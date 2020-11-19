К водным процедурам все относятся по-разному. Некоторые могут проводить в ванной по часу, причём несколько раз в день. Другие предпочитают быстро ополоснуться и на этом закончить. Но какой подход более полезен? Часто мыться – это хорошо или всё же не очень? Найти ответы на эти вопросы нам помог доктор-эндокринолог, нутрицевт, диетолог, амбассадор бренда GEON и спикер Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Александр Калинченко.

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Для начала стоит уточнить, что для конкретного человека значит «часто». Летом кто-то принимает в душ 2-3 раза в день, а ещё полвека назад в некоторых городах и деревнях люди ходили в баню 1-2 раза в неделю, потому что водопровод был скорее предметом роскоши.

Ещё очень важный момент – качество мытья. В последние годы реклама буквально навязывает необходимость использования гигиенических средств. В то время как наши предки тысячи лет назад не использовали ни скрабы для кожи, ни ароматизированное мыло. За множество поколений эпидермис не претерпел значительных эволюционных изменений – за исключением уменьшения степени оволосения.

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Безусловно, человек – социальное существо, и мало кому хочется неприятно пахнуть в общественных местах. Но во всём должна быть мера. Если грузчик или спортсмен потеют больше офисного работника, они должны посещать душ ежедневно. Однако и тут есть важное уточнение от профессора-дерматолога Стивена Шумака: это должно быть именно мытьё водой. А гели для душа и другие подобные средства стоит использовать в области подмышек, паха, ягодиц и заушных складок. Именно там сосредоточено больше всего «пахучих» (апокриновых) потовых желёз.

Почему не стоит злоупотреблять средствами для душа?

Частые водные процедуры, а точнее избыточное использование средств для мытья, нарушают естественный защитный барьер кожи. Вообще, это удивительный орган, который ограждает человека от многих опасностей окружающей среды: будь то перепады температуры или патогенные микроорганизмы. Но часть бактерий не настроена враждебно и комфортно сосуществует с нами. Помните, что в теле человека в среднем четверть клеток приходится на соматические, а остальное место занимают бактерии.

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В особенности стоит избегать использования антибактериального мыла, компоненты которого устраняют как патогенную, так и полезную микрофлору. На это обращает внимание инфекционист Колумбийского университета Элейн Ларсон.

Ещё один важный барьер нашего поверхностного слоя кожи – это мантия Маркионини. Такая защита состоит из смеси кожного сала, пота и органических кислот: молочной, лимонной и других. Это своего рода водолипидная кислотная плёнка, которой очень сильно вредят средства гигиены с высоким pH (водородным показателем). Оптимальный показатель для кожи – pH равный 5 (в пределах 4,7-5,5). Об этом подробно пишет доктор медицины Йаэль Адлер в книге «Что скрывает кожа», с которой я рекомендую ознакомиться на досуге.

Также встречал мнение коллеги-эндокринолога из центра МГУ им. Ломоносова доктора Зухры Павловой: частые водные процедуры с мылом и иссушение кожи нарушают её способность производить холекальциферол – витамин D3. Это вещество мы скудно получаем из еды, а основной его объём формируется под действием определённого спектра ультрафиолета, который в российских широтах появляется только в летние месяцы и в начале осени. А если при этом ещё и нарушать нормальную функцию кожи, проблема только усугубится. Поэтому доктор указывает излишне частое мытьё и химикаты как ещё одну причину столь частого дефицита витамина D3.

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Тем не менее дерматологи и учёные не говорят о том, что мыться нужно так же редко, как когда-то кроманьонцы. Требуется свести к минимуму использование мыла с высоким показателем pH, которое, как щёлочь, сушит кожу, лишая её защиты и нарушая среду для поддержания нашей микрофлоры. В этом плане вода отлично подходит для того, чтобы банально смыть с себя пот без какого-либо вреда, так как у неё нейтральный pH.

Почему пот неприятно пахнет?

Вообще пот человека не имеет неприятного запаха, а особый «аромат» ему придают продукты обмена бактерий, которые с ним взаимодействуют. У мужчин это в основном коринебактерии, а у женщин микрококки. По этой причине запах пота у первых более резкий, но бывают исключения, потому что всё определяется активностью конкретной микрофлоры.

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Стоит предостеречь от крайностей. Если вы станете реже мыться, например, в ленивые выходные или дни, когда банально не вспотели, одежду всё-таки стоит менять! В тканях скапливаются чешуйки кожи и именно они придают несвежий запах. Причём синтетические ткани, которые нельзя стирать при большой температуре дольше сохраняют неприятные запахи, чем натуральные (на заметку тем, кто тренируется в компрессионных тканях).

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Чтобы комфортно жить в обществе, нужно соблюдать определённые правила гигиены. Но нарушать естественную защиту кожи из-за грамотной работы маркетологов не стоит. Особенно будьте аккуратны с теми областями, которые необходимо мыть не только водой. Например, у половых органов есть слизистые оболочки, поэтому никакого мыла, даже для интимной гигиены! Ведь никто не моет рот мылом, а там тоже слизистая оболочка. Вместо этого используем средства для гигиены с оптимальным показателем pH.