Красота по-русски: фигуры спортсменок, восхищаться которыми можно бесконечно

По всему миру российские чемпионки считаются лучшими не только по спортивным достижениям, но и по внешним данным. Фигуры спортивных красавиц – просто загляденье, и мы не перестаём ими восхищаться. В этой подборке собрали самых ярких представительниц российского спорта и узнали, в чём секрет их сногсшибательной красоты.
Елена Исинбаева
Кумир миллионов по всей стране и по всему миру, рекордсменка, двукратная олимпийская чемпионка. Елена вдохновляет не только на спортивные свершения, но и на работу над телом. В своём «инстаграме» она поделилась простыми правилами для поддержания идеальной фигуры:
- правильное питание;
- физическая активность;
- восстановительные процедуры;
- качественный сон.
Елена отмечает, что достичь успеха поможет только системный подход. Её словам точно можно доверять, ведь формы спортсменки – пример для подражания!
Елизавета Туктамышева
Одна из самых красивых фигуристок, чемпионка России и Европы. Её выступления на соревнованиях всегда вызывали у зрителей восторг, а её фигура была предметом зависти и восхищения.
Елизавета признаётся, что никогда не отказывает себе в еде, а просто знает меру. Разумеется, не обходится и без тренировок. И никаких секретных методик.
Татьяна Навка
Двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы и олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Навка покоряет публику ещё и потрясающей фигурой. Поддерживать её помогают правильное питание и спорт – ничего сверхъестественного.
Однако в своё время спортсменке пришлось бороться с лишними килограммами самыми радикальными мерами. В интервью она признавалась, что тренер даже закрывал её в раздевалке, чтобы она не ела лишнего. Сейчас фигуристка посещает спортзал три раза в неделю и занимается дома.
Дарья Клишина
Эта девушка выглядит так, будто сошла с подиума на показе мод. На самом деле Дарья – двукратная чемпионка мира по прыжкам в длину.
В своём «инстаграме» она делится с подписчиками секретом вечной стройности: всего-то нужно исключить сладости, жареное, соусы, мучное, сладкие соки, фастфуд, хлеб и молочные продукты.Чересчур радикально? Зато эффективно.
Юлия Ефимова
Потрясающая пловчиха Юлия Ефимова заслуживает особого внимания. По внешним данным она нисколько не уступает участницам конкурсов красоты, а её спортивные достижения стали предметом гордости для всей страны. Только подумайте: такая красавица – обладательница трёх олимпийских медалей, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы!
Юлия признаётся, что даже пицца и паста не мешают ей готовиться к соревнованиям. Но всё же основу её рациона составляют авокадо, морепродукты, рыба, мясо и овощи.