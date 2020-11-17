Без алкоголя и соков: каких продуктов стоит избегать во время диеты?

Сегодня существует множество разнообразных диет. Некоторые из них предполагают строгие ограничения и довольно скудный рацион, другие, напротив, предоставляют большой выбор продуктов. Он и вправду достаточно велик, в этом вся сложность. Ведь подобрать план питания, который подойдёт именно вам, не так уж легко.

Однако от некоторой пищи стоит отказаться в любом случае, если вы хотите похудеть. Чего именно следует избегать, чтобы избавиться от лишних килограммов, рассказывает нутрициолог Андрей Семешов.

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На что обращать внимание при выборе продуктов?

Первое, на что стоит обратить внимание, когда формируете рацион во время диеты, – это энергетическая ёмкость продуктов, отмечает нутрициолог. Так, в одном килограмме огурцов калорий будет в десятки раз меньше, чем в таком же количестве жирного мяса.

Фото: istockphoto.com

Любая диета – это недоедание, потому что надо есть хотя бы немного меньше калорий, чем мы тратим, говорит эксперт. При этом организм будет сигнализировать о том, что он голоден, и достаточно настойчиво посылать сигналы. Нужно учиться противодействовать им и искать обманные пути. Один из вариантов борьбы с голодом – насытиться объёмными, но низкокалорийными продуктами. Например, те ми же огурцами.

При выборе продуктов для диетического рациона нутрициолог рекомендует избегать тех, где больше калорий. К примеру, если хотите приготовить курицу, отдавайте предпочтение грудке. Её энергетическая ценность составляет примерно 165 ккал на 100 г, в то время как у куриного бедра из-за большего количества жира она выше – около 185 как на 100 г.

Андрей: Мы выбираем те продукты, где калорий меньше, а по объёму порции одинаковые. Соответственно, сигналы в мозг о том, что заметное количество пищи поступило внутрь, пройдут, и нам будет легче справляться с чувством голода.

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Какие продукты стоит ограничить?

Пончики, торты и пирожные

По словам нутрициолога, следует избегать продуктов, в которых содержится много жира и сахара. Увы, это практически всё самое вкусное: пирожные, торты и другие сладости. На этот счёт у эксперта ироничное мнение.

Андрей: В природе такое сочетание не встречается, это наш человеческий гений изобрёл. Есть версия, что ключом к дверям всемирного ожирения стал пончик, в который кулинары умудрились впихнуть очень много жира и очень много сахара.

Фото: istockphoto.com

Эксперт отмечаем, что на генетическом уровне у людей нет опыта взаимодействия с такими продуктами. Поэтому мозг не успевает распознавать, что в организм поступило так много калорий, жиров и сахара разом. Он с запозданием посылает сигналы о сытости, поэтому вместо одного пончика мы успеваем съесть гораздо больше и переедаем.

Острое и солёное

Эксперт советует проанализировать собственные ощущения, выяснить, какие продукты возбуждают аппетит именно у вас, и постараться их избегать. Для одних это может быть острая пища, другие так реагируют на солёное.

Свежевыжатые соки и смузи

В некоторых фруктах сдержится много фруктозы, то есть сахара. Поэтому порой мы стараемся ограничивать их употребление. Однако в этом нет большой необходимости, уверяет нутрициолог. А вот чего по возможности стоит избегать, так это «жидких» калорий – например, свежевыжатых соков и смузи. Организм усваивает их достаточно быстро, причём без особых энергетических затрат на переваривание, и чувство голода вскоре возвращается.

Фото: istockphoto.com

Андрей: Сравните, выдавить сок из одного яблока или съесть это яблоко целиком? Очевидно, во втором случае чувство наполненности желудка будет длиться дольше. А это то, что нам нужно.

Копчённости, колбасы и сосиски

Копчённости и продукты из переработанного мяса вредны сами по себе. А для тех, кто придерживается диеты, – опасны вдвойне.

Андрей: Если посмотреть на состав, там в основном жир и крайне мало белка. Вообще, выбирая мясные блюда, старайтесь, чтобы количество белков в 100 г продукта было как минимум в два раза больше, чем жиров.

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Алкоголь

Полностью отказываться от алкоголя необязательно, считает эксперт. Однако злоупотреблять им не стоит. Сами по себе спиртные напитки, особенно крепкие, достаточно калорийны, и это обязательно нужно учитывать. Кроме того, с точки зрения диетологии опасность заключается ещё и в закусках.

Люди в основном толстеют не от пива, а от закусок к пиву.

И всё же полностью отказываться от любимых, хотя и вредных, продуктов нутрициолог не советует. Это спровоцирует дополнительный стресс, вы будете переживать, и рано или поздно организм добьёться своего. Это приведёт к срыву.

Андрей: Важно оставлять себе простор для манёвра и включать в рацион вкусности, при этом учитывая их калорийность.