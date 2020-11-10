Животный принт и мультизадачность: что в моде у любителей спорта этой зимой?

Стиль кэжуал с каждым сезоном становится всё популярнее, и всё чаще в повседневных образах можно увидеть спортивную одежду. Но даже в спорте тренды не перестают меняться. Что будет модно зимой 2020 года и как не отставать от последних веяний?

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Многозадачность

Здоровый образ жизни набирает популярность, и границы между спортивной экипировкой и повседневной одеждой стираются. Сегодня многие хотят, чтобы одежда для активного отдыха была «готова на всё»: подходила и для фитнеса, и для прогулки по городу. Кроме того, предпочтение отдают ключевым предметам гардероба, которые можно сочетать с разными вещами и составлять образы к любому случаю.

Например, тканые брюки Nike Sportswear City Ready можно надеть и в тренажёрный зал, и в кино. Добиться нужного эффекта помогут базовые предметы гардероба – например, чёрная водолазка с рубашкой поверх – и аксессуары.

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Экологичность

Сегодня покупатели хотят знать, где и как была сделана их одежда, был ли нанесён ущерб природе при создании этих товаров. Такая тенденция называется «осознанный выбор». Многие бренды добились фантастических успехов в продаже подобной одежды, и их число растёт.

Чтобы сделать осознанный шоппинг проще, воспользуйтесь специальными фильтрами поиска: они позволяют отсортировать товары и выделить те, производство которых считается наиболее экологически чистым. Например, вы сможете найти майку PE Nation Shuffle Tank и толстовку Reebok Classics Fleece, изготовленные из органического хлопка. Также стоит отметить комбинезон Running Bare Revenge Body, производство которого оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.

Животный принт

Сейчас принты с экзотическими животными вновь набирают популярность, и если в вашей спортивной сумке ещё нет аксессуаров такой расцветки, скоро тренд доберётся и до вас. Причём варианты не ограничиваются классическим «леопардом» или «зеброй»: полоски и пятна могут быть самых разных цветов, от пастельных до кислотных.

Покажите свою «дикую» сторону, обратив внимание на B.O.D BY RACHAEL FINCH Yardage Leggings and Crop. Или добавьте изюминку в тренировочный костюм, объединив бюстгальтер со шнуровкой Dharma Burns и штаны для йоги Upside Leo Yoga.

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Пастельные тона

Пастельный образ довольно популярен среди знаменитостей, в том числе у Беллы Хадид и Ким Кардашьян. Но вместо того, чтобы тянуться к нейтральным хромовым и бежевым тонам, которые носят селебрити, попробуйте использовать более светлые цвета, такие как нежно-розовый, пастельный бирюзовый и сиреневый.

Ретро

Считается, что каждые 20-30 лет мода возвращается. Мотивы 90-х сейчас явно ощущаются во всём мире моды, особенно сильны они в спортивной одежде. Будь то неоновые цвета или большие логотипы, будьте уверены, эта тенденция сохранится на ближайшие сезоны.

Добавьте яркости в свой комплект для тренировок с помощью джемперов большого размера, яркой ветровки или кроссовок в классическом стиле. Создать образ помогут, например, шорты с логотипом DKNY High, Nike Air Max 2000 или ветровка Puma Shift.