Результат на лицо. Почему мы выглядим старше своих лет

Многие хотят продлить свою молодость и используют для этого различные методы. Чаще всего люди предпочитают бороться с внешними недостатками, маскируя их. Однако почти у всех видимых признаков старения есть внутренние причины, которые тоже можно устранить. Вместе с врачом-косметологом Еленой Грецовой разбираемся в том, какие факторы делают нас старше, чем есть на самом деле.
Как возраст отражается на внешности?
Из разных деталей внешности можно сложить общее впечатление о конкретном человеке. В частности, о его привычках. А определить возраст можно по состоянию кожи, волос и ногтей.
Елена: С годами увеличивается количество мелких морщин на лице в области глаз, щёк, на шее и кистях. Кожа становится дряблой, более склонной к сухости и обезвоженности. Появляются так называемые кератомы – уплотнения на лице и теле от светлого до тёмно-коричневого цвета, овальной или круглой формы.
Фото: istockphoto.com
Состояние волос со временем также претерпевает изменения. Появляется седина, уменьшается густота, наблюдаются участки поредения волос. Сами волоски становятся ломкими и приобретают тусклый цвет.
Ногти крошатся и ломаются у краев, нередко наблюдается желтая окраска и утолщение. Такие трансформации происходят из-за снижения иммунитета и сопутствующих заболеваний. Например, усугубить ситуацию может грибковая флора.
Из-за чего можно выглядеть старше?
На облик человека влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних. К внутренним относятся генетика и наличие хронических заболеваний. А среди внешних можно выделить следующие.
Употребление алкоголя
Регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Он вредит печени, к тому же обезвоживает организм, что плохо сказывается на состоянии кожи.
Фото: istockphoto.com
Курение
Курение действует на организм медленно, но верно. Если поддерживать эту привычку в течение многих лет, кожа приобретёт нездоровый оттенок, появятся преждевременные морщины.
Долгие солнечные ванны
Из-за долгого пребывания на солнце запускается процесс фотостарения. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа становится сухой, это провоцирует ранние морщин. Кроме того, солнце способствует появлению пигментных пятен.
Неправильное питание
Употребление в пищу трансжиров, консервантов, большого количества сахара и молочных продуктов негативно влияют на организм. Это приводит к набору лишнего веса, кроме того, нарушается питание кожи.
Фото: istockphoto.com
Также на состояние влияет и частота приёма пищи. По словам косметолога, чем чаще вы едите, тем хуже для кожи: происходит частый выброс гормонов в кровь, и у организма остаётся слишком мало времени на восстановление.
Недостаток физической активности
Сидячий образ жизни и отсутствие регулярной нагрузки также прибавляют возраст. Тело становится дряблым, мышцы теряют тонус, появляется лишний вес.
Неправильно подобранная косметика
Важно, чтобы уходовая косметика подходила по типу, возрасту и состоянию кожи. Кроме того, декоративная косметика также влияет на восприятие человека. Нужно подбирать подходящие цвета и оттенки, использовать соответствующие техники в макияже.