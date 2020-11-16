Что едят испанцы, чтобы быть самой здоровой нацией? Гид по разнообразной и полезной диете

Средиземноморская диета – единственная, получившая статус культурного наследия ЮНЕСКО. Этот рацион предполагает мало ограничений, при этом в него включены многие полезные продукты, которые приносят максимум пользы для организма и помогают похудеть. Доказательство этому – долголетие жителей Средиземноморья и высокое качество их жизни. Не так давно испанцев назвали самой здоровой нацией, согласно индексу стран мира, составленному Bloomberg.
Вместе с нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся в преимуществах средиземноморской диеты.
Плюсы и минусы средиземноморской диеты
Главный плюс этой диеты – отсутствие противопоказаний, за исключением аллергии и непереносимости отдельных продуктов. «Этот вариант питания таит в себе наименьшее количество побочных эффектов, потому что в диете нет крайностей, но есть разнообразие», – утверждает эксперт.
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Основная часть рациона состоит из овощей, фруктов, зелени, растительных жиров и белков. Сладости и жирное мясо исключаются. Поэтому людям, привыкшим потреблять большое количество сахара, первое время будет тяжело после отказа от конфет и пирожных.
Основные принципы средиземноморской диеты
Меню диеты составляется таким образом, чтобы 60% рациона приходилось на овощи и фрукты, 25-30% – на полезные жиры, а 15% – на белок.
Анна: Такой план питания даёт максимальное количество всех необходимых веществ, витаминов и микроэлементов. Средиземноморская диета может помочь похудеть, если придерживаться основных правил.
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Больше рыбы, меньше мяса
Жители Средиземноморья отдают предпочтение рыбе и морепродуктам, богатым Омегой-3. Если же всё-таки выбирают мясо, то нежирное, а красное мясо рекомендуется есть всего несколько раз в месяц.
Сложные углеводы вместо простых
В средиземноморскую диету преимущественно входят неочищенные злаки, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, крупы, бобовые культуры, бурый и красный рис. От простых углеводов, таких как пшеничный хлеб, сладости, соки, обработанные крупы, лучше отказаться.
Много клетчатки
В рационе должно быть много овощей, фруктов и зелени, богатых клетчаткой. Она благоприятно влияет на работу ЖКТ. Поэтому продукты с большим количеством пищевых волокон должны занимать большую часть тарелки при приёме пищи.
Фото: istockphoto.com
Полезные жиры
Важной особенности диеты является уменьшение доли животных жиров в пользу растительных. Рекомендуется добавить к рациону оливковое масло (нерафинированное), сливочное масло, орехи, семена.
Специи вместо соли
Рекомендуется сокращать количество потребляемой соли, заменяя её приправами.
Несмотря на пользу такой модели питания, не стоит забывать и о спорте. Придерживающиеся этой диеты должны поддерживать высокий уровень физической активности: много двигаться, ходить пешком, тренироваться.