Красота по-русски: фигуры спортсменок, восхищаться которыми можно бесконечно

По всему миру российские чемпионки считаются лучшими не только по спортивным достижениям, но и по внешним данным. Фигуры спортивных красавиц – просто загляденье, и мы не перестаём ими восхищаться. В этой подборке собрали самых ярких представительниц российского спорта и узнали, в чём секрет их сногсшибательной красоты.

Спортсменки, комсомолки и просто красавицы: 10 известных советских атлеток Их спортивными достижениями и красотой восхищались во всём мире.

Елена Исинбаева

Кумир миллионов по всей стране и по всему миру, рекордсменка, двукратная олимпийская чемпионка. Елена вдохновляет не только на спортивные свершения, но и на работу над телом. В своём «инстаграме» она поделилась простыми правилами для поддержания идеальной фигуры:

правильное питание;

физическая активность;

восстановительные процедуры;

качественный сон.

Елена отмечает, что достичь успеха поможет только системный подход. Её словам точно можно доверять, ведь формы спортсменки – пример для подражания!

Елизавета Туктамышева

Одна из самых красивых фигуристок, чемпионка России и Европы. Её выступления на соревнованиях всегда вызывали у зрителей восторг, а её фигура была предметом зависти и восхищения.

Елизавета признаётся, что никогда не отказывает себе в еде, а просто знает меру. Разумеется, не обходится и без тренировок. И никаких секретных методик.

Что едят фигуристки и почему они такие худые? Как Медведева пробовала есть цветы, Загитова перестала пить воду, а Липницкая довела себя до анорексии.

Татьяна Навка

Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Навка покоряет публику ещё и потрясающей фигурой. Поддерживать её помогают правильное питание и спорт – ничего сверхъестественного.

Однако в своё время спортсменке пришлось бороться с лишними килограммами самыми радикальными мерами. В интервью она признавалась, что тренер даже закрывал её в раздевалке, чтобы она не ела лишнего. Сейчас фигуристка посещает спортзал три раза в неделю и занимается дома.

Дарья Клишина

Эта девушка выглядит так, будто сошла с подиума на показе мод. На самом деле Дарья – двукратная чемпионка мира по прыжкам в длину.

В своём «инстаграме» она делится с подписчиками секретом вечной стройности: всего-то нужно исключить сладости, жареное, соусы, мучное, сладкие соки, фастфуд, хлеб и молочные продукты.Чересчур радикально? Зато эффективно.

От бедра: 7 продуктов, которые стоит исключить ради красивой фигуры Целлюлит может появиться не только от фастфуда, но и от, казалось бы, правильных продуктов.

Юлия Ефимова

Потрясающая пловчиха Юлия Ефимова заслуживает особого внимания. По внешним данным она нисколько не уступает участницам конкурсов красоты, а её спортивные достижения стали предметом гордости для всей страны. Только подумайте: такая красавица – обладательница трёх олимпийских медалей, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы!

Юлия признаётся, что даже пицца и паста не мешают ей готовиться к соревнованиям. Но всё же основу её рациона составляют авокадо, морепродукты, рыба, мясо и овощи.