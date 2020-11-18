Тренд в кулинарии: чем полезен банановый хлеб и как его готовить

В последнее время банановый хлеб стал одним из самых популярных десертов. На самоизоляции чуть ли не каждый пробовал его испечь и делился результатом в «Инстаграме». Оказывается, эта выпечка не только вкусная, но и полезная.

Незапретный плод: 7 здоровых рецептов «вредных» блюд Зачем отказываться от любимых пирожных, блинчиков и кексов ради фигуры, если можно приготовить их полезные варианты?

Назад в прошлое

Банановый хлеб – традиционное американское блюдо. Изначально его пекли не потому, что это легко и необычно, а чтобы таким образом утилизировать бананы. Дело в том, что этот фрукт не поддаётся заморозке, а портится довольно быстро. Чтобы не выкидывать фрукты, домохозяйки из США стали использовать немного почерневшие бананы для выпечки.

Фото: istockphoto.com

Польза бананового хлеба

Банановый кекс можно отнести к полезной сладости. Особенно если заменить в рецепте сахар на мёд или кленовый сироп, а пшеничную муку – на альтернативную.

Диетолог-нутрициолог Анна Берсенева советует вместо пшеничной выбирать муку из зелёных бананов. Также можно использовать миндальную или кокосовую.

"В муке из зелёных бананов высокий уровень клетчатки, а это пища для полезных бактерий в нашем кишечнике. Также гликемический индекс такого хлеба будет оптимальным, потому что усваиваемых углеводов будет намного меньше. А обычная пшеничная мука вместе с бананами повлечёт за собой повышение гликемического индекса. Соответственно, при избыточном весе, проблемах с углеводным обменом и диабете я не рекомендую такой хлеб.

Как избавиться от чувства голода? 10 идей для полезного перекуса Быстро и просто – чтобы не искуситься булками и печеньями.

Классический рецепт бананового хлеба

Вам понадобится:

цельнозерновая или банановая мука – 250 г;

бананы – 3 шт.;

сливочное масло – 90 г;

разрыхлитель для теста – 8 г;

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 150 г;

щепотка соли ;

ванильный экстракт – ½ ч. л.

Фото: istockphoto.com

Бананы необходимо очистить и размять. Добавить к ним растопленное сливочное масло. Яйца слегка взбить и влить в получившуюся массу. Также насыпать туда сахар, разрыхлитель, соль, муку и ванильный экстракт.

Готовое тесто вылить в смазанную маслом ёмкость и поставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Выпекать примерно 40-45 минут.

Без алкоголя и соков: каких продуктов стоит избегать во время диеты Чтобы худеть было проще, нутрициолог рекомендует ограничить пять категорий в рационе.

В конце хлеб вынуть из духовки и дать ему остыть 10-15 минут. После чего десерт можно подавать к столу.