Эпидемиолог — о том, как повысить иммунитет и помогают ли в этом витамины.

Естественный барьер: что такое иммунитет и нужно ли его укреплять?

Большинство людей знают о существовании и важности иммунитета. Однако немногие понимают, что он из себя представляет и как работает. А ведь состояние здоровья во многом зависит именно от иммунной системы. Особенно важно помнить об этом в холодный сезон, когда риск простудиться возрастает в разы. О том, что такое иммунитет, как его повысить и когда это стоит делать, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, партнёр Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Михаил Лебедев.

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Что такое иммунитет?

Иммунитет – это невосприимчивость организма к различным внешним влияниям, в том числе и к инфекционным заболеваниям. Его главная функция – надзор за внутренним постоянством всех структур организма. То есть иммунитет защищает человека от микробов и других чужеродных клеток (паразитов, инородных тканей и т.д.). Вся иммунная система очень сложная, саморегулирующаяся и считается одной из сложнейших систем в организме. Однако говорить, что все болезни возникают именно из-за сниженного иммунитета, неверно.

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Иммунная система делится на:

общий иммунитет — это прежде всего кровь, лимфа;

местный иммунитет (тканевой), который имеется во всех органах;

клеточный иммунитет — различные виды лимфоцитов;

гуморальный иммунитет — иммуноглобулины (антитела), которые обеспечивают иммунный ответ в случае заболевания, причём для каждого микроорганизма (вируса, бактерии или другого антигена) вырабатываются уникальные антитела.

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Можно ли повысить или понизить иммунитет?

Иммунитет может находиться на достаточно высоком уровне во всех ситуациях и не изменяться с течением времени. Однако известно, что восприимчивость к инфекционным заболеваниям увеличивается, например, при переохлаждении. Иммунитет же при этом существенно не страдает, но немного ослабевает защита.

Для повышения иммунитета существует определённый класс лекарственных препаратов, которые так и называются – иммуностимуляторы. Назначаются они исключительно врачом в определённых клинических ситуациях. Для широкого применения использовать их нельзя, так как это серьёзные препараты с массой побочных действий.

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Что касается правильного питания и употребления витаминов, такими способами поднять уровень иммунитета невозможно. Поскольку иммунная система – саморегулирующаяся структура, которая у здорового человека отличается большим постоянством.

Витамины, различные добавки, закаливание и укрепляющие физические упражнения помогут улучшить лишь общее состояние здоровья. Всё это действительно полезно, но к укреплению или повышению иммунитета не имеет практически никакого отношения.

Помогают ли витамины повысить иммунитет?

Даже состояние авитаминоза (а это уже болезнь) встречается довольно редко у людей, которые питаются полноценно. В профилактических целях принимать витамины нужно только после консультации со специалистом. Поверьте, навредить себе можно даже, на первый взгляд, полезными вещами!

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Однако есть витамин-исключение, который в профилактических дозах может принимать практически каждый житель наших широт – это витамин D. Также его называют «витамином солнца», а солнце радует нас своим появлением с осени по весну не так уж и часто, поэтому дефицит витамина D встречается у многих.

Перед употреблением сильнодействующих витаминных комплексов нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Когда стоит проверять состояние иммунитета?

Можно сделать одно большое развёрнутое исследование на иммунный статус, которое может очень многое рассказать об организме. Но здоровому человеку, у которого нет никаких жалоб, проводить его нет необходимости.

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Какие же анализы можно и нужно сдавать регулярно? Ответ зависит от возраста и половой принадлежности. Если человек старшего возраста, необходимо проверять уровень общего холестерина, сахара в крови, а также учитывать наследственность. Молодым же людям сдавать анализы нужно только в том случае, если появляются жалобы.