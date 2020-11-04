Результат на лицо. Почему мы выглядим старше своих лет

Многие хотят продлить свою молодость и используют для этого различные методы. Чаще всего люди предпочитают бороться с внешними недостатками, маскируя их. Однако почти у всех видимых признаков старения есть внутренние причины, которые тоже можно устранить. Вместе с врачом-косметологом Еленой Грецовой разбираемся в том, какие факторы делают нас старше, чем есть на самом деле.

Как замедлить старение кожи? Полезные привычки помогут сохранить молодость Выглядеть на десять лет младше своего возраста — реально!

Как возраст отражается на внешности?

Из разных деталей внешности можно сложить общее впечатление о конкретном человеке. В частности, о его привычках. А определить возраст можно по состоянию кожи, волос и ногтей.

Елена: С годами увеличивается количество мелких морщин на лице в области глаз, щёк, на шее и кистях. Кожа становится дряблой, более склонной к сухости и обезвоженности. Появляются так называемые кератомы – уплотнения на лице и теле от светлого до тёмно-коричневого цвета, овальной или круглой формы.

Фото: istockphoto.com

Состояние волос со временем также претерпевает изменения. Появляется седина, уменьшается густота, наблюдаются участки поредения волос. Сами волоски становятся ломкими и приобретают тусклый цвет.

Ногти крошатся и ломаются у краев, нередко наблюдается желтая окраска и утолщение. Такие трансформации происходят из-за снижения иммунитета и сопутствующих заболеваний. Например, усугубить ситуацию может грибковая флора.

Правильное питание может продлить молодость. Продукты, которые предотвращают старение Включение в рацион всего нескольких позиций изменит избавит от множества заболеваний.

Из-за чего можно выглядеть старше?

На облик человека влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних. К внутренним относятся генетика и наличие хронических заболеваний. А среди внешних можно выделить следующие.

Употребление алкоголя

Регулярное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Он вредит печени, к тому же обезвоживает организм, что плохо сказывается на состоянии кожи.

Фото: istockphoto.com

Курение

Курение действует на организм медленно, но верно. Если поддерживать эту привычку в течение многих лет, кожа приобретёт нездоровый оттенок, появятся преждевременные морщины.

Долгие солнечные ванны

Из-за долгого пребывания на солнце запускается процесс фотостарения. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кожа становится сухой, это провоцирует ранние морщин. Кроме того, солнце способствует появлению пигментных пятен.

Неправильное питание

Употребление в пищу трансжиров, консервантов, большого количества сахара и молочных продуктов негативно влияют на организм. Это приводит к набору лишнего веса, кроме того, нарушается питание кожи.

Фото: istockphoto.com

Также на состояние влияет и частота приёма пищи. По словам косметолога, чем чаще вы едите, тем хуже для кожи: происходит частый выброс гормонов в кровь, и у организма остаётся слишком мало времени на восстановление.

Недостаток физической активности

Сидячий образ жизни и отсутствие регулярной нагрузки также прибавляют возраст. Тело становится дряблым, мышцы теряют тонус, появляется лишний вес.

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Неправильно подобранная косметика

Важно, чтобы уходовая косметика подходила по типу, возрасту и состоянию кожи. Кроме того, декоративная косметика также влияет на восприятие человека. Нужно подбирать подходящие цвета и оттенки, использовать соответствующие техники в макияже.