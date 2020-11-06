Стремясь к невозможному: Шон Шварнер покорил высочайшие пики мира с одним лёгким

О человеке, который дважды победил рак и поднялся на семь горных вершин.

Первой целью Шона Шварнера были 2,5 м, разделявшие больничную койку и ванную комнату, но после ему удалось преодолеть более 8,5 км на пути к вершине Эвереста. Он стал первым, кто излечился от рака и покорил эту гору, первым, кто поборол онкологию дважды, и первым, кто после этого смог подняться на семь высочайших пиков. Своим примером Шон подаёт надежду многим. Как ему удалось сохранить оптимизм и любовь к жизни после двух самых тяжёлых форм рака?

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Преодоление вопреки прогнозам

Шон – единственный человек в мире, у которого когда-либо диагностировали болезнь Ходжкина (рак лимфатических узлов) и саркому Юинга (одна из самых агрессивных злокачественных опухолей).

По прогнозам врачей, ему оставалось не больше четырнадцати дней. Но Шварнер не оправдал «ожиданий» и удивил всё медицинское сообщество, когда в течение года вышел из комы и пережил эти серьёзные заболевания.

Ему удалось сделать то, что все считали невозможным, – выжить. Хотя болезни не прошли бесследно: после удаления опухоли размером с мяч для гольфа у Шона осталось только одно полностью функционирующее лёгкое. Тогда мужчина осознал, что ни один вызов никогда не будет для него слишком серьёзным, ни одна вершина – слишком высокой.

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Эверест – символ надежды

Однажды, когда Шон лежал в больнице, он увидел по телевизору трансляцию «Ironman». Тогда мужчина и решил, что если ему удастся победить болезнь, он обязательно примет участие в соревновании. Однако в итоге решил начать с покорения Эвереста, чтобы самый высокий пик в мире стал символом надежды для других.

Человеческое тело может прожить около 30 дней без еды и три дня без воды. Но ни один живой человек не может прожить и 30 секунд без надежды.

Шварнеру удалось взойти на самую высокую вершину мира и продемонстрировать всем свою силу духа. После первого восхождения он решил не останавливаться на достигнутом и продолжить покорение горных пиков. С тех пор Шон побывал на высочайших вершинах Африки, Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Антарктиды. Кроме того, ему довелось кататься на лыжах на обоих полюсах Земли и всё-таки поучаствовать в триатлоне «Ironman» на Гавайях.

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Верить в невозможное

Пример Шона заставляет людей вокруг поверить, что невозможное действительно возможно, и даёт другим надежду. В одном из интервью он рассказал о том, как однажды после выступления к нему подошла заплаканная женщина. Она призналась, что после конференции хотела покончить с собой: за последние полгода рак забрал у неё и мужа, и сына, а теперь и ей самой поставили такой диагноз. Однако услышав историю Шварнера, женщина передумала. «Она заявила, что я спас ей жизнь. Я долго плакал после этого», – так Шон ответил на вопрос о самом запоминающемся моменте на его выступлениях.

Для реабилитации тех, кому удалось победить рак, Шварнер основал некоммерческую организацию «Ассоциация справившихся с раком». Также он рассказал свою историю во вдохновляющей книги «Продолжайте восхождение», а сейчас выступает в качестве мотивирующего оратора в школах, университетах, на конференциях по всему миру.

Эта история не о сверхчеловеческой силе или поддержке. Она о полной вере в себя и свои безграничные возможности. Такие люди, как Шон, вдохновляют всех мечтать о большем и стремиться к невозможному.

«Вы должны научиться фокусироваться на конечном результате, прежде чем идти к нему. Так вы избавитесь от назойливых мыслей о возможном разочаровании, потому что в вашей голове вы уже у цели», – уверен Шон.