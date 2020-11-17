Без алкоголя и соков: каких продуктов стоит избегать во время диеты?

Сегодня существует множество разнообразных диет. Некоторые из них предполагают строгие ограничения и довольно скудный рацион, другие, напротив, предоставляют большой выбор продуктов. Он и вправду достаточно велик, в этом вся сложность. Ведь подобрать план питания, который подойдёт именно вам, не так уж легко.
Однако от некоторой пищи стоит отказаться в любом случае, если вы хотите похудеть. Чего именно следует избегать, чтобы избавиться от лишних килограммов, рассказывает нутрициолог Андрей Семешов.
На что обращать внимание при выборе продуктов?
Первое, на что стоит обратить внимание, когда формируете рацион во время диеты, – это энергетическая ёмкость продуктов, отмечает нутрициолог. Так, в одном килограмме огурцов калорий будет в десятки раз меньше, чем в таком же количестве жирного мяса.
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Любая диета – это недоедание, потому что надо есть хотя бы немного меньше калорий, чем мы тратим, говорит эксперт. При этом организм будет сигнализировать о том, что он голоден, и достаточно настойчиво посылать сигналы. Нужно учиться противодействовать им и искать обманные пути. Один из вариантов борьбы с голодом – насытиться объёмными, но низкокалорийными продуктами. Например, те ми же огурцами.
При выборе продуктов для диетического рациона нутрициолог рекомендует избегать тех, где больше калорий. К примеру, если хотите приготовить курицу, отдавайте предпочтение грудке. Её энергетическая ценность составляет примерно 165 ккал на 100 г, в то время как у куриного бедра из-за большего количества жира она выше – около 185 как на 100 г.
Андрей: Мы выбираем те продукты, где калорий меньше, а по объёму порции одинаковые. Соответственно, сигналы в мозг о том, что заметное количество пищи поступило внутрь, пройдут, и нам будет легче справляться с чувством голода.
Какие продукты стоит ограничить?
Пончики, торты и пирожные
По словам нутрициолога, следует избегать продуктов, в которых содержится много жира и сахара. Увы, это практически всё самое вкусное: пирожные, торты и другие сладости. На этот счёт у эксперта ироничное мнение.
Андрей: В природе такое сочетание не встречается, это наш человеческий гений изобрёл. Есть версия, что ключом к дверям всемирного ожирения стал пончик, в который кулинары умудрились впихнуть очень много жира и очень много сахара.
Фото: istockphoto.com
Эксперт отмечаем, что на генетическом уровне у людей нет опыта взаимодействия с такими продуктами. Поэтому мозг не успевает распознавать, что в организм поступило так много калорий, жиров и сахара разом. Он с запозданием посылает сигналы о сытости, поэтому вместо одного пончика мы успеваем съесть гораздо больше и переедаем.
Острое и солёное
Эксперт советует проанализировать собственные ощущения, выяснить, какие продукты возбуждают аппетит именно у вас, и постараться их избегать. Для одних это может быть острая пища, другие так реагируют на солёное.
Свежевыжатые соки и смузи
В некоторых фруктах сдержится много фруктозы, то есть сахара. Поэтому порой мы стараемся ограничивать их употребление. Однако в этом нет большой необходимости, уверяет нутрициолог. А вот чего по возможности стоит избегать, так это «жидких» калорий – например, свежевыжатых соков и смузи. Организм усваивает их достаточно быстро, причём без особых энергетических затрат на переваривание, и чувство голода вскоре возвращается.
Фото: istockphoto.com
Андрей: Сравните, выдавить сок из одного яблока или съесть это яблоко целиком? Очевидно, во втором случае чувство наполненности желудка будет длиться дольше. А это то, что нам нужно.
Копчённости, колбасы и сосиски
Копчённости и продукты из переработанного мяса вредны сами по себе. А для тех, кто придерживается диеты, – опасны вдвойне.
Андрей: Если посмотреть на состав, там в основном жир и крайне мало белка. Вообще, выбирая мясные блюда, старайтесь, чтобы количество белков в 100 г продукта было как минимум в два раза больше, чем жиров.
Алкоголь
Полностью отказываться от алкоголя необязательно, считает эксперт. Однако злоупотреблять им не стоит. Сами по себе спиртные напитки, особенно крепкие, достаточно калорийны, и это обязательно нужно учитывать. Кроме того, с точки зрения диетологии опасность заключается ещё и в закусках.
Люди в основном толстеют не от пива, а от закусок к пиву.
И всё же полностью отказываться от любимых, хотя и вредных, продуктов нутрициолог не советует. Это спровоцирует дополнительный стресс, вы будете переживать, и рано или поздно организм добьёться своего. Это приведёт к срыву.
Андрей: Важно оставлять себе простор для манёвра и включать в рацион вкусности, при этом учитывая их калорийность.