чтобы ничего не забыть и точно описать своё состояние. Если же ежедневник не всегда под рукой, можно воспользоваться специальными мобильными приложениями.
Фото: istockphoto.com
Чётких правил для ведения нет – стиль и формат можно выбрать самостоятельно. Чем подробнее записи в планере, тем полезнее он для анализа физической активности. Вот несколько основных пунктов.
- Дата и время занятия.
- Содержание тренировки: тип упражнения, вес и количество подходов – для силовых тренировок; дистанция и время – для кардио.
- Самочувствие во время тренировки и после неё.
- Состояние мышц на следующий день: в каких группах ощущается крепатура и т.п.
Вести такой дневник будет полезно всем: от новичков до профессионалов. Это поможет правильно подобрать нагрузки и сделать тренировки эффективнее. А записи о самочувствии помогут рассчитать оптимальную продолжительность занятия и определить, в какое время дня следует тренироваться.