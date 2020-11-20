Роллер и камни гуаша – мастхэв сезона для ухода за лицом

В аккаунтах западных бьюти-блогеров всё чаще стали мелькать массажные роллеры и камни гуаша. Массаж с использованием этих аксессуаров стал неотъемлемой частью жизни голливудских звёзд, например Деми Мур. Сегодня эта техника распространена и в России: роллеры и гуаша продаются чуть ли не на каждом углу. В чём особенность этих приспособлений, зачем они нужны и как их правильно использовать, поможет разобраться эксперт по фитнесу лица, сооснователь студий лифтинга лица Face Fit и автор марафона «Делай лицо» Мария Фадеева.

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Что такое роллер и гуаша?

Мезороллер – одно из старейших приспособлений для массажа в домашних условиях. Принцип его работы не отличается от обычного массажёра: он стимулирует кровоснабжение в тканях. Роллер компактен и прост в использовании. Массаж можно делать когда и где удобно: дома, в такси или в офисе во время обеденного перерыва.

Фото: istockphoto.com

Гуаша тоже инструмент для массажа. Своё название получил от одноимённой техники, которая впервые упоминается в Древнем Китае в I веке до нашей эры. Гуаша представляет собой специальный скребок, изготавливающийся из натурального материала, с зубчиками разных форм и размеров. Скребок гуаша использовать сложнее, чем роллер, но эффект не заставит себя долго ждать.

Мария: Нельзя сказать, что лучше, этого и не требуется – инструменты дополняют друг друга. Роллер в этом комплексе отвечает за разгон мышц, разминку, а гуаша — за скульптурирование.

В результате регулярного ухода роллером и камнями гуаша подтягивается овал лица, разглаживаются морщины, лицевой контур скульптурируется, а цвет кожи приобретает красивый и здоровый оттенок, тон выравнивается.

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Для чего нужны роллер и гуаша?

Мария: Помимо того что мезороллер моментально разгоняет лимфатическую систему и снижает отёчность, он также обеспечивает быстрое и безопасное устранение морщин и расширенных пор, стимулирует выработку коллагена и активизирует регенерацию тканей. Более того, усиливает эффективность используемых кремов, гелей и масок.

Фото: istockphoto.com

В результате действий камнями гуаша активируется кровоток, усиливается микроциркуляция, снимается мышечное напряжение. Но в первую очередь этот инструмент отвечает за скульптурирование: помогает подчеркнуть линию скул, добиться чёткого овала лица, уменьшить подкожно-жировую ткань в нежелательных местах.

Какой материал выбрать?

Доступных материалов много, но лучше, чтобы изделие было натуральным. Эксперт же, как правило, работает с инструментами из медицинской стали. Это очень прочный материал. Кроме того, он хорошо удерживает холод – нет средства для снятия утренней отёчности лучше, чем камень гуаша прямиком из холодильника. Через 2-3 минуты такого массажа и следа от отёка не останется.

Как правильно использовать роллер и гуаша?

Два главных и простых правила.

Первое: перед тем как начать самомассаж, необходимо нанести средство, чтобы обеспечить скольжение. Это может быть специальный гель для массажа или любимый дневной крем. Использовать масла эксперт не рекомендует – чаще всего они закупоривают поры.

Фото: istockphoto.com

Второе: все действия – и роллером, и камнями Гуаша – выполняются по массажным линиям, должны начинаться от центра лица к периферии, быть достаточно быстрыми и уверенными.

Какие техники массажа существуют?

Мария: Комбинаций очень много, но все они довольно простые. Вы можете проработать любую зону лица, но обязательно по правилу, названному выше, – важно двигаться по массажным линиям. Так вы расправите носогубную складку и морщины на лбу, а ещё подчеркнёте лицевые контуры, ведя роллер и гуаша от центра подбородка по направлению к ушам.

Какие меры предосторожности существуют?

В домашних условиях вы вряд ли сможете навредить организму, используя эти средства. Но стоит отнестись к массажу лица с особым вниманием, если имеются высыпания (например, акне) и проблемы с щитовидной железой. В таких случаях стоит проконсультироваться со специалистом.

Как делать массаж?

Мария: Главное правило в технике выполнения самомассажа с использованием камней гуаша – двигаться по массажным линиям. На каждое упражнение (шаг) у вас должно уходить не более одной минуты. Перед тем как приступить к массажу, нанесите на лицо жирный крем или гель, чтобы гребни скользили, а не растягивали кожу. При желании перед процедурой можете положить гребни на пять минут в холодильник, чтобы усилить тонизирующий эффект.

Фото: istockphoto.com

Шаг 1. Самой большой (овальной частью) гуаша прорабатываем скулы, двигаясь снизу вверх. Можно менять положение пластин и чередовать гладкие стороны с ребристыми. Так подчеркиваем линию скул и лицевые контуры.

Шаг 2. Ставим гребень волнистой частью под углом 45 градусов и прорабатываем межбровную зону снизу вверх. Разглаживаем складку между бровей, убираем морщины, снимаем напряжение.

Шаг 3. Ребристой стороной пластины, двигаясь по массажным линиям (от начала бровей к ушам), «выскребаем» надбровный участок. Продолжаем разглаживать лоб.

Шаг 4. Переворачиваем пластины в противоположную сторону и гладкой частью прикладываем к носогубной складке. Активными разглаживающими движениями прорабатываем эту зону.

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Для заметного результата достаточно уделять упражнениям 5-7 минут. Главное – делать это регулярно.