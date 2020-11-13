Голодание, обезвоживание и изнурительные тренировки: как худели звёзды?

Знаменитости готовы на многое ради идеального тела. И даже несмотря на растущую популярность бодипозитива, российские и зарубежные звёзды всё ещё прибегают к изнуряющим тренировкам и экстремальным диетам. Стремление к заветной цифре на весах зачастую оборачивается не только физическими, но и ментальными проблемами.

Было или не было? Самые невероятные ставки в истории спорта Угадай, какие истории случались с болельщиками на самом деле, а какие — всего лишь выдумка редакции.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева в своём «инстаграме» рассказала о диете, которая позволяет ей сохранять прекрасную форму. Телеведущая питается по системе интервального голодания и не ест по 16 часов.

«В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем и потому завтрак – мой любимый приём пищи», – написала Андреева под фото с завтраком. Она утверждает, что такая диета позволяет чувствовать себя бодрой в течение дня.

Генри Кавилл

Британский актёр в интервью поделился своей мучительной диетой перед съёмками в сериале «Ведьмак». «В течение трёх дней я практически не пил. В первый день я мог выпить полтора литра воды, во второй – пол-литра, в третий – вообще ничего», – объяснил Кавилл. На такие меры актёр решился, чтобы обнажённое тело лучше смотрелось в кадре.

Фото: Getty Images / instagram.com/henrycavill/

«Диета трудная. Ты постоянно голоден. Когда ты сам себя обезвоживаешь на протяжении трёх дней и наконец достигаешь цели, в последний день начинаешь чувствовать запах воды поблизости,» – рассказал о впечатлениях после экстремальной сушки Кавилл.

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Эмилия Кларк

После съёмок в «Игре Престолов» Эмилия была утверждена на роль Сары Коннор в «Терминаторе». Продюсеры посчитали, что фигура актрисы не достаточно идеальна, поэтому ей пришлось худеть. Девушка отказалась от мучного, сладкого, кофе. «Мне запретили есть хоть что-нибудь, что делает пищу вкусной», – жаловалась она. Кроме строго плана питания Кларк пришлось тренироваться в спортзале на износ, по несколько часов занимаясь единоборствами и поднимая штанги.

Фото: Getty Images / instagram.com/emilia_clarke/

С экстремальными диетами британская актриса сталкивается не в первый раз. Во время съёмок «Игры престолов» она также подолгу тренировалась в зале, не щадя себя. Однажды у Эмилии случилось кровоизлияние в мозг во время тренировки по боксу в зале.

О других удивительных преображениях актёров ради роли смотрите в видео «Чемпионата».

Полина Гагарина

Фото: РИА Новости / instagram.com/gagara1987/

После рождения ребёнка в 2007 году певица набрала вес и долго не могла его сбросить. По словам Полины, ей помог строгий режим питания. «Во-первых, я села на жёсткую диету. Чередовала: день ем только рис, другой день – курицу, третий – только овощи или лёгкий овощной супчик. Причём строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, всё время мучил голод, а потом я втянулась», – поделилась певица с подписчиками в «Инстаграме».

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Бейонсе

Фото: instagram.com/beyonce/

После рождения двойняшек певица весила 98 кг, а для выступления на Коачелле ей нужно было быстро прийти в форму. «Чтобы достигнуть цели, я отказалась от хлеба, углеводов, сахара, молока, мяса, рыбы и алкоголя», – рассказывает Бейонсе. Справляться с жёсткими ограничениями было нелегко. «Я практически ничего не могла есть, поэтому всегда была голодной», – признаётся звезда. Сейчас Бейонсе довольна своим телом и больше не придерживается чрезмерно строгих ограничений.