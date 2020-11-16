Трейл, ориентирование и этап Гран-при: главные спортивные события ноября

Не только смотрим, но и участвуем.

На улице холодает, осень заканчивается, а вместе с ней и основные спортивные мероприятия на открытом воздухе. Но не отчаивайтесь – время ещё есть! Для тех, кто хочет активно завершить сезон и подготовиться к зимним соревнованиям, мы подобрали несколько интересных событий.

Нет хандре: как активно провести время осенью? Чем заняться, когда на улице неизбежно холодает и даже гулять не хочется.

Пробег-марафон «Битцевская Прямая»

Когда: 22 ноября.

Где: г. Москва.

Любители бега, которых не останавливают даже холода и хмурая погода, могут поучаствовать в пробеге в Битцевском лесопарке. На выбор представлены множество вариантов дистанций: от 500 метров до 50 километров. Так что вы с лёгкостью сможете найти маршрут по своему уровню подготовки.

Для участия необходима предварительная платная регистрация. Подробнее с условиями проведения можно ознакомиться на сайте.

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Соревнования по плаванию на закрытой воде «Бадӟым Ву»

Когда: 29 ноября.

Где: г. Ижевск.

Название мероприятия переводится с удмуртского как «Большая вода», хотя сами соревнования будут проходить на закрытой воде. Участвовать можно как в индивидуальном заплыве, так и в эстафете вместе с друзьями. Для тех, кто решил плыть в личном зачёте, предусмотрено несколько дистанций: 50 метров (вольным стилем), 300 метров (вольным стилем) и 500 метров (вольным стилем). А для участия в эстафете нужна команда из трёх человек, одной из которых обязательно должна быть девушка.

Чтобы зарегестрироваться на соревнование, необходимо оплатить регистрационный взнос. Подробности можно узнать на сайте.

DAB Vertical AUTUMN Night

Когда: 28-29 ноября.

Где: г. Москва.

В этом году в Москве впервые состоится трейл-забег из серии Four Seasons DAB Vertical. После восхождения на холмы участникам откроется прекрасный вид на осеннюю столицу. Бежать могут не только взрослые – для детей от 0 до 16 лет организована собственная дистанция.

Для участия нужна предварительная платная регистрация. Подробности смотрите на сайте.

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Соревнования по ориентированию «Московская осень»

Когда: 22 ноября.

Где: г. Москва.

В парке «Кузьминки» пройдёт 14-й этап массовых стартов по ориентированию. Участвовать могут и подготовленные спортсмены, например, на дистанции 5-8 километров, и те, кто только начинает заниматься спортивным ориентированием, – для них предусмотрен короткий маршрут 1-2,5 километра.

Необходима предварительная регистрация и оплата регистрационного взноса. Подробности уточняйте на сайте.

Гран-при по фигурному катанию на коньках сезона-2020/2021

Когда: 20-22 ноября.

Где: г. Москва.

Московский пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию пройдёт в ледовом дворце «Мегаспорт». Начнутся соревнования с короткой программы для мужчин-фигуристов, затем – танцы на льду и торжественная церемония открытия. Завершится первый день парной и женской короткой программой.

Чтобы посетить мероприятие, необходим билет. Подробнее о расписании всех дней Гран-при можно узнать на сайте.